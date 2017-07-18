ຄວາມພະຍາຍາມ ເພື່ອປັບປຸງ ປະກັນໄພ ສຸຂະພາບ ພັກຣິພັບບລິກັນ ລົ້ມແຫຼວອີກ

ຄວາມພະຍາຍາມເທື່ອສຸດທ້າຍຂອງພັກຣີພັບບລິກັນ ທີ່ຈະປັບປຸງລະບົບປະກັນໄພ
ສຸຂະພາບຂອງສະຫະລັດໄດ້ປະສົບກັບຄວາມລົ້ມແຫລວ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ໂດຍທີ່
ສະມາຊິກສະພາສູງພັກຣີພັບບລິກັນອີກສອງຄົນ ກ່າວວ່າ ເຂົ້າເຈົ້າຈະບໍ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຕໍ່ຮ່າງກົດໝາຍ ທີ່ໄດ້ເປີດເຜີຍໃນອາທິດແລ້ວນີ້ໂດຍ ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນ
ຫລາຍ ໃນສະພາສູງ ທ່ານ Mitch McConnell.
ສະມາຊິກສະພາສູງ Jerry Moran ຈາກລັດ Kansas ແລະ Mike Lee ຈາກລັດ
Utah ຕ່າງກໍໄດ້ອອກຖະແຫລງການ ໃນຕອນແລງວັນຈັນວານນີ້ບັນລະຍາຍເຖິງ
ຮ່າງກົດໝາຍນີ້ວ່າ ບໍ່ສາມາດທີ່ຈະລົງເລິກພຽງພໍໃນການຍົກເລີກ ກົດໝາຍທີ່ມີຢູ່ໃນ
ປັດຈຸບັນ ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນໂດຍອະດີດປະ ທານາທິບໍດີ Barack
Obama ແລະບໍ່ໄດ້ດຳເນີນການຢ່າງພຽງພໍ ເພື່ອຄວບຄຸມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ສູງຂຶ້ນນັ້ນ.
ສະມາຊິກພັກຣີພັບບລິກັນຄົນອື່ນໆ ໄດ້ຄັດຄ້ານຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະປັບປຸງໃໝ່
ກໍເພາະມີຄວາມເປັນຫ່ວງວ່າ ມັນອາດຈະຕັດປະກັນໄພສຸຂະພາບສຳລັບປະຊາຊົນ
ຫລາຍລ້ານຄົນ ໂດຍສະເພາະ ພວກທີ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງພຽງເລັກນ້ອຍພາຍໃຕ້
ໂຄງການປິ່ນປົວສຸຂະພາບຂອງລັດຖະບານ ສຳລັບຊາວອາເມຣິ ກັນຜູ້ທຸກຈົນ ທີ່ຮູ້
ກັນໃນຊື່ Medicaid.
ຄວາມລົ້ມແຫລວດັ່ງກ່າວແມ່ນເປັນເທື່ອທີສອງ ໃນໄລະຍະສອງເດືອນທີ່ຜ່ານມາ
ສຳລັບທ່ານ McConnell ຜູ້ທີ່ໄດ້ຍົກເລີກ ການລົງຄະແນນສຽງກ່ອນໜ້ານີ້ ໃນ
ເດືອນມິຖຸນາຜ່ານມາ ເວລາການປະລາໄຊແມ່ນຫລີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້. ສະມາຊິກພັກ
ຣີພັບບລິກັນມີສຽງສ່ວນຫລາຍ 52 ຕໍ່ 48 ຢູ່ໃນສະພາສູງ ແລະພ້ອມດ້ວຍສະມາ
ຊິກພັກເດໂມແຄຣັດທັງໝົດ ຄັດຄ້ານຕໍ່ຮ່າງກົດໝາຍນີ້ ສະມາຊິກພັກຣີພັບບລິກັນ
ຈຶ່ງມີບ່ອນແຕ່ພຽງເລັກນ້ອຍ ສຳລັບຜູຸ້ທີ່ຈະໂຕນພັກ.
ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣໍາ ທີ່ໄດ້ຮ້ອງຂໍຊໍ້າແລ້ວຊໍ້າອີກໃຫ້ຍົກເລີກ ແລະທົດແທນ
ກົດໝາຍ ການປິ່ນປົວສຸຂະພາບລາຄາຖືກ ທີ່ຍັງຮ້ອງກັນໃນອີກຊື່ນຶ່ງວ່າ
Obamacare ໂດຍການຂຽນຂໍ້ຄວາມລົງທາງ Twitter ໃນແລງວັນຈັນວານນີ້ ຮຽກ
ຮ້ອງໃຫ້ມີການຍົກເລີກການປິ່ນປົວລາຄາຖືກ ຫລື ACA ດຽວນີ້ແລະປ່ອຍການທົດ
ແທນໄວ້ ໃນອະນາຄົດ.
ໃນເວລາດຽວກັນນັ້ນ ທ່ານ McConnell ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການກ່າວວ່າ ທ່ານ ຈະຕິດ
ຕາມເສັ້ນທາງນັ້ນຢູ່ໃນສະພາສູງ ໂດຍຈະນຳເອົາຮ່າງກົດໝາຍທີ່ໄດ້ຮັບ ຜ່ານໂດຍ
ສະພາຕໍ່າກ່ອນໜ້ານີ້ ຂຶ້ນມາພິຈາລະນາໂດຍບົດເພີ່ມຕື່ມ ທີ່ຈະເລື່ອນເວລາໃນການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ອອກໄປເປັນເວລາສອງປີ.
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