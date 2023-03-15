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ວັນພຸດ, 15 ມີນາ 2023
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​ມົ​ສ​ກູ ທຳ​ຄວາມ​ກົດ​ດັນ​ຕື່ມ​ຂຶ້ນ ຕໍ່​ວິ​ທະ​ຍຸ​ຢູ​ໂຣບ​ເສ​ລີ/ ວິ​ທະ​ຍຸ​ອິດ​ສະ​ຫຼະ​​ພາບ

  • ວີໂອເອ
​ແຟ້ມ - ພາບ​ຫ້ອງ​ຂ່າວ​ຂອງວິ​ທະ​ຍຸ​ຢູ​ໂຣບ​ເສ​ລີ/​ວິ​ທະ​ຍຸ​ອິດ​ສະ​ຫຼະ​ພາບ ທີ່​ອອກ​ອາ​ກາດ​ຢູ່​ມົ​ສ​ກູ ປະ​ເທດ​ຣັດ​ເຊຍ ເມື່ອວ​ັນ​ທີ 6 ເມ​ສາ 2021.

ສານ​ແຫ່ງ​ນຶ່ງ​ໃນ​ມົ​ສ​ກູ ໄດ້​ປະ​ກາດ​ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ສັດ​ທີ່​ເປັນ​ຜູ້​ຈັດ​ການ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ ຂອງວິ​ທະ​ຍຸ​ຢູ​ໂຣບ​ເສ​ລີ/ວິ​ທະ​ຍຸອິດ​ສະ​ຫຼ​ພາບ ຫຼື RFE/RL ເປັນ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ລົ້ມ​ລະ​ລາຍ.

ຄຳ​ສັ່ງ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ມີ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ແລ້ວ ຫຼັງ​ຈາກ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ປະ​ຕິ​ເສດ​ບໍ່​ຍອມ​ຈ່າຍ​ເງິນ​ປັບ​ໃໝ ຊຶ່ງ​ມີ​ມູນ​ຄ່າ​ທັງ​ໝົດ 14 ລ້ານ​ໂດ​ລາ ຍ້ອນ​ບໍ່​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ກົດ​ໝາຍ​ຕົວ​ແທນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ຣັດ​ເຊຍ.

ຣັດ​ເຊຍ​ໄດ້​ລະ​ບຸ​ວ່າ ວິ​ທະ​ຍຸ RFE/RL ເປັນ​ຕົວ​ແທນ​ຂອງ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ພ້ອມ​ກັບຕາ​ໜ່າງພວກ​ນັກ​ຂ່າວຂອງວິ​ທະ​ຍຸ 30 ກວ່າ​ຄົນ. ນັບ​ແຕ່​ໄດ້​ມີ​ການ​ຮຸກ​ຮານ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ຢູ​ເຄ​ຣນ​ປີ​ກາຍນີ້ ວັງ​ເຄ​ຣັມ​ລິນ​ໄດ້​ຂັດ​ຂວາງ​ບໍ່​ໃຫ້​ມີ​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ເວັບ​ໄຊ​ຂອງ​ສື່ມວນ​ຊົນ​ຕ່າງ​ ປະ​ເທດຮວມ​ທັງ RFE/RL ແລະ​ວີ​ໂອ​ເອ​ນຳ​ດ້ວຍ. ​ອົງ​ການ​ອອກ​ອາ​ກາດ​ທັງ​ສອງ ເປັນພະ​ແນກການ​ອິດ​ສະ​ຫຼະພາຍ​ໃຕ້ອົງ​ການ​ສື່ມວນ​ຊົນ​ໂລກ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ຫຼື USAGM.

ວິ​ທະ​ຍຸ RFE/RL ໄດ້​ອ້າງ​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ປະ​ທານ​ບໍ​ລິ​ຫານ ທ່ານເຈມ​ມີ ຟ​ລາຍ ທີ່​ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ຜ່ານ​ມານີ້​ວ່າ “ວັງ​ເຄ​ຣັມ​ລິນ ເວ​ລານີ້ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ສັດຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ຢູ່​ຣັດ​ເຊ​ຍ​ລົ້ມ​ລະ​ລາຍ ປິດ​ກັນ​ເວັບ​ໄຊ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາແລະ​ລະ​ບຸ​ນັກ​ຂ່າວ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ວ່າ​ເປັນ​ຕົວ​ແທນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ແຕ່​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ຕິດ​ຕາມ​ລາຍ​ການ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ໃນ​ຣັດ​ເຊຍ ຍັງ​ສືບ​ຕໍ່​ເພີ້ມ​ຈຳ​ນວນ​ຂຶ້ນ.”

ທ່ານ​ຟ​ລາຍກ່າວ​ຕື່ມ​ວ່າ ຊາວ​ຣັດ​ເຊຍ “ພວມ​ຊອກ​ຫາ​ແຫຼ່ງ​ຂໍ້​ມູນອິດ​ສະ​ຫຼະ. ການໂຈມ​ຕີ​ຫຼ້າ​ສຸດ​ຕໍ່​ບໍ​ລິ​ສັດ​ພວກ​ເຮົາ​ຢູ່​ໃນ​ຣັດ​ເຊຍ ຈະ​ບໍ່​ພາ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຄວາມ​ຈິງ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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