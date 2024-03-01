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ຊາວປາແລັສໄຕນ໌ ເສຍຊີວິດຫຼາຍກວ່າ 100 ຄົນ ແລະບາດເຈັບອີກຫຼວງຫຼາຍ ໃນລະຫວ່າງການແຈກຢາຍອາຫານຢູ່ຂົງເຂດກາຊາ

  • ວີໂອເອ
ພວກຜູ້ຊາຍທີ່ຂົນສົ່ງຊາວປາແລັສໄຕນ໌ກ່າວວ່າ ຖືກສັງຫານໃນເຫດການຕອນເຊົ້າ ເມື່ອຝູງຊົນແຮ່ເຂົ້າໃສ່ລົດບັນທຸກທີ່ຂົນສົ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທໍາໃນເມືອງກາຊາ, ວັນທີ 29 ກຸມພາ 2024.
ພວກຜູ້ຊາຍທີ່ຂົນສົ່ງຊາວປາແລັສໄຕນ໌ກ່າວວ່າ ຖືກສັງຫານໃນເຫດການຕອນເຊົ້າ ເມື່ອຝູງຊົນແຮ່ເຂົ້າໃສ່ລົດບັນທຸກທີ່ຂົນສົ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທໍາໃນເມືອງກາຊາ, ວັນທີ 29 ກຸມພາ 2024.

ມີຊາວປາແລັສໄຕນ໌ເສຍຊີວິດຢ່າງໜ້ອຍ 112 ຄົນ ໃນຂະນະຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳ ໂດຍຖືກສັງຫານຢູ່ເມືອງກາຊາ ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນພະຫັດວານນີ້ ແລະມີຜູ້ບາດເຈັບອີກຈໍານວນຫຼາຍ, ໂດຍພະຍານ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກຂອງເຂດກາຊາ ກ່າວວ່າ ເປັນຜົນມາຈາກການຍິງຂອງຝ່າຍອິສຣາແອລ. ອິສຣາແອລໄດ້ໂຕ້ແຍ້ງໃນທັນທີ ໂດຍກ່າວວ່າ ຜູ້ຄົນຈຳນວນຫຼາຍຢຽບກັນເອງ ແລະຖືກຢຽບໂດຍລົດບັນທຸກການຊ່ວຍເຫຼືອ ໃນຂະນະທີ່ກຳລັງຂັບໜີຢູ່ນັ້ນ.

ຄວາມຮຸນແຮງຄັ້ງຫຼ້າສຸດ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຈໍານວນຜູ້ເສຍຊີວິດຂອງຊາວປາແລັສໄຕນ໌ໃນສົງຄາມເປັນເວລາເກືອບ 5 ເດືອນຜ່ານມານີ້ ເພີ້ມຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າ 30,000 ຄົນ, ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ບາດເຈັບອີກ 70,000 ຄົນ, ແລະຫຼາຍໆຄົນຍັງຄົງຫາຍສາບສູນພາຍໃຕ້ຊາກຫັກພັງຕ່າງໆ, ອີງຕາມກະຊວງສາທາລະນະສຸກຂອງກຸ່ມຮາມາສທີ່ປົກຄອງຂົງເຂດກາຊາ.

ຊາວປາແລັສໄຕນ໌ ຍົກຍ້າຍຮ່າງຂອງຜູ້ເສຍຊີວິດ ລຸນຫຼັງສິ່ງທີ່ກະຊວງສາທາລະນະສຸກປາແລັສໄຕນ໌ກ່າວວ່າ ຖືກອິສຣາແອລຍິງປືນໃສ່ຜູ້ຄົນທີ່ລໍຖ້າການຊ່ວຍເຫຼືອໃນເມືອງກາຊາ, ໃນພາບຄ້າງທີ່ຖ່າຍຈາກວີດີໂອ, ວັນທີ 29 ກຸມພາ 2024. (Reuters TV via Reuters)
ຊາວປາແລັສໄຕນ໌ ຍົກຍ້າຍຮ່າງຂອງຜູ້ເສຍຊີວິດ ລຸນຫຼັງສິ່ງທີ່ກະຊວງສາທາລະນະສຸກປາແລັສໄຕນ໌ກ່າວວ່າ ຖືກອິສຣາແອລຍິງປືນໃສ່ຜູ້ຄົນທີ່ລໍຖ້າການຊ່ວຍເຫຼືອໃນເມືອງກາຊາ, ໃນພາບຄ້າງທີ່ຖ່າຍຈາກວີດີໂອ, ວັນທີ 29 ກຸມພາ 2024. (Reuters TV via Reuters)

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ໂຮງ​ໝໍໃນຂົງເຂດກາຊາ​ລາຍ​ງານ​ໃນ​ເບື້ອງ​ຕົ້ນ​ວ່າ ການ​ໂຈມ​ຕີ​ຂອງ​ອິ​ສ​ຣາ​ແອ​ລ ໃສ່​ຝູງ​ຊົນ​ຢູ່​ອ້ອມ​ຮອບບໍລິເວນໂຮງໝໍ ອາລ-ນາບູສີ (al-Nabusi) ເຊິ່ງເປັນສ່ວນນຶ່ງທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ຂອງ​ເມືອງກາຊາ. ແລ້ວໃນເວລາຕໍ່​ມາ​ ​ຜູ້​ເຫັນ​ເຫດການ​ກ່າວ​ວ່າ ກອງທັບ​ອິສຣາ​ແອ​ລ​ໄດ້​ຍິງ​ປືນ​ໃສ່​ຜູ້ຄົນ​ທີ່ພາກັນ​ດຶງຖົງ​ແປ້ງ ​ແລະອາຫານ​ກະປ໋ອງ​ອອກ​ຈາກ​ລົດ​ບັນທຸກການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອເຫຼົ່ານັ້ນ.

