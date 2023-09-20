ສານນະຄອນຫຼວງມົສກູ ປະຕິເສດທີ່ຈະຮັບຟັງ ການຂໍອຸທອນ ໂດຍນັກຂ່າວອາເມຣິກັນ ທີ່ຖືກຄຸມຂັງ

ສານນະຄອນຫຼວງມົສກູ, ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ໄດ້ປະຕິເສດ ທີ່ຈະຮັບຟັງການຂໍອຸທອນຂອງນັກຂ່າວໜັງສືພິມ Wall Street Journal ທ່ານ ອີວານ ເກີສໂກວິສ ຕໍ່ການຕັດສິນທີ່ຕໍ່ເວລາການກັກຂັງທ່ານອອກໄປ ເປັນເວລາສາມເດືອນ, ອີງຕາມອົງການຂ່າວລັດຖະບານຣັດເຊຍ.
ທ່ານເກີສໂກວິສ ໄດ້ຖືກຄຸມຂັງ ນັບຕັ້ງແຕ່ທ່ານຖືກຈັບໃນເດືອນມີນາ ໃນຂໍ້ຫາຈາລະກໍາ ທີ່ທ່ານ, ນາຍຈ້າງຂອງທ່ານ ແລະລັດຖະບານສະຫະລັດ ປະຕິເສດຢ່າງແຮງ. ລັດຖະບານສະຫະລັດກ່າວວ່າ ນັກຂ່າວຖືກຄຸມຂັງແບບບໍ່ຍຸຕິທໍາ.
ການຕັດສິນຂອງສານ ເປັນຄວາມຜ່າຍແພ້ຄັ້ງຫຼ້າສຸດໃນການຕໍ່ສູ້ທາງກົດໝາຍສໍາລັບນັກຂ່າວ, ຜູ້ທີ່ຖືກຕໍ່ເວລາການກັກຂັງສອງຄັ້ງກ່ອນການພິຈາລະນາຄະດີ, ເຊິ່ງຄັ້ງທໍາອິດ ມີຂຶ້ນໃນເດືອນພຶດສະພາ.
ການກັກຂັງກ່ອນການພິຈາລະນາຄະດີ ຖືກຄາດວ່າໝົດອາຍຸໃນວັນທີ 29 ພຶດ ສະພາ ແຕ່ມີການຕໍ່ການກັກຂັງອອກໄປເຖິງເດືອນສິງຫາ ແລະຈາກນັ້ນ ອີກຄັ້ງນຶ່ງ ຕໍ່ອອກໄປຮອດເດືອນພະຈິກ.
ເນື່ອງຈາກການຂໍອຸທອນຂອງທ່ານຖືກປະຕິເສດ, ການກັກຂັງກ່ອນການພິຈາ ລະນາຄະດີຂອງທ່ານ ຂະນະນີ້ ຈະຍັງຄົງຢູ່ຈົນໄປຮອດຢ່າງໜ້ອຍວັນທີ 30 ພະຈິກ.
ຍັງບໍ່ມີກໍານົດວັນເວລາ ສໍາລັບການພິຈາລະນາຄະດີຂອງທ່ານເທື່ອ.