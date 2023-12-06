Moody ປ່ຽນການຄາດຄະເນ ແນວໂນ້ມໜີ້ສິນຂອງຈີນ ເປັນ 'ລົບ'

ໃນຂະນະທີ່ມີຄວາມກັງວົນເພີ່ມຂຶ້ນ ກ່ຽວກັບລະດັບຫນີ້ສິນທີ່ບໍ່ຍືນຍົງ ໃນເສດຖະ ກິດຂອງຈີນ, ບໍລິສັດຈັດອັນດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືໃຫຍ່ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ໄດ້ປະກາດວ່າ ໄດ້ປ່ຽນການຄາດຄະເນແນວໂນ້ມຂອງຕົນ ກ່ຽວກັບຫນີ້ສິນສາທາລະ ນະຂອງຈີນເປັນລົບ.
ບໍລິສັດ Moody's Investors Service ເຕືອນວ່າ ໜີ້ສິນລະດັບສູງຂອງລັດຖະບານຂັ້ນພາກພື້ນ ແລະ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ, ເຊິ່ງຫຼາຍແຫ່ງຍັງປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຊຳລະສະສາງຂອງເຂົາເຈົ້າໃນປັດຈຸບັນ, ຄາດວ່າຈະບີບບັງຄັບໃຫ້ລັດຖະ ບານຈີນ ຕ້ອງກ້າວເຂົ້າມາໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນ.
ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ເສດຖະກິດຂອງຈີນກໍາລັງສະດຸດ ແລະອັດຕາການເຕີບໂຕຕໍ່າກວ່າທີ່ຄາດໄວ້, ບໍລິສັດ Moody's ເຕືອນວ່າ ພາລະທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນນີ້ ອາດສ້າງຄວາມກົດດັນດ້ານການເງິນຕໍ່ລັດຖະບານ.
"ການປ່ຽນແປງການຄາດຄະເນແນວໂນ້ມໄປໃນທາງລົບ ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຫຼັກຖານທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນວ່າ ລັດຖະບານ ແລະພາກລັດໃນວົງກວ້າງ ຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທາງການເງິນ ໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານຂັ້ນພາກພື້ນ ແລະຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ແລະລັດວິສາຫະກິດ ທີ່ມີຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງດ້ານການເງິນ, ເຊິ່ງພາໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງດ້ານລົບ ໃນວົງກວ້າງ ຕໍ່ຄວາມແຂງແກ່ນທາງດ້ານການເງິນ, ເສດຖະກິດ ແລະສະຖາບັນຂອງຈີນ," ອົງການດັ່ງກ່າວ ກ່າວໃນການຖະແຫຼງຂ່າວ.