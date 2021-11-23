ທຳນຽບຂາວກ່າວວ່າ ມີພະນັກງານລັດຖະບານກາງຫຼາຍກວ່າ 90 ເປີເຊັນແລ້ວ ໄດ້ສັກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ຢ່າງໜ້ອຍນຶ່ງເຂັມ ມາຮອດວັນຈັນວານນີ້ ຊຶ່ງເປັນເສັ້ນທີ່ກຳນົດໄວ້ໂດຍປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ.
ໃນເດືອນກັນຍາຜ່ານມາ ທ່ານໄບເດັນໄດ້ປະກາດວ່າ ພະນັກງານລັດຖະບານກາງທຸກຄົນ ຕ້ອງໄດ້ສັກຢາວັກຊີນ ພາຍໃນວັນທີ 22 ພະຈິກ ໂດຍບໍ່ມີທາງເລືອກອື່ນ ນອກຈາກວ່າພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບອະນຸມັດທາງດ້ານການແພດ ຫຼືບໍ່ກໍທາງດ້ານສາສະໜາ.
ພະນັກງານຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ບໍ່ປະຕິບັດຕາມກຳນົດເສັ້ນຕາຍພາຍໃນວັນຈັນວານນີ້ ຈະເລີ້ມໄດ້ຮັບຂັ້ນຕອນ “ການໃຫ້ຄຳແນະນຳ” ຊຶ່ງໃນທີ່ສຸດອາດຈະເປັນຜົນໃຫ້ຖືກໄລ່ອອກຈາກການ ຖ້າພວກເຂົາເຈົ້າຫາກຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນໂດຍປາສະຈາກການຖືກຍົກເວັ້ນຈາກການສັກຢາດັ່ງກ່າວ.
ໂຄສົກຂອງທຳນຽບຂາວ ທ່ານແຄວິນ ມູຍົສ (Kevin Munoz) ຂຽນລົງໃນທວີດເຕີ້ໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ 95 ເປີເຊັນຂອງພະນັກງານລັດຖະບານກາງທັງໝົດແມ່ນປະຕິບັດຕາມຂໍ້ບັງຄັບໃຫ້ສັກຢາວັກຊີນຂອງປະທານາທິບໍດີໄບເດັນ. ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ “ບໍ່ໄດ້ມີການລົບກວນໃດໆ ມີກ່ຽວຂ້ອງກັບຂໍ້ບັງຄັບນີ້ ພວກເຮົາຈະຫຼີກລ່ຽງຕໍ່ການລົບກວນ ທີ່ພົວພັນກັບເລື້ອງໂຄວິດ ໂດຍຜ່ານການສັກວັກຊີນ.”
ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນຂອງສະຫະລັດ ຮັບຜິດຊອບຝ່າຍປະຊາສຳພັນ ທ່ານນາງມາຊາ (ຄາຕຣັນ) ແອັສປີໂນຊາ ກໍໄດ້ຂຽນລົງໃນທວີດເຕີ້ ເມື່ອວັນຈັນວານນີ້ວ່າ 98 ເປີເຊັນຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ພາສີແລະຄຸ້ມຄອງຊາຍແດນສະຫະລັດ ແລະ 93 ເປີເຊັນຂອງພະນັກງານອົງການຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພດ້ານການຂົນສົ່ງ ຫຼື TSA ແມ່ນ “ປະຕິບັດຕາມ” ກັບກົດລະບຽບບັງຄັບໃຫ້ສັກຢາວັກຊີນແລ້ວ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງລັດຖະບານທ່ານໄບເດັນກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້ວ່າ ໂຕເລກຂັ້ນສຸດທ້າຍຈະມີການປ່ຽນແປງໃນຂະນະທີ່ພະນັກງານຍັງສືບຕໍ່ສົ່ງເອກກະສານໄປໃຫ້ຈົນຮອດເສັ້ນຕາຍ ໃນຕອນແລງວັນຈັນວານນີ້ ແລະໃນຂະນະທີ່ການສົ່ງເອກກະສານຂອງພະນັກງານທັງໝົດອາດຈະຍັງບໍ່ໄດ້ມີການກວດສອບເທື່ອ.
ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ໂຕເລກສະເໜີແນະວ່າ ອາດມີພະນັກງານລັດຖະບານຫຼາຍເຖິງ 175,000 ຄົນ ອາດຍັງບໍ່ທັນໄດ້ສັກຢາວັກຊີນເທື່ອແລະຍັງບໍ່ທັນປະຕິບັດຕາມຂໍ້ບັງຄັບເທື່ອ.
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