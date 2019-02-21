ກຳລັງທະຫານທີ່ໄດ້ຮັບການໜຸນຫລັງຈາກສະຫະລັດ ໄດ້ສົ່ງພວກນັກລົບຂອງ ກຸ່ມລັດອິສລາມ ໄປໃຫ້ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູ່ໃນອີຣັກ ໃນຂະນະທີ່ເຂົາເຈົ້າລໍຖ້າເລີ້ມລົງມືປະຕິບັດການກວດລ້າງຢູ່ໃນພື້ນທີ່ແຫ່ງສຸດທ້າຍຂອງຊີເຣຍທີ່ຄຸ້ມຄອງໂດຍກຸ່ມນັກລົບດັ່ງກ່າວ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງອີຣັກຄົນນຶ່ງ ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວ ເອພີ (Associate Press) ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ວ່າ ການສົ່ງພວກນັກລົບດັ່ງກ່າວໄປ ນັ້ນແມ່ນມີພວກນັກລົບກຸ່ມລັດອິສລາມຊາວອີຣັກຫລາຍກວ່າ 150 ຄົນ ໃນຂະນະທີ່ອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້ທີ່ອ້າງເຖິງຄຳເວົ້າຂອງເຈົ້າເມືອງໃນທ້ອງຖິ່ນດັ່ງກ່າວຂອງອີຣັກ ລາຍງານວ່າ ມີລົດບັນທຸກ 10 ຄັນ ຂົນເອົາພວກນັກລົບຊາວອີຣັກ ແລະຊາວຕ່າງປະເທດເຂົ້າໄປຍັງອີຣັກ.
ກຳລັງທະຫານຂອງກອງທັບປະຊາທິປະໄຕຊີເຣຍທີ່ນຳພາໂດຍຊາວເຄີດ ລໍຖ້າ ໃຫ້ພວກພົນລະເຮືອນຍົກຍ້າຍອອກໄປຈາກບ້ານແບັກຮຸສ (Baghuz) ໝົດເສຍກ່ອນ ຈຶ່ງຈະເລີ້ມທຳການໂຈມຕີເພື່ອປົດປ່ອຍຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ.
“ພວກນັກລົບຂອງກຸ່ມ ISIS ທີ່ເດັດດ່ຽວທີ່ສຸດຍັງເຫລືອຢູ່," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງ ກຳລັງປະສົມທົ່ວໂລກຂຽນຢູ່ໃນທວີດເຕີ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ໂດຍໃຊ້ຊື່ຫຍໍ້ຂອງກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ, ແລະກ່າວຕໍ່ໄປອີກວ່າ ກຳລັງທະຫານທີ່ໄດ້ຮັບການໜຸນຫລັງຈະສະຫະລັດ "ສືບຕໍ່ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບແກ່ພວກພົນລະເຮືອນທີ່ພະຍາຍາມຫລົບໜີໄປຫາບ່ອນປອດໄພ."
ຖະແຫລງການຂອງກຳລັງປະສົມ ມີຂຶ້ນບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງພາຍຫລັງທີ່ກຳລັງທະຫານຂອງກອງທັບປະຊາທິປະໄຕຊີເຣຍ ທີ່ນຳພາໂດຍຊາວເຄີດໄດ້ທັບມ້າງສະພາບສູ້ຢັນບໍ່ໄປບໍ່ມາກັບພວກນັກລົບຂອງກຸ່ມ IS ໄດ້ນັ້ນ ຍັງຍຶດຄອງເອົາບ້ານ ແບັກຮຸສ (Baghuz) ໄວ້, ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ມີການປ່ອຍຕົວພົນລະເຮືອນຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ ລວມທັງຜູ້ຍິງ ແລະເດັກນ້ອຍ.
"ພາຍຫລັງທີ່ໄດ້ໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມມາເປັນເວລາຫລາຍມື້, ພວກເຮົາສາມາດຍົກຍ້າຍເອົາຄົນອອກງວດທຳອິດມື້ນີ້," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານມຸສຕາຟາ ບາລີ (Mustafa Bali) ໂຄສົກຂອງກອງທັບ SDF ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວຝຣັ່ງ AFP.
ພວກທີ່ເຫັນເຫດການເວົ້າວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າເຫັນຂະບວນລົດບັນທຸກປະມານ 10 ຄັນ ແລ່ນອອກໄປຈາກເຂດຄຸ້ມຄອງສຸດທ້າຍຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມ, ຊຶ່ງເປັນບໍລິ
ເວນນ້ອຍໆ ແຫ່ງນຶ່ງ ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຜ້າເຕັ້ນຄຸມຢັງຢາຍອອກໄປບໍ່ເຖິງຫລາຍຮ້ອຍຕາລາງແມັດ.
ພວກເຂົາເຈົ້າເວົ້າວ່າ ລົດບັນທຸກຕ່າງໆ ໄດ້ຂົນສົ່ງເອົາໄປຫລາຍຮ້ອຍຄົນ. ຢ່າງໜ້ອຍລົດບັນທຸກ 2 ຄັນໄດ້ຂົນເອົາພວກຜູ້ຊາຍທີ່ເປັນນັກຮົບຂອງກຸ່ມ IS ທີ່ໄດ້ຍອມຈຳນົນ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງທ່ານນຶ່ງຂອງກຳລັງ SDF ຄົນນຶ່ງເວົ້າວ່າ ການຄາດຄະເນຂັ້ນຕົ້ນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ມີຫຼາຍເຖິງ 2,000 ຄົນສາມາດອອກຈາກບ້ານແບັກຮຸສ (Baghuz) ໄປໄດ້ໃນວັນພຸດວານນີ້. ແຕ່ທ່ານກໍເວົ້າວ່າ ອາດຈະມີ 1,000 ຄົນອີກທີ່ຍັງຄ້າງຢູ່ຫັ້ນ, ຊຶ່ງໝົດທຸກຄົນໃນນັ້ນແນພວກນັກລົບຂອງກຸ່ມ IS ຫລືຄອບຄົວຂອງກຸ່ມ IS ແລະເວົ້າວ່າ ພວກເຂົາສ່ວນຫລາຍແລ້ວແມ່ນມາຈາກປະເທດອີຣັກ.
ແຕ່ວ່າ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ທະຫານ SDF ເວົ້າວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງບໍ່ຢາກຕັດສິນໃຈບຸກເຂົ້າໄປໂຈມຕີພວກນັກລົບທີ່ຍັງເຫລືອຢູ່ທີ່ນັ້ນເທື່ອ ຈົນກວ່າວ່າຈະໄດ້ຍົກຍ້າຍເອົາພວກພົນລະເຮືອນ ອອກໄປໝົດເສຍກ່ອນ.
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