ຄົນ ຈີນ ແລະ ຄົນ ຫວຽດນາມ ພາກັນເຂົ້າມາລັກລອບທຳງານ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດ
ການຄ້າໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດຈາກທາງ
ການ ລາວ ເພີ່ມຫຼາຍຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
ທ່ານ ທອງໄຊ ມັງນໍເມກ ຫົວໜ້າພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງຄຳມ່ວນ
ຢືນຢັນວ່າ ການກວດກາສະຖານະພາບຊາວຕ່າງຊາດທີ່ເຂົ້າມາທຳງານ ແລະ ດຳເນີນ
ທຸລະກິດການຄ້າຢູ່ໃນເຂດເທດສະບານແຂວງ ຄຳມ່ວນ ຈຳນວນ 900 ກວ່າຫົວໜ່ວຍ
ພົບວ່າມີເຖິງ 84 ຫົວໜ່ວຍເປັນຂອງຊາວຕ່າງຊາດ ທີ່ເຂົ້າມາດຳເນີນທຸລະກິດການຄ້າ
ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ໃນນີ້ເປັນກິດຈະການຂອງຊາວ ຫວຽດນາມ 58 ຫົວໜ່ວຍ ແລະ
ຂອງຊາວ ຈີນ 26 ຫົວໜ່ວຍ ທັງຍັງມີກິດຈະການຂອງຊາວ ຫວຽດນາມ 6 ຫົວໜ່ວຍທີ່
ໃຊ້ໃບອະນຸຍາດຂອງນັກທຸລະກິດ ລາວ ໂດຍຜິດກົດໝາຍ ຊຶ່ງທາງການແຂວງຄຳມ່ວນ
ກໍໄດ້ກຳນົດໃຫ້ເວລາ 1 ເດືອນເພື່ອດຳເນີນການຂໍໃບອະນຸຍາດຢ່າງຖືກຕ້ອງ ທັງຍັງໄດ້
ປັບໄໝຫົວໜ່ວຍລະ 1 ລ້ານກີບ ແລະ ຖ້າຫາກເລີຍກຳນົດດັ່ງກ່າວນີ້ກໍຈະປັບໄໝ 5
ລ້ານ 5 ແສນກີບໃນຕັ້ງທີ 2 ແລະ 10 ລ້ານກີບໃນຄັ້ງທີ 3 ດັ່ງທີ່ທ່ານ ທອງໄຊ ໄດ້ໃຫ້
ການຢືນຢັນວ່າ
"ປັດຈຸບັນນີ້ມີຢູ່ 84 ຫົວໜ່ວຍທີ່ບໍ່ມີໃບທະບຽນວິສາຫະກິດມີຊາວ ຫວຽດນາມ 58 ຮ້ານ
ແລະກະຊາວ ຈີນ 26 ຮ້ານ ແລະ ເຮົາກະໄດ້ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍວິສາຫະກິດຂອງໄທ
ເຮົາຫັ້ນເນາະກະໄດ້ລະບຸເອົາໄວ້ 3 ຂັ້ນຕອນ ຄັ້ງທີ 1 ແມ່ນສຶກສາອົບຮົບ ແລ້ວກໍຕັກ
ເຕືອນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າປັບສະຖານະພາບຕາມບັນຊີຂອງກະຊວງຫັ້ນ ທັງມີຄ່າປັບໄໝ 1
ລ້ານກີບ, ຄັ້ງທີ 2 ແມ່ນ 5 ລ້ານ 5 ແສນ ແລະ ຄັ້ງທີ 3 ກະແມ່ນ 10 ກີບ ມີ 3 ຂັ້ນຕອນ
ທີ່ເຮົາເຮັດແຕ່ໃນປັດຈຸບັນນີ້ກໍຄືຄັ້ງທຳອິດ ເຂົາເຈົ້າກໍແມ່ນຢູ່ໃນ 84 ຫົວໜ່ວຍນີ້ເນາະ
ທີ່ກຳນົດເວລາໃນ 1 ເດືອນເພື່ອໃຫ້ປັບເຂົ້າຕາມລະບຽບຂອງກົດໝາຍ."
ສ່ວນທ່ານ ບຸນຄົງ ຫຼ້າສຸກັນ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການ
ສັງຄົມຢືນຢັນວ່າ ການລັກລອບທຳງານ ແລະ ດຳເນີນກິດຈະການຕ່າໆຢ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງ
ຕາມລະບຽບກົດໝາຍໃນ ລາວ ໂດຍບັນດາຊາວຕ່າງຊາດມີທ່າອຽງເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່
ເນື່ອງ ທັງນີໂດຍໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຄົນ ລາວ ທີ່ເຫັນແກ່ຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ
ເປັນສຳຄັນ ຈຶ່ງໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ຊາວຕ່າງຊາດທັງໃນດ້ານທີ່ຢູ່ອາໄສ ການໃຫ້
ເຊົ່າທີ່ດິນ ແລະ ນຳໃຊ້ໃບອະນຸຍາດໃນການດຳເນີນກິດຈະການຕ່າງໆໃນນາມຄົນ
ລາວ.
ທັງນີ້ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມຄຳສັ່ງນາ
ຍົກລັດຖະມົນຕີເລກທີ 62/ນຍ ວ່າດ້ວຍການອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຂຶ້ນ
ທະບຽນ ແລະ ອອກໃບອະນຸຍາດການເຄື່ອນໄຫວຊົ່ວຄາວໃຫ້ຄົນຕ່າງປະເທດໃນ
ລາວ ທີ່ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມກັບກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະ
ຫງົບເປັນພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນນັບແຕ່ປີ 2016 ເປັນຕົ້ນມາ ແລະ ຍັງສືບຕໍ່
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປັດຈຸບັນນີ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສາມາດຂຶ້ນທະບຽນແຮງງານຕ່າງ
ຊາດໃຫ້ໄດ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນ.
ໃນປັດຈຸບັນມີແຮງງານຕ່າງຊາດ 29,825 ຄົນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ແລະ ຊຳລະຄ່າທຳ
ນຽມ ເພື່ອທຳງານໃນ ລາວ ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຫາກແຕ່ສະຫະພັນກຳມະບານ
ລາວ ລະບຸວ່າມີແຮງງານຕ່າງຊາດເຖິງ 34,928 ຄົນ ທີ່ຍັງບໍ່ຊຳລະຄ່າທຳນຽມໃນການ
ອອກບັດອະນຸຍາດທຳງານຢ່າງຖືກຕ້ອງ ທີ່ມີອັດຕາຄ່າທຳນຽມ 3.6 ລ້ານກີບ ຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີ
ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານ ລາວ ຕ້ອງຂາດລາຍຮັບຫຼາຍກວ່າ 125 ຕື້ກີບໃນແຕ່ລະປີ.
ນອກຈາກນີ້ ລັດຖະບານລາວໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍເຖິງປີ 2020 ໄວ້ວ່າຈະພັດທະນາແຮງ
ງານທີ່ມີຝີມືໃຫ້ໄດ້ 658,000 ຄົນເພື່ອສະໜອງໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດຕ່າງຊາດໃນລາວ ທັງຍັງ
ຈະສ້າງມາດຕະຖານຝີມືແຮງງານໃນ 25 ສາຂາອາຊີບ ແລະ ອອກໃບຢັ້ງຢືນມາດຕະ
ຖານຝີມືແຮງງານ ລາວ 12,500 ກວ່າຄົນໃນແຕ່ລະປີ.
ທາງດ້ານອົງການແຮງງານສາກົນ (ILO) ລະບຸວ່າລັດຖະບານລາວຈະຕ້ອງສົ່ງເສີມ
ພາກເອກກະຊົນ ໃຫ້ລົງທຶນເຂົ້າໃນການພັດທະນາການສຶກສາຊັ້ນສູງຫຼາຍຂຶ້ນ ເພາະ
ວ່າການທີ່ຂາດແຄນງົບປະມານຂອງລັດຖະບານລາວນັ້ນ ເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດຮອງຮັບ
ກັບຈຳນວນນັກສຶກສາ ທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ ເຊັ່ນ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ
ຮອງຮັບນັກສຶກສາໄດ້ 11,000 ກວ່າຄົນ ໃນຂະນະທີ່ມີນັກຮຽນທີ່ຈົບມັດທະຍົມປາຍ
ປີລະ ຫຼາຍກວ່າ 60,000 ຄົນທີ່ເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດແຮງງານ ລາວ ໃນແຕ່ລະປີ.
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