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ວັນອັງຄານ, 10 ມັງກອນ 2023
ລາວ

ການ​ຈ້າງ​ງານ​ຄົນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດໃນ​ລາວຫຼາຍ​ຂຶ້ນ​ ​ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ແຮງ​ງານ​ລາວ​ທີ່​ຜິດ​ກົດ​ໝາຍ​ໃນ​ ໄທ ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ

  • ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ
ກະ​ຊວງ​ແຮງ​ງານ ແລະ ຫວັດ​ດີ​ການ​ສັງ​ຄົມ, ນະ​ຄອນຫຼວງ ວຽງ​ຈັນ, ລາວ, 08 ມິ​ຖຸ​ນາ 2021.

ແຮງ​ງານ​ຕ່າງ​ຊາດ​ທີ່​ພາ​ກັນ​ເຂົ້າ​ມາ​ຍາກວຽກ​ເຮັດ​ງານ​ທຳ​ໃນ​ລາວ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ແຮງ​ງານ​ລາວ​ທີ່ບໍ່​ມີ​ຝີ​ມື ແລະ ຫວ່າງ​ງານ​ຕ້ອງ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ລັກ​ລອບ​ເຮັດ​ວຽກ​ໂດຍ​ຜິດ​ກົດ​ໝາຍ​ໃນ​ໄທຫຼາຍ​ຂຶ້ນ​ນັບ​ມື້.

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by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ນັກ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ໄທ​ໃນ​ລາວ​ໃຫ້​ທັດ​ສະ​ນະ​ວ່າ​ສາ​ເຫດ​ສຳ​ຄັນ​ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ບັນ​ດາ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຕ່າງ​ຊາດ​ທີ່​ລົງ​ທຶນ​ໃນ​ລາວ​ຍັງ​ຕ້ອງ​ນຳ​ເຂົ້າ​ແຮງ​ງານ​ຈາກ​ຕ່າງ​ປະ​ເທ​ດ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ຢ່າງ​ຕໍ່​ເນື່ອ​ງ​ນັ້ນ​ກໍ​ເພາະ​ວ່າ​ແຮງ​ງານ​ລາວບໍ່​ສາ​ມາດ​ຕອບ​ສະ​ໜອງ​ຕາມ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ຂອງ​ບັນ​ດາ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຕ່າງ​ຊາດ​ໄດ້​ຢ່າງ​ພຽງ​ພໍ ເນື່ອງ​ຈາກວ່າ​ແຮງ​ງານ​ລາວ​ສ່ວ​ນ​ໃຫຍ່​ເປັນ​ແຮງ​ງານ​ທີ່ບໍ່​ມີ​ຝີ​ມື ແລະ ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ຮູ້​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ໃນ​ດ້ານ​ເທັກ​ນິກ​ສະ​ໄໝ​ໃໝ່​ໃນ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ​ການ​ຜະ​ລິດ​ສິນ​ຄ້າ​ຕ່າງໆ ຈຶ່ງບໍ່​ສາ​ມາດ​ຈະ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ໄດ້​ເລີຍ​ວ່າ​ການ​ຜະ​ລິດ​ສິນ​ຄ້າ​ຈະ​ດຳ​ເນີນ​ໄປ​ໄດ້​ຕາມ​ແຜນ​ການ​ທີ່​ວາງ​ໄວ້​ນັ້ນ​ເອງ ດັ່ງ​ທີ່​ນັກ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ໄທ​ໃນ​ລາວ​ໄດ້​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ

“ໃນ​ທາງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຈະ​ມີ​ຂໍ້​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ​ຂອງ​ມັນ​ ເຊັ່ນ​ແຮງ​ງານ​ມີ​ຝີ​ມື​ຢູ່​ລາວນີ້​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຄິດ​ວ່າ​ຍັງ​ເປັນ​ປະ​ເດັນ ກໍ​ຄື​ມັນ​ບໍ່​ເຖິງ, ມັນ​ບໍ່​ພໍ​ທີ່​ຈະ​ປ້ອນ​ຕະຫຼາດ. ຖ້າ​ເກີດ​ຕ້ອງ​ການ​ແຮງ​ງານ​ລະ​ດັບ​ຝີ​ມື​ແດ່ ແຕ່​ຖ້າ​ເກີດ​ແຮງ​ງານ​ລະ​ດັບ Labor ເອງນີ້ມັນ​ກໍ Labor ຂອງ​ຄົນ​ລາວນີ້​ອາດ​ຈະ​ມີ​ເນາະ ປະ​ເດັນ​ມັນ​ຢູ່​ທີ່​ວ່າລະ​ດັບ Up Labor ນີ້​ເຂົາ​ມີ​ການ​ປ່ຽນ​ວຽກ​ເລື້ອຍ ແລ້ວ​ມັນ​ເຮັດ​ໃຫ້​ອາດ​ຈະ​ເປັນ​ບັນ​ຫາ​ກັບ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ບາງ​ປະ​ເພດ​ທີ່​ຖ້າ​ເກີດ​ພະ​ນັກ​ງານ​ເຂົ້າ​ອອກ ເຂົ້າ​ອອກ​ແລ້ວນີ້​ມັນ​ອາດ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ຜະ​ລິດ​ມັນ​ບໍ່​ສະ​ໝ່ຳ​ສະ​ເໝີ​ປານ​ໃດ ດັ່ງ​ນັ້ນ​ໃນ​ເລື່ອງ​ຂອງ​ແຮງ​ງານ​ຝີ​ມືນີ້​ອາດ​ຈະ​ຍັງ​ຫາ​ຍາກ.”

