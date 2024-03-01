ຊາວປາແລັສໄຕນ໌ ເສຍຊີວິດຫຼາຍກວ່າ 100 ຄົນ ແລະບາດເຈັບອີກຫຼວງຫຼາຍ ໃນລະຫວ່າງການແຈກຢາຍອາຫານຢູ່ຂົງເຂດກາຊາ

ມີຊາວປາແລັສໄຕນ໌ເສຍຊີວິດຢ່າງໜ້ອຍ 112 ຄົນ ໃນຂະນະຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳ ໂດຍຖືກສັງຫານຢູ່ເມືອງກາຊາ ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນພະຫັດວານນີ້ ແລະມີຜູ້ບາດເຈັບອີກຈໍານວນຫຼາຍ, ໂດຍພະຍານ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກຂອງເຂດກາຊາ ກ່າວວ່າ ເປັນຜົນມາຈາກການຍິງຂອງຝ່າຍອິສຣາແອລ. ອິສຣາແອລໄດ້ໂຕ້ແຍ້ງໃນທັນທີ ໂດຍກ່າວວ່າ ຜູ້ຄົນຈຳນວນຫຼາຍຢຽບກັນເອງ ແລະຖືກຢຽບໂດຍລົດບັນທຸກການຊ່ວຍເຫຼືອ ໃນຂະນະທີ່ກຳລັງຂັບໜີຢູ່ນັ້ນ.
ຄວາມຮຸນແຮງຄັ້ງຫຼ້າສຸດ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຈໍານວນຜູ້ເສຍຊີວິດຂອງຊາວປາແລັສໄຕນ໌ໃນສົງຄາມເປັນເວລາເກືອບ 5 ເດືອນຜ່ານມານີ້ ເພີ້ມຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າ 30,000 ຄົນ, ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ບາດເຈັບອີກ 70,000 ຄົນ, ແລະຫຼາຍໆຄົນຍັງຄົງຫາຍສາບສູນພາຍໃຕ້ຊາກຫັກພັງຕ່າງໆ, ອີງຕາມກະຊວງສາທາລະນະສຸກຂອງກຸ່ມຮາມາສທີ່ປົກຄອງຂົງເຂດກາຊາ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ໂຮງໝໍໃນຂົງເຂດກາຊາລາຍງານໃນເບື້ອງຕົ້ນວ່າ ການໂຈມຕີຂອງອິສຣາແອລ ໃສ່ຝູງຊົນຢູ່ອ້ອມຮອບບໍລິເວນໂຮງໝໍ ອາລ-ນາບູສີ (al-Nabusi) ເຊິ່ງເປັນສ່ວນນຶ່ງທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນພາກຕາເວັນຕົກຂອງເມືອງກາຊາ. ແລ້ວໃນເວລາຕໍ່ມາ ຜູ້ເຫັນເຫດການກ່າວວ່າ ກອງທັບອິສຣາແອລໄດ້ຍິງປືນໃສ່ຜູ້ຄົນທີ່ພາກັນດຶງຖົງແປ້ງ ແລະອາຫານກະປ໋ອງອອກຈາກລົດບັນທຸກການຊ່ວຍເຫຼືອເຫຼົ່ານັ້ນ.
ການຊ່ວຍເຫຼືອພຽງເລັກໜ້ອຍສາມາດເຂົ້າໄປເຖິງພາກເໜືອຂອງເຂດກາຊາ ໃນບໍ່ເທົ່າໃດອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ແລະຄວາມອຶດຫິວກໍໄດ້ເພີ້ມຄວາມຮຸນແຮງຂຶ້ນ. ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເຕືອນວ່າ ໄພແຫ່ງຄວາມອຶດຫີວກຳລັງຫຍັບໃກ້ເຂົ້າມາ.
ໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ອິສຣາແອລຍອມຮັບວ່າ ທະຫານໄດ້ປະຕິບັດການຍິງ, ໂດຍກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຮັດດັ່ງນັ້ນ ເນື່ອງຈາກພວກເຂົາເຈົ້າຄິດວ່າ ປະຊາຊົນທີ່ແລ່ນໄປຫາລົດບັນທຸກຊ່ວຍເຫຼືອນັ້ນ "ມີທ່າທີເປັນໄພຂົ່ມຂູ່."
ແຕ່ໃນຖະແຫຼງການທາງວີດີໂອທີ່ໄດ້ໂພສລົງໃນສື່ສັງຄົມ X ຂອງຕອນແລງວັນພະຫັດວານນີ້, ໂຄສົກຂອງກອງກຳລັງປ້ອງກັນອິສຣາແອລ ຫຼື IDF ກ່າວວ່າ ທະຫານມີແຕ່ຍິງ “ເຕືອນພຽງເລັກໜ້ອຍ” ເພື່ອຂັບໄລ່ຝູງຊົນ.
ໂຄສົກດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ ພົນເຮືອຕີ ເດນຽລ ຮາກາຣີ (Daniel Hagari) ກ່າວວ່າ "ບໍ່ມີການຍິງໂຈມຕີຈາກ IDF ຕໍ່ຂະບວນການຊ່ວຍເຫຼືອ", ແລະກ່າວຕື່ມວ່າ ພວກລົດຖັງຂອງອິສຣາແອລ ໄດ້ເຂົ້າໄປຢູ່ທີ່ນັ້ນ ກໍເພື່ອປ້ອງກັນເສັ້ນທາງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳ ໃຫ້ແກ່ຂະບວນລົດບັນທຸກ 38 ຄັນແລ່ນຜ່ານ.
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