ປະເທດ ໂມຊຳບິກ ທີ່ໄດ້ປະເຊີນກັບຝົນຕົກໜັກ ກຳລັງກຽມພ້ອມຮັບມືກັບຝົນຕົກຕື່ມ
ອີກ ຈາກພາຍຸໄຊໂຄລນ ເຄັນເນັດ.
ໂຄສົກສຳລັບໂຄງການອາຫານໂລກ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານນາງ ເດ
ໂບຣາ ຫງວຽນ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຝົນໄດ້ຕົກໜັກນັບຕັ້ງແຕ່ຕອນເຊົ້າວັນອາທິດວານນີ້ມາ.
ພວກເຮົາເປັນຫ່ວງຫຼາຍເພາະວ່າ ອີງຕາມການພະຍາກອນອາກາດນັ້ນ, ຝົນຕົກໜັກ
ຄາດວ່າຈະດຳເນີນໄປອີກສີ່ມື້.”
ຝົນໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດນ້ຳຖ້ວມ ແລະ ດິນເຈື່ອນແລ້ວ. ຝົນຕົກຕື່ມອີກຈະເພີ່ມຄວາມລຳ
ບາກຫຼາຍຂື້ນ, ຕັດຂາດຖະໜົນຕ່າງໆ ທີ່ກຸ່ມຊ່ວຍເຫຼືອໃຊ້ ເພື່ອຂົນສົ່ງສະບຽງທີ່ຕ້ອງ
ການຢ່າງສຸກເສີນ, ລວມທັງອາຫານ ແລະ ຢາປົວພະຍາດ.
ປະຊາຊົນເກືອບ 200,000 ຄົນໄດ້ຕົກຢູ່ໃນອັນຕະລາຍໃນເມືອງ ເພັມບາ ຕັ້ງຢູ່ພາກ
ເໜືອຂອງປະເທດ.
ສະຖາບັນຄວບຄຸມໄພພິບັດແຫ່ງຊາດຂອງ ໂມຊຳບິກ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້
ວ່າ ປະຊາຊົນຫຼາຍກວ່າ 23,000 ຄົນບໍ່ມີທີ່ຫຼົບລີ້ໄພ ແລະ ບ້ານເຮືອນເກືອບ 35,000
ຫຼັງ ໄດ້ຖືກທຳລາຍສ່ວນນຶ່ງ ຫຼື ທັງໝົດເລີຍ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີທ່ານ ຄາລັອສ ໂດ ໂຣຊາຣີໂອ ກ່າວວ່າ ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດສູງ
ສຸດຈາກພາຍຸ ເຄັນເນັດ ຍັງຄົງຢູ່ໃນຈຳນວນຫ້າຄົນ. ກ່ອນພາຍຸ ເຄັນເນັດໄດ້ໄປຮອດ
ໂມຊຳບິກ ນັ້ນ, ມັນໄດ້ພັດຜ່ານປະເທດເກາະ ໂຄໂມຣັອສ, ສັງຫານປະຊາຊົນ 3 ຄົນ.
ໃນວັນອາທິດວານນີ້, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ອອກເງິນ 13 ລ້ານໂດລາ “ເພື່ອ
ສະໜອງອາຫານຊ່ວຍຊີວິດ, ບ່ອນລີ້ໄພ, ສຸຂະພາບ, ນ້ຳ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານ
ສຸຂະອະນາໄມ ໃຫ້ຄົນທີ່ຖືກກະທົບໂດຍພາຍຸໄຊໂຄລນເຂດຮ້ອນ ເຄັນເນັດ.
ພາຍຸ ເຄັນເນັດ ແມ່ນພາຍຸໄຊໂຄລນຫົວທີສອງ ທີ່ໄດ້ພັດເຂົ້າປະເທດທີ່ທຸກຍາກໃຫ້
ພາກໃຕ້ຂອງ ອາຟຣິກາ ພາຍໃນຫົກອາທິດ.
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