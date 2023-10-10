ມີຢ່າງນ້ອຍ 29 ຄົນເສຍຊີວິດ ຫຼັງຈາກການໂຈມຕີດ້ວຍປືນໃຫຍ່ ໃສ່ຄ້າຍພັກອາໄສຂອງຜູ້ອົບພະຍົບພາຍໃນປະເທດ ທາງພາກເໜືອຂອງມຽນມາ ໃກ້ກັບຊາຍແດນຈີນ, ອີງຕາມແຫຼ່ງຂ່າວໃນພາກພື້ນ.
ສຳນັກຂ່າວຕ່າງໆ ກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນຕອນຊ່ວງຂ້າມຄືນຂອງວັນຈັນວານນີ້ ທີ່ເມືອງ ໄລຊາ (Laiza) ທີ່ຖືກຄວບຄຸມໂດຍກອງທັບເອກະລາດກະຈິນ (Kachin) ຊຶ່ງເປັນກອງທັບຂອງກຸ່ມຊົນເຜົ່າທີ່ຕໍ່ສູ້ກັບກອງ ທັບມຽນມາ ເພື່ອປົກຄອງຕົນເອງຫລາຍກວ່າສິບປີ. ສື່ມວນຊົນທ້ອງຖິ່ນໄດ້ເຜີຍແຜ່ໃຫ້ເຫັນຮູບພາບຂອງສົບຫຼາຍສົບທີ່ວາງໄວ້ຢູ່ຕາມພື້ນດິນ, ພ້ອມດ້ວຍພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ກູ້ໄພ ທີ່ກຳລັງຂຸດຊາກຫັກພັງເພື່ອກູ້ເອົາສົບຕື່ມອີກ.
ແຫຼ່ງຂ່າວໄດ້ຖິ້ມໂທດໃສ່ການໂຈມຕີຂອງລັດຖະບານທະຫານ ທີ່ປົກຄອງປະ ເທດ, ເຊິ່ງໄດ້ໂຄ່ນລົ້ມລັດຖະບານພົນລະເຮືອນທີ່ໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງຂອງຜູ້ນໍາທີ່ແທ້ຈິງ ທ່ານນາງອອງຊານ ຊູ ຈີ (Aung San Suu Kyi) ໃນເດືອນກຸມພາ 2021. ໂຄສົກຄົນນຶ່ງຂອງລະບອບດັ່ງກ່າວ ກ່າວຕໍ່ສື່ມວນຊົນມຽນມາວ່າ ທະຫານບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ, ອີງຕາມການລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີສ໌.
ຫ້ອງການຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດໃນມຽນມາກ່າວວ່າ ຕົນມີ “ຄວາມກັງວົນຢ່າງເລິກເຊິ່ງ” ກ່ຽວກັບລາຍງານເບື້ອງຕົ້ນ ຂອງພົນລະເຮືອນທີ່ຖືກສັງຫານໃນການໂຈມຕີຢູ່ໃນລັດກະຈິນ, ເຊິ່ງລວມທັງແມ່ຍິງ ແລະເດັກນ້ອຍ. ຖະແຫຼງການກ່າວວ່າ. "ຄ້າຍ IDP ແມ່ນບ່ອນລີ້ໄພ, ແລະພົນລະເຮືອນ, ບໍ່ວ່າພວກເຂົາຈະຢູ່ໃສ, ກໍບໍ່ຄວນຕົກເປັນເປົ້າໝາຍ," ຄຳເວົ້າໃນຖະແຫຼງການໄດ້ກ່າວ.