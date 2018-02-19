ພົນລະເຮືອນຫລາຍກວ່າ 10,000 ຄົນ ໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍ ຫລືບໍ່ ກໍໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ຢູ່ອັຟການິສຖານ ໃນປີ 2017

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດກ່າວວ່າ ຫລາຍກວ່າ 10,000 ຄົນໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍ ຫລືໄດ້
ຮັບບາດເຈັບ ຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ ປີກາຍນີ້ ຫລາຍໆຄົນ ແມ່ນເປັນຜົນມາຈາກການ
ວາງລະເບີດສະຫຼະຊີບແລະການໂຈມຕີຕ່າງໆ. ລາຍງານຂອງສະຫະປະຊາຊາດກ່າວ
ວ່າ ຈຳນວນຜູ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ໄດ້ຫລຸດລົງ 9 ເປີເຊັນປຽບທຽບໃສ່ປີ 2016 ແຕ່ອາດ
ເພີ້ມຂຶ້ນຕື່ມໃນປີນີ້ໃນຂະນະທີ່ລັດຖະບານ ແລະກຳລັງຂອງນາໆຊາດ ທຳການໂຈມ
ຕີທາງອາກາດຫຼາຍຂຶ້ນຕໍ່ພວກກະບົດ. ນັກຂ່າວວີໂອເອ ສະລາຕິກກາ ຮົກ ມີລາຍງານ ກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ ຊຶ່ງ ກິ່ງສະຫວັນ ຈະນຳມາສະເໜີທ່ານ.
ມີພົນລະເຮືອນຫລາຍກວ່າ 3,400 ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດ ໃນປີກາຍນີ້ ຢູ່ອັຟ ການິສຖານ
ຈຳນວນນຶ່ງແມ່ນຢູ່ໃນລະຫວ່າງການໂຈມຕີທາງອາກາດ ທີ່ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ພວກກໍ່
ການຮ້າຍ ແລະອີກຈຳນວນນຶ່ງ ແມ່ນຈາກການວາງລະເບີດສະ ຫຼະຊີບ. ນອກນັ້ນຍັງ
ມີອີກຫລາຍພັນຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ. ພວກຄົນເຈັບຢູ່ໂຮງ ໝໍແຫ່ງນີ້ ທີ່ນະຄອນຫຼວງ
ກາບູລໄດ້ເສຍອົງຄະຍ້ອນລະເບີດຝັງດິນຫລືບໍ່ກໍການໂຈມຕີສະຫຼະຊີບ.
ຜູ້ຊາຍຄົນນຶ່ງ ທີ່ສູນອົງຄະທຽມຂອງອົງການກາແດງສາກົນ ໃນນະຄອນກາບູລ ກ່າວ
ວ່າ “ຖ້າຫາກຂາຂອງຂ້າພະເຈົ້າດີ ຂ້າພະເຈົ້າຈະໄປເຂົ້າໂຮງຮຽນ ແຕ່ບັດນີ້ ຂ້າພະ
ເຈົ້າຫວັງວ່າ ຈະໄດ້ຂາທຽມທີ່ດີເພື່ອຂ້າພະເຈົ້າຈະສາມາດກັບໄປໂຮງ ຮຽນ ຫລື
ເລີ້ມເປີດຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ ແລະເຮັດວຽກ.”
ຜູ້ຊາຍຄົນທີສອງກ່າວວ່າ “ຖ້າຫາກວ່າການຂ້າໂຕຕາຍບໍ່ມີບາບ ຂ້າພະເຈົ້າອາດໄດ້
ຂ້າໂຕຕາຍມາດົນແລ້ວ. ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ດີໃຈ ທີ່ຍັງມີຊີວິດຢູ່ ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າອົດທົນຢູ່
ເພື່ອລູກສີ່ຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.”
ຜູ້ຊາຍຄົນທີສາມກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ມີຊີວິດອີກແລ້ວ. ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ມີການຕັດສິນ
ໃຈໃດໆກ່ຽວກັບຊີວິດໃນອະນາຄົດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ. ບັດນີ້ມີສິ່ງດຽວທີ່ຂ້າພະເຈົ້າ
ເປັນຫ່ວງກໍຄື ເຮັດໃຫ້ພໍ່ແມ່ ພວກອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງ ພາກັນດີໃຈ.”
