ROHINGYA REFUGEES INDONESIA #8
ເຮືອ 3 ລຳ ທີ່ເຕັມດ້ວຍອົບພະຍົບໂຣຮິງຢາຫຼາຍກວ່າ 500 ຄົນ ໄດ້ເຂົ້າຈອດທີ່ແຂວງ ໃນພາກຕາເວັນຕົກສຸດຂອງອິນໂດເນເຊຍ ເມື່ອວັນອາທິດວານນີ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດກ່າວ ຊຶ່ງເປັນການເດີນທາງໄປເຖິງທີ່ຫຼາຍທີ່ສຸດ ນັບຕັ້ງແຕ່ມຽນມາ ເລີ້ມທຳການປາບປາມທາງທະຫານ ຕໍ່ພວກຊົນກຸ່ມນ້ອຍດັ່ງກ່າວໃນປີ 2017 ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ AFP.
ພວກມຸສລິມຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຊາວໂຣຮິງຢາ ໄດ້ຖືກປະຫັດປະຫານຢ່າງໜັກຢູ່ໃນປະເທດມຽນມາ ແລະຫຼາຍໆພັນຄົນ ໄດ້ພາກັນສ່ຽງຊີວິດ ໃນແຕ່ລະປີອອກເດີນທາງໄລຍະໄກທາງທະເລ ແລະລາຄາແພງ ໂດຍມັກຈະໃຊ້ເຮືອ ທີ່ບໍ່ຄ່ອຍແຂງແຮງປານໃດເພື່ອພະຍາຍາມເດີນທາງໄປຍັງມາເລເຊຍຫຼືບໍ່ກໍອິນໂດເນເຊຍ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄຸ້ມຄອງອົບພະຍົບຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານໄຟຊາລ ຣາ-ມານກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວ AFP ວ່າ ເຮືອລຳນຶ່ງໄດ້ເດີນທາງໄປເຖິງເມືອງບີເຣິນ
(Bireuen) ໃນແຂວງອາເຈ ພ້ອມດ້ວຍ 256 ຄົນ ໃນຂະນະທີ່ 241 ຄົນເດີນ ທາງໄປເຖິງເຂດພີດີ (Pidie) ຂອງແຂວງອາເຈ ແລະເຮືອນ້ອຍອີກລຳນຶ່ງພ້ອມ 36 ຄົນເດີນທາງໄປເຖິງກ້ຳຕາເວັນອອກຂອງແຂວງອາເຈ.
ທ່ານຣາມານ ກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ “ພວກເຂົາໄດ້ຖືກພົບເຫັນຢູ່ຫຼາຍໆຈຸດ.
ກຸ່ມອົບພະຍົບ 256 ຄົນທີ່ໄປຮອດເມືອງບີເຣິນນັ້ນ 110 ຄົນແມ່ນແມ່ຍິງແລະ 60 ຄົນແມ່ນເປັນເດັກນ້ອຍ.
ມັນແມ່ນເຮືອລຳດຽວກັນ ທີ່ປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນໄດ້ສົ່ງພວກເຂົາເຈົ້າໃຫ້ກັບຄືນອອກສູ່ທະເລໃນວັນພະຫັດຜ່ານມາ ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າຕົກຄ້າງຢູ່ນອກແຄມຝັ່ງເປັນເວລາຫຼາຍໆມື້ ອີງຕາມທ່ານຣາມານ.