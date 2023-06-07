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​ການ​ສະ​ແດງ ການ​ມີ​ໜ້າ​ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ ດ້ວຍ​ກຳ​ລັງ ຂອງ ສະຫະລັດ ​ແລະຈີນ ນໍາ​ໄປ​ສູ່​ການ​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ ໄລ​ຍະ​ໃກ້​ຕື່ມ​ຂຶ້ນ ຢູ່​ເຂດອິນໂດປາຊິຟິກ

ເຮືອບິນລົບກອງທັບເຮືອຈີນ J-11 ບິນເຂົ້າໃກ້ ເຮຶອບິນ ກອງທັບອາກາດສະຫະລັດ RC-135 ຢູ່ເທິງ​ນ່ານຟ້າສາກົນ ​ເທິງທະເລຈີນໃຕ້ ວັນທີ 21 ທັນວາ 2022.

ເກົາຫລີໃຕ້ໄດ້ສົ່ງເຮືອບິນລົບຂອງຕົນບິນ​ຂຶ້ນ​ຢ່າງ​ຮີບ​ດ່ວນ ຫລັງຈາກເຮືອບິນທະຫານຈີນ ແລະຣັດເຊຍ ໄດ້​ບິນ​ເຂົ້າມາສູ່ເຂດ​ລະ​ບຸ​ໂຕ​ທາງ​ອາ​ກາດຂອງຕົນ (ADIZ) ຢູ່ທາງພາກໃຕ້ ແລະພາກຕາເວັນອອກຂອງແຫລມເກົາຫລີ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ຊຶ່ງເຫດການດັ່ງ​ກ່າວມີ​ຂຶ້ນ​ຫຼັງ​ຈາກ​ໄດ້​ມີການປະເຊີນໜ້າກັນມໍ່ໆມານີ້ ​ ລະຫວ່າງກຳລັງສະຫະລັດ ແລະຈີນຢູ່່ຊ່ອງແຄບໄຕ້ຫວັນ ແລະທະເລຈີນໃຕ້.

ກະຊວງປ້ອງກັນຂອງປະເທດຈີນ ໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫລງການວ່າ ເຮືອບິນໄດ້ ບິນເຂົ້າໄປເຂດ ADIZ ຂອງໂຊລ ​ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມໃນການເຝິກຂ້ອມປະຈຳປີກັບ ຣັດເຊຍ ຢູ່ເທິງທະເລຍີ່ປຸ່ນ ແລະທະເລຈີນຕາເວັນອອກ ການເຝິກຊ້ອມຄັ້ງທີຫົກມີມານັບແຕ່ປີ 2019. ການຊ້ອມລົໍບເທື່ອຫລ້າສຸດໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນ​ຫຼັງ​ຈາກການຊ້ອມລົບ​ຮ່ວມ ຂອງກອງທັບສະຫະລັດ ກັບໂຊລ.

ເຂດ ADIZ ຂອງເກົາຫລີໃຕ້ ບໍ່ແມ່ນພາກສ່ວນຂອງ​ເຂດ​ນ່ານຟ້າຂອງປະເທດ ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ ບໍ່ມີປະເທດໃດໄດ້ໃຫ້ຄຳເຕືອນວ່າ ເຮືອບິນຂອງຕົນໄດ້ເຂົ້າໄປສູ່ເຂດ​ດັ່ງ​ກ່າວ ອີງຕາມອົງການຂ່າວຢອນຮັບຂອງເກົາຫລີໃຕ້.

ການ​ບິນ​ລ່ວງ​ລ້ຳ​ໃນວັນອັງຄານ ​ມີ​ຂຶ້ນ​ຫຼັງ​ຈາກການປະເຊີນໜ້າກັນ​ໃນ​ໄລ​ຍະໃກ້ກ່ອນໜ້ານັ້ນ ກຳ​ປັ່ນລົບຈີນໄດ້ແລ່ນ​ເຂົ້າ​ໄປໃກ້ ຢູ່ຕໍ່ໜ້າກຳປັ່ນພິຄາດສະຫະລັດ ທີ່ຊ່ອງແຄບໄຕ້ຫວັນໃນວັນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ແລະເຮືອບິນລົບຈີນໄດ້ບິນໃກ້ກັບເຮືອບິນທະຫານສະຫະລັດ ຢູ່ນ່ານຟ້າສາກົນເທິງທະເລຈີນໃຕ້ ໃນວັນທີ 6 ພຶຶດສະພາ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານທ່ານໄບເດັນຄົນນຶ່ງ ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດເປັນໂຕຢ່າງຂອງການເພີ້ມທ່າ​ທີ “​ແບບຮຸກຮານ” ຂອງປັກກິ່ງ.

ອ່ານຂາ່ວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

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