ເຈົ້າໜ້າທີ່ ໃນປະເທດໂມຊຳບິກ ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງໜັກ ຈາກລົມພາຍຸ ໄຊ
ໂຄລນນັ້ນ ກ່າວວ່າ ຈຳນວນຜູ້ຕິດໂຣກອະຫິວາ ໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກ 5 ຄົນ
ໃນມື້ວັນພຸດຜ່ານມາ ເປັນ 138 ຄົນ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້.
ໂຣກອະຫິວາ ແມ່ນເຊື້ອພະຍາດແບັກທີເຣຍ ທີ່ແຜ່ຂະຍາຍອອກໄປໂດຍອາຫານແລະ
ນ້ຳດື່ມທີ່ບໍ່ສະອາດ. ໂຣກດັ່ງກ່າວນີ້ ພາໃຫ້ມີການລົງທ້ອງຢ່າງແຮງແລະຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ
ມີການສູນເສຍນ້ຳໃນຮ່າງກາຍແລະສາມາດພາໃຫ້ເສຍຊີວິດໄດ້ພາຍໃນບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວ
ໂມງ ຖ້າຫາກບໍ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວ.
ສະພາບການເປັນຢູ່ທີ່ສົກກະປົກ ນ້ຳດື່ມທີ່ບໍ່ສະອາດ ແລະການຂາດສຸຂາພິບານ ຢູ່ໃນ
ປະເທດ ຫຼັງຈາກລົມພາຍຸໄຊໂຄລນໄດ້ພັດເຂົ້າຖະຫຼົ່ມແມ່ນເປັນໂອກາດທີ່ສຸກງອມສຳ
ລັບການແຜ່ລະບາດຂອງໂຣກດັ່ງກ່າວ.
ອົງການອະນາໄມໂລກ ກ່າວໃນຕົ້ນອາທິດນີ້ວ່າ ຕົນໄດ້ສົ່ງຢາກັນໂຣກອະຫິວາ 900
ພັນໂດສ ໄປຍັງຂົງເຂດດັ່ງກ່າວແລ້ວ.
ອົງການຂ່າວ AFP ຂອງຝຣັ່ງລາຍງານວ່າ ການປຸກລະດົມຕໍ່ຕ້ານໂຣກອະຫິວາ ໄດ້
ເລີ້ມຂຶ້ນແລ້ວ ໂດຍຜ່ານທາງວິທະຍຸ ໂຄທລະໂຄງ ຢູ່ຕາມບ້ານແລະເມືອງຕ່າງໆ ໃນ
ເຂດທີ່ເກີດການລະບາດ.
ອົງການຢູນີແຊັຟ ເຕືອນວ່າ “ມີເວລາແຕ່ພຽງໜ້ອຍດຽວເທົ່ານັ້ນ ທີ່ຈະປ້ອງກັນການ
ລະບາດຂອງໂຣກດັ່ງກ່າວ.”
ລົມພາຍຸໄຊໂຄລນອີແດ ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງໜັກ ໃຫ້ແກ່ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງ
ປະເທດໂມຊຳບິກ ເມື່ອເກືອບສອງອາທິດກ່ອນ ດ້ວຍລົມແຮງແລະມີຝົນຕົກໜັກ.
ນອກນັ້ນ ຍັງໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ພາກຕາເວັນອອກຂອງຊິມບັບເວ ແລະ
ມາລາວີນຳດ້ວຍ.
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