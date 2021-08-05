ຫຼາຍກວ່າ 30 ຄົນ ໄດ້ເສຍຊີວິດ ໃນອຸປະຕິເຫດລົດສອງຄັນຕຳກັນ ຢູ່ໃນປະເທດມາລີ

ເກີດອຸປະຕິເຫດລົດຕຳກັນທີ່ຮ້າຍແຮງໃນອາທິດນີ້ຢູ່ໃນປະເທດມາລີ ທີ່ຢູ່ໃນ ຂົງເຂດຕາເວັນຕົກຂອງທະວີບອາຟຣິກາໄດ້ໃຫ້ເຫດຜົນວ່າອາກາດບໍ່ດີ ແລະ ສະພາບຖະໜົນທີ່ເປ່ເພຂອງປະເທດ.
ສີ່ສິບເອັດຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດ ແລະ 33 ຄົນ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບໃນວັນອັງຄານທີ່ ຜ່ານມາ ເວລາລົດເມໂດຍສານ ແລະລົດບັນທຸກສິນຄ້າກະສິກໍາຕໍາກັນຢູ່ ແຂວງຊຳບູກູ (Zambougou) ທາງພາກກາງຂອງປະເທດຢູ່ໃກ້ກັບເມືອງເຊກູ (Segou).
ທ່ານດຽດຈີ ແຊກໂກ (Diadji Sacko) ຫົວໜ້າອົງການຄວາມປອດໄພທາງຖະໜົນ ແຫ່ງຊາດ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອພະແນກພາສາບໍາບາຣາ (Bambara) ວ່າອຸປະຕິເຫດ ທີ່ວ່ານັ້ນໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່ຕີນໜ້າອັນນຶ່ງຂອງລົດບັນທຸກແຕກ ແລ້ວເຮັດ ໃຫ້ມັນໄປຕໍາໃສ່ລົດເມບັນທຸກຄົນໂດຍສານ.
ໂສກນາດຕະກຳນີ້ຍັງໄດ້ອ້າງວ່າມີຝົນຕົກໜັກ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຖະໜົນທີ່ເປັນອັນ ຕະລາຍຢູ່ແລ້ວນັ້ນປຽກ ແລະໝື່ນ ພ້ອມທັງການແລ່ນລົດໃນຄວາມໄວເກີນໄປ.
ທ່ານໂຣກກະຢາ ກູລີບາລີ (Roka Coulibali) ຈາກສະມາຄົມຄອບຄົວຂອງ ຜູ້ຮັບເຄາະຮ້າຍຈາກອຸປະຕິເຫດທາງການສັນຈອນ ກ່າວວ່າ “ພວກເຈົ້າໜ້າ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ຊອກຫາທາງແກ້ໄຂເລື້ອງອຸປະຕິເຫດບົນທ້ອງຖະໜົນໃນມາລີ. ອຸປະຕິເຫດເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຫຼາຍກວ່າໄວຣັສໂຄໂຣນາ, ໄຂ້ມາເລເຣຍ ແລະພະຍາດອື່ນໆອີກ. ມີການສົ່ງສະການຍ້ອນອຸປະຕິເຫດບົນທ້ອງຖະໜົນ ຫຼາຍໂພດໃນເມືອງບາມາໂກ (Bamako).” ແລະມີຄົນຢູ່ໃນເມືອງບໍາມາໂກ ຫລາຍໂພດທີ່ຂາຫັກ, ທີ່ພິການ ແລະບໍ່ສາມາດເບິ່ງແຍງຄອບຄົວເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ຍ້ອນອຸປະຕິເຫດ.
ການເດີນທາງໂດຍທາງລົດຍັງເປັນວິທີການຫລັກໃນເລື້ອງຂົນສົ່ງຄົນ ແລະ ສິນຄ້າຢູ່ໃນປະເທດທີ່ບໍ່ມີທາງອອກສູ່ທະເລ ແລະມີພົນລະເມືອງ 20 ລ້ານຄົນຢູ່ ໃນເຂດຊາແຮນ (Sahel) ຫລືເຂດກາງຂອງທະວີບອາຟຣິກາແຫ່ງນັ້ນ.
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