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດລາຍງານວ່າ ເກືອບ 2,300 ຄົນໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍ ຫລືໄດ້ຮັບ
ບາດເຈັບ ໃນການໂຈມຕີສະຫຼະຊີບໃນປີ 2017 ຢູ່ ອັຟການິສຖານ ຫລາຍກວ່າປີຜ່ານ
ມາໃດໆ ຕັ້ງແຕ່ເກີດບັນຫາຂັດແຍ້ງ.
ທ່ານນາຈມູດິນ ຮີລານ ຫົວໜ້າສູນກາງອົງຄະທຽມ ຂອງສະພາກາແດງສາກົນທີ່ນະ
ຄອນກາບູລ ກ່າວວ່າ “ນັບແຕ່ເລີ້ມຕົ້ນມາຈົນເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ປະມານ 80 ເປີເຊັນ
ຂອງພວກແຂນຂາຂາດ ແມ່ນຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກລະເບີດຝັງດິນ.”
ພວກເດັກນ້ອຍກໍບໍ່ມີການຍົກເວັ້ນ ແລະບາງຄັ້ງເຂົ້າເຈົ້າໄດ້ຕົກເປັນເປົ້າແບບມີຄວາມ
ຕັ້ງໃຈ.
ທ່ານນາງດານີແອລ ແບລ ຮອງຫົວໜ້າໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຂອງສະຫະປະຊາຊາດ
ໃນອັຟການິສຖານ ກ່າວວ່າ “ລາຍງານແຈ້ງວ່າ ສອງສ່ວນສາມຂອງຄວາມຮັບ ຜິດ
ຊອບ ຕໍ່ການບາດເຈັບຂອງພົນລະເຮືອນ ແມ່ນເປັນຂອງພວກຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ
ໂດຍສະເພາະແລ້ວ ແມ່ນພວກຕາລິບານ ແລະ ກຸ່ມລັດອິສລາມ. ກຳລັງສະໜັບສະ
ໜູນລັດຖະບານ ທີ່ຮວມທັງກອງທັບແຫ່ງຊາດອັຟການິສຖານ ກຳລັງທະຫານຂອງ
ນາໆຊາດແລະບັນດາກຸ່ມກຳລັງປະກອບອາວຸດ ທີ່ສະໜັບສະໜູນລັດຖະບານ ແມ່ນຮັບຜິດຊອບແຕ່ພຽງ 20 ເປີເຊັນ ຂອງພົນລະເຮືອນທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.”
ແຕ່ໃນຂະນະທີ່ກຸ່ມຕາລິບານ ແລະກຸ່ມລັດອິສລາມ ພວມຖືກກົດດັນເພີ້ມຂຶ້ນຢູ່ນີ້ ພວກ
ເຂົາກໍທຳການໂຈມຕີສະຫຼະຊີບເພີ້ມຂຶ້ນ ຢູ່ໃນບ່ອນເຂດທີ່ມີປະຊາຊົນອາໄສຢູ່ຢ່າງ
ໜາແໜ້ນ. ພວກພົນລະເຮືອນພາກັນຕົກຄ້າງຢູ່ໃນລະຫວ່າງການຍິງຕໍ່ສູ້ ລະຫວ່າງ
ກຳລັງລັດຖະບານ ແລະກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍທັງສອງ.
ທ່ານທາດາມີຈິ ຢາມາໂມໂຕະ ຜູ້ຕາງໜ້າພິເສດຂອງເລຂາທິການໃຫຍ່ສະຫະປະຊາ
ຊາດ ປະຈຳອັຟການິສຖານກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາເປັນຫ່ວງວ່າ ພວກເຮົາຈະໄດ້ເຫັນ
ພວກທີ່ຕົກຢູ່ໃນອັນຕະລາຍຫຼາຍຂຶ້ນໃນປີນີ້ ນອກຈາກວ່າຈະມີການເອົາບາດກ້າວ
ທີ່ຈຳເປັນ ໂດຍທຸກພັກຝ່າຍ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ພົນລະເຮືອນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ
ລົ້ມຕາຍ.”
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາ ໄດ້ແນະນຳໃຫ້ບັນດາຜູ້ບັນຊາການທະຫານ ເພີ້ມການ
ປະຕິບັດງານທາງພາກພື້ນດິນ ແລະທາງອາກາດຕໍ່ກຸ່ມຕາລິບານໃນອັຟກາ ນິສຖານ.
ພວກກະບົດປະກາດທີ່ຈະຕອບໂຕ້ຄືນ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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