ຍິ່ງ​ໄປ​ກວ່າ​ນັ້ນ​ເມື່ອ​ສົມ​ທົບ​ດ້ວຍ​ບັນ​ຫາ​ຄ່າ​ຄອງ​ຊີບ​ທີ່​ປັບ​ຕົວ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ນັບ​ມື້ ແຕ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ລາວ​ບັນ​ດາ​ເຜົ່າ​ຍັງ​ມີ​ລາຍ​ໄດ້​ເທົ່າ​ເດີມ​ໂດ​ຍ​ສະ​ເພາະ​ກໍ​ແມ່ນ​ອັດ​ຕາ​ຄ່າ​ຈ້າງ​ຂັ້ນ​ຕ່ຳ​ຂອງ​ຜູ້​ອອກ​ແຮງ​ງານ​ໃນ​ລາວ​ທີ່ບໍ່​ໄດ້​ມີ​ການ​ປັບ​ຂຶ້ນ​ໃຫ້​ສອດ​ຄ່ອງ​ກັບ​ສະ​ພາບ​ການ​ຕົວ​ຈິງ​ນັ້ນ​ກໍ​ຄື​ສາ​ເຫດ​ສຳ​ຄັນ​ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ແຮງ​ງານ​ລາວ​ຕ້ອງ​ພາ​ກັນ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ລັກ​ລອບ​ທຳ​ງານ​ໂດຍ​ຜິດ​ກົດ​ໝາຍ​ໃນ​ປະ​ເທດ ໄທ ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ​ນັບ​ມື້ ເພາະ​ວ່າ​ເປັນ​ຈຸດ​ໝາຍ​ປາຍ​ທາງ​ທີ່​ແຮງ​ງານ​ລາວ​ສາ​ມາດ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ໄດ້​ງ່າຍ​ທີ່​ສຸດ ທັງ​ຍັງ​ມີ​ອັດ​ຕາ​ຄ່າ​ຈ້າງ​ສູງກວ່າ​ຢູ່​ໃນ​ລາວ​ເກີນກວ່າ 4 ເທົ່າ​ດ້ວຍ​ແລ້ວ ຈຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ແຮງ​ງານ​ລາວ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ໄທ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນດັ່ງ​ກ່າວ ເພາະ​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ​ກໍ​ຍັງ​ມີ​ເງິນ​ເຫຼືອ​ສຳ​ລັບ​ທີ່​ຈະ​ສົ່ງ​ກັບ​ຄືນ​ມາ​ຈູນ​ເຈືອ​ຄອບ​ຄົວ​ໃນ​ລາວ​ໄດ້​ບາງ​ສ່ວນ ຫາກ​ແຕ່​ວ່າ​ບັນ​ຫາ​ທີ່​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ນັບ​ມື້​ເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັນ​ກໍ​ຄື​ແຮງ​ງານ​ລາວ​ທີ່​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ລັກ​ລອບ​ທຳ​ງານ​ໃນ​ໄທ​ນັ້ນ​ໄດ້​ຕົກ​ເປັນ​ເຫຍື່ອ​ຂອງ​ຂະ​ບວນ​ການ​ຄ້າ​ມະ​ນຸດ​ຂ້າມ​ຊາດ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ ໂດຍ​ທີ່​ລັດ​ຖະ​ບານ ລາວ ຍັງ​ບໍ່​ມີ​ມາດ​ຕະ​ການ​ສຳ​ລັບ​ໃຫ້​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ແຮງ​ງານ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ຢ່າງ​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ​ແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ ດັ່ງ​ທີ່​ທ່ານ ພອນ​ສານ ວິ​ໄລ​ມິ່ງ ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຈາກ​ແຂວງ​ສະ​ຫວັນ​ນະ​ເຂດ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ

“ພາຍຫຼັງ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ເປີດ​ປະ​ເທດ​ມານີ້ ແຮງ​ງານ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ກະ​ເລີ່ມຫຼັ່ງ​ໄຫຼ​ເຂົ້າ​ມາ​ອີກ ສະ​ນັ້ນ​ຈຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ຍາດ​ງານ​ຂອງ​ຄົນ​ລາວ​ມີ​ລັກ​ສະ​ນະ​ທີ່​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ ສະ​ນັ້ນ​ສະ​ເໜີ​ໃຫ້​ລັດ​ຖະ​ບານ​ກໍ​ຄື​ກະ​ຊວງການ​ກ່ຽວ​ຂ້ອງນີ້​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ໃນ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ ຫຼື​ວ່າ​ປົກ​ປ້ອງ​ແຮງ​ງານ​ລາວ​ພວກ​ເຮົາ​ນີ້​ໃຫ້​ດີ​ຂຶ້ນກວ່າ​ເກົ່າ ແລະ ບັນ​ຫາ​ນຶ່ງ​ອີກ​ແມ່ນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ແຮງ​ງານ​ລາວ​ໄປ​ອອກ​ແຮງ​ງານ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ກໍ​ເຫັນ​ວ່າ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ແຮງ​ງານ​ລາວ​ໄປ​ອອກ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດນີ້​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ເຮັດ​ໄດ້​ດີ ເຮັດ​ໃຫ້​ແຮງ​ງານ​ລາວ​ຈຳ​ນວນ​ນຶ່ງນີ້​ຖື​ວ່າ​ເສຍ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ ແລ້ວ​ກະ​ຕົກ​ເປັນ​ເຫຍື່ອ​ການ​ຄ້າ​ມະ​ນຸດຫຼາຍ​ສົມ​ຄວນ.”

ພ້ອມ​ກັນ​ນີ້​ການ​ທີ່​ແຮງ​ງານ​ລາວ​ທຸກ​ຄົນ​ທີ່​ຕ້ອງ​ການ​ຈະ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ທຳ​ງານ​ຢູ່​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຢ່າງ​ຖືກ​ກົດ​ໝາຍ​ໂດຍ​ຜ່ານ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຈັດ​ຫາ​ງານ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ຈາກ​ກະ​ຊວງ​ແຮງ​ງານ ແລະ ສະ​ຫວັດ​ດີ​ການ​ສັງ​ຄົມ​ນັ້ນ ຈະ​ມີ​ການ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ເປັນ​ຄ່າ​ດຳ​ເນີນ​ການ ແລະ ຄ່າ​ທຳ​ນຽມ​ຕ່າງໆ​ລວມ​ກັນ​ກວ່າ 10 ລ້ານ​ກີບ​ຊຶ່ງ​ເປັນ​ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ທີ່​ສູງ​ເກີນ​ໄປ​ສຳ​ລັບ​ແຮງ​ງານ​ລາວ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ທີ່​ເປັນ​ແຮງ​ງານບໍ່​ມີ​ຝີ​ມື ແລະ ໄດ້​ຮັບ​ຄ່າ​ຈ້າງ​ຂັ້ນ​ຕ່ຳ​ທີ່​ສຸດ​ເມື່ອ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ທຳ​ງານ​ຢູ່​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ໂດ​ຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ໄທ ທີ່​ມີ​ແຮງ​ງານ​ລາວ​ໄປ​ທຳ​ງານຫຼາຍ​ທີ່​ສຸດ ແລະ ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ກໍ​ຄື​ແຮ​ງ​ງານ​ລັກ​ລອບ​ທຳ​ງານ​ໃນ​ໄທໂດຍ​ຜິດ​ກົດ​ໝາຍ​ນັ້ນ​ເພາະ​ວ່າ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ມີ​ເງິນ 10 ກວ່າ​ລ້ານ​ກີບ​ຈ່າຍ​ໃຫ້​ກັບ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຈັດ​ຫາ​ງານ​ນັ້ນ​ເອງ.

ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ມີ​ແຮງ​ງານ​ລາວ​ທີ່​ທຳ​ງານ​ຢ່າງ​ຖືກ​ຕ້ອງ​ໃນ​ໄທ 213,203 ຄົນ ແຕ່​ວ່າ​ນາຍ​ຈ້າງ​ໃນ​ໄທ​ຍັງ​ຕ້ອງ​ການ​ແຮງ​ງານ​ອີກກວ່າ 4 ແສນ​ຄົນ​ຊຶ່ງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ໄທ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ນຳ​ເຂົ້າ​ແຮງ​ງານ​ໂດຍ​ຜ່ານ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຈັດ​ຫາ​ງານ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ທັງ​ນີ້​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ແຮງ​ງານ​ອົບ​ພະ​ຍົບ​ໃນ​ອາ​ຊຽນ​ປະ​ເມີນ​ວ່າ​ຈະ​ມີ​ແຮ​ງ​ງານ​ລາວ​ເຂົ້າ​ໄປ​ລັກ​ລອບ​ທຳ​ງານ​ໃນ​ໄທ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ອີກກວ່າ 5 ແສນ​ຄົນ.

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