ທ້າວ ຣິດຊຸ ໂດອານ (Ritsu Doan) ແລະ ທ້າວອາໂອະ ທານາກະ (Ao Tanaka) ໄດ້ຍິງເຂົ້າປະຕູ ຄົ້ວເອົາໄຊຊະນະໃຫ້ຍີ່ປຸ່ນຢ່າງບໍ່ໜ້າເຊື່ອ 2 ຕໍ່ 1 ຈາກທີມສະເປນ ໃນການແຂ່ງຂັນເຕະບານໂລກ ສາຍ ອີ ເມື່ອວັນພະຫັດວານນີ້ ຂະນະທີ່ທັງສອງທີມ ໄດ້ຜ່ານເຂົ້າຮອບ 16 ທີມສຸດທ້າຍ.
ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ຮັບຕຳແໜ່ງສູງສຸດໃນສາຍ ແລະຈະປະເຊີນໜ້າກັບທີມຊາດໂຄຣເອເຊຍ ຮອບຕໍ່ໄປ ໃນຂະນະທີ່ທີມຊາດສະເປນ ຊຶ່ງເສັດສິ້ນການແຂ່ງຂັນ ຢູ່ລະ ດັບດຽວກັນ ກັບທີມເຢຍຣະມັນ ໂດຍໄດ້ຮັບ 4 ຄະແນນ ກໍໄດ້ຜ່ານເຂົ້າຮອບຍ້ອນການຍິງເຂົ້າປະຕູໄດ້ຫຼາຍກວ່າ ແລະຈະແຂ່ງກັບທີມໂມຣົກໂກ.
ສ່ວນທີມເຢຍຣະມັນ ກໍໄດ້ຕົກຮອບໄປ ໃນການແຂ່ງຂັນເຕະບານໂລກພາຍໃນສາຍເປັນຄັ້ງທີສອງລຽນຕິດ ເຖິງແມ່ນໄດ້ເອົາຊະນະທີມຄອສຕາຣິກາ 4 ປະຕູຕໍ່ 2 ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ກໍຕາມ ຫຼັງຈາກທີມແຊມປ້ຽນສີ່ສະໄໝ ໄດ້ຮັບຄະແນນເປັນທີສາມຢູ່່ໃນສາຍ ອີ ຫຼັງຈາກທີມຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ເອົາຊະນະທີມສະເປນ.
ສ່ວນທີມຄອສຕາຣິກາ ໄດ້ນຳໃຊ້ນັກເຕະຫ້າຄົນຢູ່ກອງຫຼັງ ແຕ່ທີມເຢຍຣະມັນ ຍັງຫາທາງເຈາະຜ່ານກອງຫຼັງໄດ້ ໃນນາທີ ທີ 10 ເມື່ອທ້າວເດວິດ ຣອມ (David Raum) ໄດ້ສົ່ງບານລອຍຈາກປີກຊ້າຍຜ່ານໜ້າປະຕູ ຊຶ່ງທ້າວເຊີຈ ນາບຣີ (Serge Gnabry) ກໍໄດ້ເອົາຫົວໂມ່ງເຂົ້າປະຕູ ຜູ້ກ່ຽວຟ້າວເອົາບານໄປເລີ້ມເກມໃໝ່ຢ່າງວ່ອງໄວ ເພາະຢ້ານວ່າ ຜົນການຍິງເຂົ້າປະຕູທີ່ແຕກຕ່າງກັນນັ້ນ ຈະເປັນເງື່ອນໄຂທີ່ຈະໄດ້ເຂົ້າຮອບ.
ການຍິງເຂົ້າປະຕູໃນທັງສອງເຄິ່ງເວລາ ໄດ້ສົ່ງທີມຊາດໂມຣົກໂກ ຮັບຄະແນນສູງສຸດໃນສາຍ ແອັຟ ຂອງການແຂ່ງຂັນເຕະບານໂລກ ແຕ່ພວກເຂົາຈະຕ້ອງໄດ້ຮັກສາຄະແນນ 2 ປະຕູຕໍ່ 1 ນັ້ນໄວ້ ເພື່ອຈະເອົາຊະນະທີມການາດາ ຢູ່ທີ່ສະໜາມກິລາ ອາລ ທູມາມາ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ພາຍຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ເຕະເຂົ້າປະຕູຕົນເອງ ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາກະວົນກະວາຍ ຕະຫຼອດໄລຍະເຄິ່ງທີສອງ.
ທີມໂມຣົກໂກ ສິ້ນສຸດການແຂ່ງຂັນໂດຍໄດ້ຮັບເຈັດຄະແນນ ສອງຄະແນນຫຼາຍກວ່າທີມໂຄຣເອເຊຍ ທີ່ເປັນຮອງອັນດັບສອງ ກໍໄດ້ຜ່ານເຂົ້າຮອບຕໍ່ໄປ ຈາກສາຍແອັຟ ເປັນເທື່ອທີສອງ ໃນໄລຍະ 36 ປີ ຫຼັງຈາກທີ່ພວກເຂົາໄດ້ກາຍເປັນທີມທຳອິດຂອງປະເທດໃນທະວີບອາຟຣິກາທີ່ເຮັດເຊັ່ນນັ້ນໄດ້ ຢູ່ທີ່ການແຂ່ງຂັນ ເຕະບານໂລກ ຢູ່ທີ່ເມັກຊິໂກ ໃນປີ 1986.
ທີມໂຄຣເອເຊຍ ເຂົ້າຮອບ 16 ທີມສຸດທ້າຍໄດ້ຢ່າງສະບາຍ ໃນການແຂ່ງຂັນເຕະບານໂລກ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ຢຸດຢັ້ງທີມແບລຈ້ຽມໄວ້ໄດ້ 0 ຕໍ່ 0 ຖືວ່າຈາວກັນ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໂດຍສົ່ງທີມຄູ່ແຂ່ງໃນຢູໂຣບຂອງພວກເຂົາ ທີ່ມີນັກເຕະ ‘ລຸ້ນທອງຄຳ’ ອອກຈາກການແຂ່ງຂັນ ໂດຍບໍ່ໄດ້ອອກແຮງຫຼາຍ.
ຜົນທີ່ອອກມາໄດ້ເຫັນທີມຂອງ ທ້າວສລາໂກ ດາລິກ ໃນຮອບຄັດເລືອກຂຶ້ນເປັນອັນດັບສອງໃນສາຍ ແອັຟ ນຳຫຼັງທີມໂມຣົກໂກ ຜູ້ທີ່ໄດ້ເອົາຊະນະທີມການາດາ ທີ່ໄດ້ຕົກຮອບໄປແລ້ວນັ້ນ 2 ຕໍ່ 1 ໃນອີກເກມນຶ່ງຕ່າງຫາກ ຈຶ່ງໄດ້ຮັບປະກັນຕຳແໜ່ງສູງສຸດໃນສາຍ.