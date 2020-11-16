ມີການຕິດ ໄວຣັສໂຄໂຣນາ ຫຼາຍກວ່າ 54 ລ້ານກໍລະນີ ໃນທົ່ວໂລກ

ໄວຣັສໂຄໂຣນາຫຼາຍກວ່າ 54 ລ້ານກໍລະນີໄດ້ຖືກຢືນຢັນໃນທົ່ວໂລກ, ສູນກາງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນໄວຣັສໂຄໂຣນາ ຈອນສ໌ ຮັອບກິນສ໌ ໄດ້ລາຍງານໃນວັນອາທິດວານນີ້.
ສະຫະລັດ, ອິນເດຍ ແລະ ບຣາຊິລ ຍັງສືບຕໍ່ຢູ່ລະດັບສູງສຸດໃນລາຍຊື່ຂອງສະຖານທີ່ທີ່ມີການຕິດເຊື້ອຫຼາຍທີ່ສຸດ. ສະຫະລັດ ມີຫຼາຍກວ່າ 11 ລ້ານກໍລະ ນີ, ໃນຂະນະທີ່ ອິນເດຍ ແລະ ບຣາຊິລ ມີ ແປດລ້ານແປດແສນກໍລະນີ ແລະ ຫ້າລ້ານແປດແສນກໍລະນີຕາມລຳດັບ.
ໃນວັນອາທິດວານນີ້, ອິນເດຍ ໄດ້ລາຍງານການຕິດເຊື້ອໃໝ່ 41,100 ກໍລະນີ ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວ ໂມງທີ່ຜ່ານມາ.
ຕົວເລກຂອງກໍລະນີໄວຣັສໂຄໂຣນາທັງໝົດຂອງ ເມັກຊິໂກ ໄດ້ກາຍ 1 ລ້ານ ຄົນໃນວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ. ເມັກຊິໂກ ໄດ້ຫຼີກລ່ຽງການປະກາດຂໍ້ບັງຄັບໃສ່ໜ້າກາກ ຫຼື ການກັກບໍລິເວນ.
ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກຂອງ ເມັກຊິໂກ ທ່ານ ຮີວໂກ ໂລເປສ-ກາແຕລລີ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວ AP ວ່າ “ໜ້າກາກແມ່ນມາດຕະ ການຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອປ້ອງກັນການແຜ່ລາມຂອງໄວຣັສ,” ເຊິ່ງເປັນການປະຕິເສດຕໍ່ການຮຽກຮ້ອງຂອງບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານສາທາລະນະສຸກສາກົນ ເພື່ອໃຫ້ໃສ່ ໜ້າກາກເພື່ອຢຸດບໍ່ໃຫ້ປະຊາຊົນຕິດເຊື້ອ ແລະ ແຜ່ໄວຣັສໂຄໂຣນາ. ທ່ານ ໂລເປສ ໄດ້ກ່າວ ກ່ຽວກັບ ໜ້າກາກວ່າ “ມັນບໍ່ໄດ້ປົກປ້ອງພວກເຮົາ, ແຕ່ມັນເປັນປະໂຫຍດສຳລັບການປົກປ້ອງຄົນອື່ນ.”
ມະຫາວິທະຍາໄລ ຈອນສ໌ ຮັອບກິນສ໌ ລາຍງານວ່າ ເມັກຊິໂກ ໄດ້ບັນທຶກຜູ້ເສຍຊີວິດຍ້ອນ COVID-19 ຫຼາຍກວ່າ 98,000 ຄົນ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນປະເທດ ອາເຈັນຕີນາ ໄດ້ຖືກຈັດຢູ່ປ່ຽວ ຫຼັງຈາກສະມາຊິກຂອງອົງການກອງທຶນສາກົນ ຄົນນຶ່ງຖືກກວດເປັນຜົນບວກສຳລັບ COVID-19. ທີມງານກອງທຶນສາກົນ ໄດ້ເດີນ ທາງໄປນະຄອນຫຼວງ ບູເອນອສ ແອເຣັສ ເພື່ອປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອໃໝ່ສຳລັບປະເທດດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງ ໄດ້ປະເຊີນກັບເສດຖະກິດທີ່ບໍ່ດີແມ່ນກະທັ້ງກ່ອນຖືກກະທົບໂດຍໂຣກລະ ບາດ.
ອາເຈັນຕີນາ ໄດ້ບັນທຶກ COVID-19 ຫຼາຍກວ່າ ນຶ່ງລ້ານສາມແສນກໍລະນີ ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 35,000 ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດ, ອີງຕາມມະຫາວິທະຍາໄລ ຈອນສ໌ ຮັອບກິນສ໌.