ຈຳນວນຂອງຕູ້ລົດໄຟຂົນສົ່ງສິນຄ້າທີ່ມຸ່ງໜ້າໄປສູ່ທ່າເຮືອໃນພາກພື້ນ ໂອເດຊາ ຂອງ ຢູເຄຣນ ແມ່ນໄດ້ສືບຕໍ່ທີ່ຈະເພີ່ມຂຶ້ນໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ຍ້ອນການປະຕິບັດການທີ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດຂອງເສັ້ນທາງການສົ່ງອອກທະເລດຳ ທີ່ເປັນທາງເລືອກອີກວິທີນຶ່ງ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ທາງລົດໄຟ ເມື່ອແລງວັນພະຫັດວານນີ້.
ທ່ານນາງ ວາເລຣີ ກາຊັອບ, ຮອງຜູ້ອຳນວຍການຂອງພະແນກການຄ້າຢູ່ບໍລິສັດລົດໄຟ ຢູເຄຣນ ໄດ້ກ່າວໃນເຟສບຸກວ່າ ໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ຈຳນວນຂອງຕູ້ລົດໄຟທີ່ບັນຈຸອາຫານປະເພດເມັດ ທີ່ມຸ່ງໜ້າໄປສູ່ທ່າເຮືອ ໂອເດຊາ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າ 26 ເປີເຊັນ ເປັນ 5,341 ຕູ້ ຈາກ 4,227 ຕູ້.
ທ່ານນາງໄດ້ກ່າວວ່າຕູ້ລົດໄຟຫຼາຍຖິງ 970 ຕູ້ແມ່ນຖືກຂົນອອກຢູ່ສາງເກັບເຂົ້າຂອງທ່າເຮືອໃນທຸກມື້.
ນຶ່ງອາທິດກ່ອນໜ້ານັ້ນ ຈຳນວນຂອງຕູ້ລົດໄຟໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນປະມານ 50 ເປີເຊັນ.
ໃນເດືອນ ສິງຫານ ຢູເຄຣນ ໄດ້ລິເລີ້ມ “ເສັ້ນທາງດ້ານມະນຸດສະທຳ” ສຳລັບກຳປັ່ນຂົນສົ່ງທີ່ມຸ້ງໜ້າໄປຍັງ ອາຟຣິກາ ແລະຕະຫຼາດຕ່າງໆຂອງເອເຊຍ ເພື່ອພະຍາຍາມແລ່ນອ້ອມການປິດລ້ອມທ່າເຮືອທະເລດຳທີ່ເປັນຢູ່ໃນປັດຈຸບັນຫຼັງຈາກຣັດເຊຍ ຍົກເລີກຂໍ້ຕົກລົງທີ່ໄດ້ຮັບປະກັນການສົ່ງອອກສູ່ທະເລຂອງຢູເຄຣນ ໃນລະຫວ່າງ ສົງຄາມ.