ການຊ່ວຍເຫຼືອພຽງເລັກໜ້ອຍສາມາດເຂົ້າ​ໄປ​ເຖິງ​ພາກ​ເໜືອ​ຂອງ​ເຂດກາຊາ ໃນ​ບໍ່ເທົ່າໃດອາ​ທິດທີ່​ຜ່ານ​ມາ ແລະ​ຄວາມ​ອຶດ​ຫິວ​ກໍ​ໄດ້​ເພີ້ມ​ຄວາມຮຸນແຮງຂຶ້ນ. ອົງການ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ​ເຕືອນ​ວ່າ ໄພແຫ່ງຄວາມ​ອຶດ​ຫີ​ວກຳລັງ​ຫຍັບໃກ້ເຂົ້າມາ.

ປະຊາຊົນ ໄວ້ທຸກຢູ່ທີ່ໂຮງໝໍ ອາລ-ຊີຟາ ໃນເມືອງກາຊາ ຕຊ່ຮ່າງຜູ້ເສຍຊີວິດຊາວປາແລັສໄຕນ໌ ທີ່ຖືກສັງຫານໃນເຫດການຕອນເຊົ້າ ເມື່ອຝູງຊົນແຮ່ເຂົ້າລົດບັນທຸກການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທໍາ ໃນເມືອງກາຊາ, ວັນທີ 29 ກຸມພາ 2024.
ປະຊາຊົນ ໄວ້ທຸກຢູ່ທີ່ໂຮງໝໍ ອາລ-ຊີຟາ ໃນເມືອງກາຊາ ຕຊ່ຮ່າງຜູ້ເສຍຊີວິດຊາວປາແລັສໄຕນ໌ ທີ່ຖືກສັງຫານໃນເຫດການຕອນເຊົ້າ ເມື່ອຝູງຊົນແຮ່ເຂົ້າລົດບັນທຸກການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທໍາ ໃນເມືອງກາຊາ, ວັນທີ 29 ກຸມພາ 2024.

ໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ອິສຣາແອລຍອມຮັບວ່າ ທະຫານໄດ້ປະຕິບັດການຍິງ, ໂດຍກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຮັດດັ່ງນັ້ນ ເນື່ອງຈາກພວກເຂົາເຈົ້າຄິດວ່າ ປະຊາຊົນທີ່ແລ່ນໄປຫາລົດບັນທຸກຊ່ວຍເຫຼືອນັ້ນ "ມີທ່າທີເປັນໄພຂົ່ມຂູ່."

ແຕ່​ໃນ​ຖະ​ແຫຼ​ງການ​ທາງ​ວີ​ດີ​ໂອ​ທີ່​ໄດ້​ໂພສລົງໃນ​ສື່ສັງຄົມ X ຂອງຕອນແລງວັນພະຫັດວານນີ້, ​ໂຄສົກ​ຂອງ​ກອງ​ກຳລັງ​ປ້ອງ​ກັນອິສຣາ​ແອ​ລ ຫຼື IDF ກ່າວ​ວ່າ ທະຫານ​ມີແຕ່ຍິງ “​ເຕືອນພຽງເລັກໜ້ອຍ​” ​ເພື່ອ​ຂັບ​ໄລ່​ຝູງຊົນ.

ຊາວປາແລັສໄຕນ໌ ຍ່າງຜ່ານເສດຊາກຫັກເພ ຈາກການໂຈມຕີຂອງອິສຣາແອລໃສ່ສູນອົບພະຍົບ ຈາບາລິຢາ ໃນແຫຼມກາຊາ, ວັນທີ 29 ກຸມພາ 2024.
ຊາວປາແລັສໄຕນ໌ ຍ່າງຜ່ານເສດຊາກຫັກເພ ຈາກການໂຈມຕີຂອງອິສຣາແອລໃສ່ສູນອົບພະຍົບ ຈາບາລິຢາ ໃນແຫຼມກາຊາ, ວັນທີ 29 ກຸມພາ 2024.

ໂຄສົກດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ ພົນເຮືອຕີ ເດນຽລ ຮາກາຣີ (Daniel Hagari) ກ່າວວ່າ "ບໍ່ມີການຍິງໂຈມຕີຈາກ IDF ຕໍ່ຂະບວນການຊ່ວຍເຫຼືອ", ແລະກ່າວຕື່ມວ່າ ພວກລົດຖັງຂອງອິສຣາແອລ ໄດ້ເຂົ້າໄປຢູ່ທີ່ນັ້ນ ກໍເພື່ອປ້ອງກັນເສັ້ນທາງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳ ໃຫ້ແກ່ຂະບວນລົດບັນທຸກ 38 ຄັນແລ່ນຜ່ານ.

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