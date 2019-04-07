ປະເທດໂມຊຳບິກ ແລະບັນດາອົງການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຕ່າງໆ ເລີ້ມສັກຢາວັກຊີນ
ກັນໂຣກອະຫິວາ ໃນວັນພຸດຜ່ານມາ ທີ່ເມືອງທ່າ ເບຣາ ເພື່ອໃຫ້ການປ້ອງກັນແກ່ປະ
ຊາຊົນເກືອບນຶ່ງລ້ານຄົນ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກລົມພາຍຸໄຊໂຄລນອີແດ. ພວກເຈົ້າ
ໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກພວມເລັ່ງມືຫາທາງຍຸຕິການລະບາດ ຂອງພະຍາດດັ່ງກ່າວ ທີ່
ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດໄປແລ້ວ ບໍ່ຕ່ຳກວ່າ 2 ຄົນ ແລະຫຼາຍກວ່ານຶ່ງພັນຄົນ ລົ້ມປ່ວຍ.
ໂມຮຳເໝັດ ຢູຊັບ ມີລາຍງານ ຈາກເມືອງເບຣາ ຊຶ່ງໄພສານ ຈະນຳເອົາລາຍລະອຽດ ມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ພວກເຂົາເຈົ້າ ແຕ່ລະຄົນ ແມ່ນພາກັນມາຊັກຢາ ປ້ອງກັນໂຣກອະຫິວາ. ນາງ Aida
Francisco ຜູ້ປະສົບໄພ ລົມພາຍຸໄຊໂຄລນອີແດ ກ່າວວ່າ:
“ຂ້ອຍເຂົ້າແຖວ ຍ້ອນຂ້ອຍຢ້ານໂຣກທີ່ເອີ້ນວ່າອະຫິວາ ຍ້ອນເປັນໂຣກທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້
ຄົນຕ້ອງເສຍຊີວິດພາຍໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ. ນັ້ນຄືເຫດຜົນທີ່ຂ້ອຍຕ້ອງມາທີ່
ນີ້ ເພື່ອສັກຢາກັນໂຣກ.”
ພວກເຄາະຮ້າຍຊາວໂມຊຳບິກຈາກລົມພາຍຸໄຊໂຄລນອີແດ ຊຶ່ງໄດ້ພັດເຂົ້າຖະຫຼົ່ມປະ
ເທດດັ່ງກ່າວດ້ວຍລົມແຮງແລະມີຝົນຕົກໜັກ ເມື່ອກາງເດືອນມີນາຜ່ານມາ.
ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ລອດຊີວິດມາໄດ້ ຈາກລົມພາຍຸໄຊໂຄລນອີແດ ແຕ່ສິ່ງສົກກະປົກທີ່
ໄຫຼມານຳນ້ຳ ໄດ້ພາໃຫ້ເກີດການລະບາດຂອງໂຣກອະຫິວາຊຶ່ງເປັນເຊື້ອແບັກທີເຣຍ
ທີ່ແຜ່ຜາຍ ຍ້ອນນ້ຳທີ່ເປິເປື້ອນ. ທ້າວມາເຊໂລ ຊັງໂກລາເນ ຜູ້ປະສົບໄພ ອີກຄົນນຶ່ງ
ກ່າວວ່າ:
“ສິ່ງທີ່ຂ້ອຍຮູ້ຈັກກ່ຽວກັບອະຫິວາກໍຄືວ່າ ມັນເປັນໂຣກທີ່ຮ້າຍແຮງ. ຖ້າມີການລະ
ບາດຢູ່ໃນ ຊຸມຊົນແລ້ວ ມັນຈະເຮັດໃຫ້ມີຫຼາຍຄົນ ເສຍຊີວິດ. ຂ້ອຍມາເຂົ້າແຖວ
ຢູ່ນີ້ ກໍເພື່ອປ້ອງກັນ ຂ້ອຍເອງ ບໍ່ໃຫ້ຕິດໂຣກອະຫິວາ.”
ເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກເລີ້ມທຳການປຸກລະດົມໃຫ້ຊັກຢາວັກຊີນກັນໂຣກກໍເພື່ອ
ຫາທາງຍຸຕິ ຜູ້ປ່ວຍເປັນໂຣກອະຫິວາ ທີ່ເພີ້ມຈຳນວນຂຶ້ນ ຢ່າງເປັນວ່ອງໄວ. ນາງລູ
ເຊຍ ລູອິສ ຟຣັງຊິສໂກ ຜູ້ປະສົບໄພ ລົມພາຍຸໄຊໂຄລນອີແດ ອີກຄົນນຶ່ງ ໃຫ້ຄວາມ
ເຫັນດັ່ງນີ້:
“ຂ້ອຍຕ້ອງການ ໃຫ້ປອດຈາກເຊື້ອໂຣກນີ້ ແລະມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ ຍ້ອນວ່າ ໂຣກອະຫິວາເອົາຊີວິດຜູ້ຄົນ.”
ເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ຕັ້ງສູນກາງປິ່ນປົວພວກທີ່ເປັນໂຣກອະຫິວາຂຶ້ນເພື່ອ
ແຍກພວກທີ່ເປັນໂຣກດັ່ງກ່າວອອກຈາກຊຸມຊຸມ. ທ່ານນາງມາຣີອາ ມັດຊິນ ຮອງອະ
ທິບໍດີພະແນກສາທາລະນະສຸກຂອງໂມຊຳບິກ ກ່າວກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ວ່າ:
“ພວກເຮົາຈະຢັບຢັ້ງການລະບາດ ພວກເຮົາຈະຊ່ວຍຊີວິດ ພວກເຮົາຈະຊ່ວຍບໍ່
ໃຫ້ຜູ້ຄົນລົ້ມປ່ວຍ ແລະພວກເຮົາເຊື່ອວ່າ ຖ້າຜູ້ຄົນບໍ່ປ່ວຍແລ້ວ ພວກເຂົາເຈົ້າກໍ
ຈະມີສຸຂະພາບດີ. ດັ່ງນັ້ນ ມັນຈະຊ່ວຍພວກເຂົາເຈົ້າແລະພວກເຂົາເຈົ້າກໍຈະສາ
ມາດສືບຕໍ່ຊ່ວຍບູລະນະສ້າງສາໄດ້.”
ໂຣກອະຫິວາ ເຮັດໃຫ້ມີການລົງທ້ອງ ຢ່າງຮ້າຍແຮງ ຊຶ່ງພາໃຫ້ມີການສູນເສຍນ້ຳ
ແລະຮ່າງກາຍຂາດນ້ຳຢ່າງແຮງ ຊຶ່ງພາໃຫ້ມີການເສຍຊີວິດໄດ້ ຖ້າຫາກບໍ່ໄດ້ຮັບ
ການປິ່ນປົວທັນເວລາ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