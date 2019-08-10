ບໍລິສັດຕ່າງຊາດ 700 ກວ່າລາຍ ລົງທຶນຫຼາຍກວ່າ 3,500 ລ້ານໂດລາ ໃນເຂດເສດ
ຖະກິດພິເສດທັງ 12 ແຫ່ງໃນ ລາວ ໂດຍມີມູນຄ່າສົ່ງອອກກວ່າ 1 ຕື້ໂດລາ ແຕ່ມອບ
ພັນທະໃຫ້ລັດຖະບານ ລາວ ພຽງ 36 ລ້ານໂດລາ ຊຶ່ງຊົງລິດ ໂພນເງິນ ນັກຂ່າວ ວີໂອ
ເອ ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ.
ທ່ານ ສຸພັນ ແກ້ວມີໄຊ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຖະ
ແຫຼງຢືນຢັນວ່າ ການລົງທຶນໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະ
ໃນ ລາວ ຍັງເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໂດຍໃນປັດຈຸບັນມີບໍລິສັດຕ່າງຊາດ 700 ກວ່າບໍລິ
ສັດທີ່ລົງທຶນຫຼາຍກວ່າ 3,500 ລ້ານໂດລາຢູ່ໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດທັງ 12 ແຫ່ງ
ແລະ ໄດ້ຜະລິດສິນຄ້າສົ່ງອອກໄປຕ່າງປະເທດໄດ້ກວ່າ 1,000 ລ້ານໂດລາ ຫາກແຕ່
ກໍໄດ້ມອບພັນທະໃຫ້ກັບລັດຖະບານ ລາວ ພຽງແຕ່ 36 ລ້ານໂດລາເທົ່ານັ້ນໃນປີ 2018
ທີ່ຜ່ານມາ.
ສ່ວນໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2019 ກໍປາກົດວ່າມີບໍລິສັດຕ່າງຊາດ 110 ກວ່າລາຍທີ່
ໄດ້ເຂົ້າມາລົງທຶນໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດທັງ 12 ແຫ່ງໃນ ລາວ ແລະ ເພື່ອຈະດຶງດູດ
ເອົາການລົງທຶນໃຫ້ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງລັດຖະບານ ລາວ ກໍໄດ້ມີມະຕິຕົກລົງໃຫ້
ດຳເນີນການປັບປຸງກົນໄກບໍລິຫານງານໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງ
ຖິ່ນໃຫ້ຊັດເຈນຂຶ້ນ ລວມທັງຈະມີການເພີ່ມສິດທິພິເສດດ້ານພາສີອາກອນຕ່າງໆໃຫ້ດີ
ຂຶ້ນ ແລະ ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນຢ່າງແທ້ຈິງອີກດ້ວຍ ໂດຍຈະອອກເປັນດຳລັດຂອງ
ລັດຖະບານ ເພື່ອປະກາດບັງຄັບໃຊ້ໃຫ້ໄວທີ່ສຸດ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ສຸພັນ ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ
"ພວກເຮົາໄດ້ສະເໜີລັດຖະບານອອກດຳລັດສະບັບໃໝ່ ເອີ້ນວ່າດຳລັດ 188 ກໍໄດ້
ປັບປຸງກົນໄກການລົງທຶນຢູ່ເຂດເສດຖະກິດພິເສດນີ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ມີນະໂຍບາຍົກ
ເວັ້ນພາສີອາກອນ ນະໂຍບາຍອື່ນໆທີ່ເອື້ອອຳນວຍກວ່າເກົ່າ ໄລຍະປອດພາສີ ໄລ
ຍະປອດອາກອນກຳໄລ ການນຳເຂົ້າອຸປະກອນ-ວັດຖຸດິບ ພວກເຮົາກະມີການ
ປັບປຸງໃນການແບ່ງຂັ້ນລະຫວ່າງສູນກາງ-ທ້ອງຖິ່ນ ເຮັດໃຫ້ສະດວກຂຶ້ນ."
ເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄຳທີ່ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ຂອງກຸ່ມບໍລິສັດດອກງິ້ວຄຳຈາກ
ຈີນ ມີບໍລິສັດຕ່າງຊາດເຂົ້າມາລົງທຶນ 147 ລາຍ, ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະ ບໍ່ເຕັນ
ແດນງາມ ຢູ່ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ກໍມີບໍລິສັດ ຈີນ ເຂົ້າມາລົງທຶນແລ້ວ 128 ລາຍ, ເຂດ
ເສດຖະກິດພິເສດສະຫວັນ-ເຊໂນ ຢູ່ແຂວງສະຫວັດນະເຂດ ກໍມີບໍລິສັດຕ່າງຊາດເຂົ້າ
ມາລົງທຶນແລ້ວ 117 ລາຍ, ເຂດກວມລວມໄຊເສດຖານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນມີບໍລິສັດ
ຈີນ 48 ລາຍ, ນິຄົມອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າວຽງຈັນ-ໂນນທອງ 47 ລາຍ, ເຂດ
ເສດຖະກິດພິເສດຈຳປາສັກ 33 ລາຍ ແລະ ເຂດອື່ນໆ 73 ລາຍ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ລັດຖະ
ບານ ລາວ ມີລາຍຮັບຈາກພັນທະ ແລະ ອາກອນຕ່າງໆ ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 13 ລ້ານໂດລາ
ໃນປີ 2017 ເປັນ 36 ລ້ານໂດລາໃນປີ 2018.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ກະຊວງການເງິນຂອງ ສະຫະລັດ ອາເມຣິກາ ກໍໄດ້ຂຶ້ນບັນຊີດຳ
ແລະ ຖືວ່າທ້າວ ຈ້າວ ເຫວີ່ຍ ປະທານບໍລິສັດດອກງິ້ວຄຳ ຜູ້ລົງທຶນໃນເຂດເສດຖະກິດ
ພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄຳ ຢູ່ແຂວງບໍ່ແກ້ວນັ້ນ ເປັນອາຊະຍາກອນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຄ້າຢາ
ເສບຕິດ, ການຄ້າມະນຸດ, ການຟອກເງິນ, ການຄ້າສັດປ່າຂ້າມຊາດນັບແຕ່ເດືອນມັງ
ກອນ 2018, ຊຶ່ງທ້າວ ຈ້າວ ເຫວີ່ຍ ກໍໄດ້ໃປະຕິເສດຕໍ່ທຸກຂໍ້ກ່າວຫາ ແລະ ຕອບໂຕ້ວ່າ
ເປັນການກ່າວຫາທີ່ບໍ່ຍຸຕິທຳ ຈຶ່ງບໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດພິ
ເສດສາມຫຼ່ຽມຄຳທີ່ເປັນການລົງທຶນຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍໃນ ລາວ.
ທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງການ
ເງິນ ຢືນຢັນວ່າລັດຖະບານ ລາວ ໄດ້ພັດທະນາປັບປຸງລະບຽບກົດໝາຍຕ່າງໆ ເພື່ອ
ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ການລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດໃນ ລາວ ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນນັບມື້
ໂດຍສະເພາະແມ່ນການລົງທຶນຂອງກຸ່ມທຸລະກິດຈາກ ຈີນ ນັ້ນຖືເປັນເປົ້າໝາຍບູລິ
ມະສິດທີ່ລັດຖະບານ ລາວ ຢາກໃຫ້ເຂົ້າມາລົງທຶນໃນ ລາວ ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ
ທັງນີ້ ລາວ-ຈີນ ເປັນຫຸ້ນສ່ວນຍຸດທະສາດການພັດທະນາຢ່າງຮອບດ້ານ ນັບແຕ່ປີ
2009 ເປັນຕົ້ນມາ ພາຍໃຕ້ຫຼັກການເປັນມິດທີ່ດີ ສະຫາຍທີ່ດີ ຄູ່ຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະ
ນາທີ່ດີ.
ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ຈີນ ເປັນຜູ້ລົງທຶນອັນດັບ 1 ໃນ ລາວ, ມີມູນຄ່າການລົງທຶນຫຼາຍກວ່າ
11,000 ລ້ານໂດລາໃນ 777 ໂຄງການທີ່ເນັ້ນໜັກທັງໃນດ້ານພະລັງງານ ຂຸດຄົ້ນແຮ່
ທາດ ກະສິກຳ ແລະ ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງໃນ ລາວ ທັງນີ້ຍັງບໍ່ລວມເຖິງ
ການລົງທຶນພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດໃໝ່ ສີ່ພັນດອນ ຂອງກຸ່ມບໍລິສັດ Guang
Dong Yellow Stone ທີ່ມີມູນຄ່າລວມເຖິງ 10,000 ລ້ານໂດລາ ບົນພື້ນທີ່ສຳປະ
ທານ 9,846 ເຮັກຕາໃນເຂດສີ່ພັນດອນ-ຄອນພະເພັງ ທີ່ເມືອງໂຂງ ໃນແຂວງຈຳປາ
ສັກ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