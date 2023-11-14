ມີການໂຈມຕີໃສ່ກອງກຳລັງສະຫະລັດ ຕື່ມອີກ ພາຍຫຼັງການໂຈມຕີໃສ່ເປົ້າໝາຍ ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກອີຣ່ານ ໃນຊີເຣຍ

ກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງທີ່ໜູນຫຼັງໂດຍອີຣ່ານ ໄດ້ໂຈມຕີກອງກຳລັງສະຫະລັດ ໃນອີຣັກ ແລະຊີເຣຍ ຢ່າງນ້ອຍ 4 ຄັ້ງ ໃນຮອບ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, ເຮັດໃຫ້ ຈຳ ນວນການໂຈມຕີເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 52 ຄັ້ງໃນບໍ່ຮອດນຶ່ງເດືອນ, ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ.
"ການໂຈມຕີເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງຢຸດ, ແລະຖ້າພວກເຂົາບໍ່ຢຸດ, ພວກເຮົາຈະບໍ່ລັງເລທີ່ຈະເຮັດສິ່ງທີ່ຈໍາເປັນ, ອີກຄັ້ງນຶ່ງ, ເພື່ອປົກປ້ອງກອງທະຫານ," ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ທ່ານລອຍ ອອສຕິນ ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ ໃນນະຄອນຫຼວງໂຊລ ໃນວັນຈັນ.
ການໂຈມຕີທັງ 4 ຄັ້ງ ເກີດຂຶ້ນຫລັງຈາກກອງກຳລັງສະຫະລັດໄດ້ທໍາການໂຈມຕີ ສະຖານທີ່ 2 ແຫ່ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອີຣ່ານ ໃນຊີເຣຍ ໃນຕອນແລງວັນອາທິດ ເພື່ອຕອບໂຕ້ຕໍ່ການໂຈມຕີໃສ່ບັນດາທະຫານອາເມຣິກັນ. ການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢູ່ທີ່ ສະຖານທີ່ຝຶກອົບຮົມ ໃກ້ກັບເມືອງ ອັລບູ ຄາມາລ (Albu Kamal) ແລະ ບ່ອນຫຼົບລີ້ ໃກ້ກັບເມືອງ ມາຢາດີນ (Mayadeen), ອີງຕາມການກ່າວຂອງກອງທັບ.
ນີ້ແມ່ນການບຸກໂຈມຕີຄັ້ງທີ 3 ຂອງສະຫະລັດ ຕໍ່ເປົ້າໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກອງກຳລັງພິທັກປະຕິວັດອິສລາມຂອງ ອີຣ່ານ ໃນຮອບຫຼາຍອາທິດ. ເຮືອບິນລົບຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ບ່ອນເກັບມ້ຽນອາວຸດໃນຊີເຣຍ ໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ແລະໄດ້ໂຈມຕີໂຮງງານສອງແຫ່ງ ໃນຊີເຣຍ ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 27 ຕຸລາ (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນຂອງຊີເຣຍ) ທີ່ຖືກກ່າວວ່າ ໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ໂດຍກຳລັງຂອງອີຣ່ານ ແລະກຳລັງຕົວແທນຂອງອີຣ່ານ.
ກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງທີ່ໜູນຫຼັງໂດຍອີຣ່ານ ໄດ້ໂຈມຕີກອງກຳລັງສະຫະລັດ ໃນອີຣັກ ແລະຊີເຣຍ ຢ່າງນ້ອຍ 4 ຄັ້ງ ໃນຮອບ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, ເຮັດໃຫ້ ຈຳ ນວນການໂຈມຕີເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 52 ຄັ້ງໃນບໍ່ຮອດນຶ່ງເດືອນ, ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ.