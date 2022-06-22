ປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ປະກາດໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ຈະມີການເກືອດຫ້າມການໃຊ້ລະເບີດຝັງດິນທຳລາຍຄົນ ໂດຍກອງທັບສະຫະລັດ ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ນະໂຍບາຍຂອງປະເທດມີການສອດຄ່ອງຫລາຍຂຶ້ນກັບສົນທິສັນຍາດ້ານການຫ້າມນຳໃຊ້ວັດຖຸລະເບີດທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຊະນິດນີ້.
ການປະກາດດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ຕ່າວປີ້ນຈຸດຢືນທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ໄດ້ຫລາຍກວ່າຂອງປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳໃນສະໄໝນັ້ນ ແລະສະຫລຸບການທົບທວນຄືນ ທີ່ໄດ້ແກ່ຍາວໄປນານກວ່າປີນຶ່ງ.
ລະເບີດຝັງດິນທຳລາຍຄົນແມ່ນຝັງຢູ່ໃຕ້ພື້ນດິນ ຫລືຫວ່ານໄວ້ເທິງໜ້າດິນ ແລະສາມາດທີ່ຈະເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ເຖິງຊີວິດຂອງພົນລະເຮືອນ ເປັນເວລາດົນນານຫລັງ ຈາກການສູ້ລົບກັນໄດ້ສິ້ນສຸດລົງແລ້ວ.
ພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍໃໝ່ນີ້ ສະຫະລັດ ຈະຈຳກັດການໃຊ້ວັດຖຸລະເບີດປະເພດນີ້ ຢູ່ນອກເໜືອໄປກວ່າ ການໃຊ້ມັນຢູ່ໃນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະປ້ອງກັນເກົາຫລີໃຕ້ ບໍ່ໃຫ້ຖືກບຸກລຸກທີ່ເປັນໄປໄດ້ ຈາກເກົາຫລີເໜືອ.
ສິ່ງນັ້ນໄດ້ເຮັດໃຫ້ສະຫະລັດ ຍັງບໍ່ປະຕິບັດໃຫ້ສອດຄ່ອງຢ່າງເຕັມສ່ວນກັບສົນທິສັນຍາອອດຕາວາ ທີ່ເປັນສົນທິສັນຍາທີ່ເຊັນໃນປີ 1977 ທີ່ມີຈຸດປະສົງກຳຈັດລະເບີດຝັງດິນທຳລາຍຄົນໃຫ້ໝົດໄປນັ້ນໄດ້ເທື່ອ.
ການປະກາດດັ່ງກ່າວ ມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ຣັດເຊຍ ໄດ້ໃຊ້ລະເບີດປະເພດນີ້ໃນໄລຍະທີ່ບຸກລຸກຢູເຄຣນຢູ່ນີ້.
“ໂລກໄດ້ເຫັນປະຈັກຕາອີກເທື່ອນຶ່ງ ເຖິງຜົນກະທົບທີ່ເປັນໄພຫາຍຍະນະທີ່ລະເບີດຝັງດິນທຳລາຍຄົນ ຢູ່ໃນສະພາບການເຮັດສົງຄາມອັນໂຫດຮ້າຍ ແລະບໍ່ມີການເກາະຜິດໃດໆ ໂດຍຣັດເຊຍ ບ່ອນທີ່ການໃຊ້ລະເບີດພວກນີ້ ແລະປະເພດອື່ນຂອງທະຫານຣັດເຊຍ ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍແກ່ພົນລະເຮືອນແລະສິ່ງຂອງພົນລະເຮືອນຢ່າງຫລວງຫລາຍ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງໂຄສົກສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງສະຫະລັດ, ທ່ານນາງອາດຣຽນ ວັດສັນ ທີ່ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫລງການສະບັບນຶ່ງ.