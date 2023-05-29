ໂຣກຝີລີງໄດ້ຫຼຸດລົງແລ້ວ ແຕ່ໃນຫຼາຍໆເມືອງຂອງ ສະຫະລັດ ຍັງມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະລະບາດໃນຊ່ວງລະດູຮ້ອນ

ພາວະສຸກເສີນທາງດ້ານສຸຂະພາບໂຣກຝີລີງ ຫຼື mpox ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງແລ້ວ, ແຕ່ວ່າເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກຂອງສະຫະລັດ ກໍາລັງວາງເປົ້າໝາຍເພື່ອປ້ອງ ກັນການລະບາດຂອງປີກາຍນີ້ອີກຄັ້ງ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ AP.
ໂຣກຝີລີງ ໄດ້ລະບາດຂຶ້ນເມື່ອຕົ້ນລະດູຮ້ອນຂອງປີ 2022 ຈາກການລວບ ລວມຂໍ້ມູນຂອງມູນນິທິ Pride. ມີຫຼາຍກວ່າ 30,000 ກໍລະນີຖືກລາຍງານໃນ ສະຫະລັດ ໃນປີກາຍນີ້, ເຊິ່ງສ່ວນຫຼາຍແມ່ນລະບາດດ້ວຍການຕິດຕໍ່ທາງເພດ ສໍາພັນລະຫວ່າງພວກຜູ້ຊາຍກະເທີຍ ແລະ ຜູ້ຮັກຮ່ວມເພດຊາຍ, ໂດຍມີຜູ້ເສຍ ຊີວິດທັງໝົດ 40 ຄົນ.
ດ້ວຍກິດຈະກໍາຂອງພວກກະເທີຍຫຼື Pride ຖືກວາງແຜນຈັດຂຶ້ນໃນທົ່ວປະເທດ ໃນອີກບໍ່ເທົ່າໃດອາທິດທີ່ຈະມາເຖິງນີ້, ເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ຜູ້ຮັບ ຜິດຊອບຈັດງານດັ່ງກ່າວນີ້ເວົ້າວ່າ ມັນມີຄວາມຮູ້ສຶກໃນແງ່ບວກ ວ່າປີນີ້ຈະມີ ການຕິດເຊື້ອໜ້ອຍກວ່າ ແລະ ບໍ່ຮຸນແຮງຫຼາຍ. ເຫດຜົນກະແມ່ນຍ້ອນການສະ ໜອງຢາວັກຊີນທີ່ມີຫຼາຍຂຶ້ນ, ມີຫຼາຍຄົນທີ່ມີພູມຄຸ້ມກັນທີ່ດີ ແລະມີຄວາມພ້ອມ ກວ່າເພື່ອຮັບການຮັກສາໂຣກຝີລີງ.
ແຕ່ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງມີຄວາມກັງວົນວ່າ ປະຊາຊົນອາດຈະຄິດວ່າ ພະຍາດໂຣກຝີລີງ ເປັນບັນຫາຂອງປີກາຍນີ້.