ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນປະເທດ ມອນເຕເນໂກຣ ໄດ້ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດ ແລະ ເກົາຫຼີໃຕ້ ໄດ້ຂໍໃຫ້ປະເທດທີ່ຕັ້ງແຫຼມ ບາລກັງ ນັ້ນ ສົ່ງຕົວຜູ້ກໍ່ຕັ້ງບໍລິສັດ Terraform Lab ຂອງເກົາຫຼີໃຕ້, ຜູ້ທີ່ຖືກສົງໄສໃນບັນດາປະເທດທີ່ວ່ານັ້ນ ກ່ຽວກັບ ການສໍ້ໂກງສະກຸນເງິນຄຣິບໂຕ ຈຳນວນຫຼາຍກວ່າ 40 ຕື້ໂດລາ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳ ມອນເຕເນໂກຣ ທ່ານ ມາໂກ ໂຄແວຈ (Marko Kovac) ຢູ່ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວເມື່ອວັນພຸດທີ່ຜ່ານມາວ່າ “ຊາວເກົາຫຼີໃຕ້ສອງຄົນທີ່ຖືກຕ້ອງການຕົວຄື ທ້າວ ໂດ ຄວອນ ແລະ ຫົວໜ້າເຈົ້າໜ້າທີ່ການເງິນຂອງບໍລິສັດ ທ່ານ ຮານ ແຊງ-ຈູນ (Han Chang-Joon), ແມ່ນຖືກຄວບຄຸມຕົວເວລາທີ່ເຂົາເຈົ້າພະຍາຍາມທີ່ຈະຂ້າມເຂດຊາຍແດນປະເທດດ້ວຍ ໜັງສືເດີນທາງທີ່ຖືກສົງໄສຢ່າງມີເຫດຜົນວ່າຖືກປອມແປງ,” ໂດຍກ່າວຕື່ມວ່າ ສະຫະລັດ ຍັງໄດ້ຂໍໃຫ້ສົ່ງຕົວທ່ານ ໂດ ຄວອນ (Do Kwon) ຈາກ ມອນເຕເນໂກຣ.
ທ່ານ ໂຄແວັຈ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ການປະຊຸມຈະຖືກຈັດຂຶ້ນ ກັບບັນດາຜູ້ແທນທາງການທູດຂອງສາທາລະນະລັດ ເກົາຫຼີ ຢູ່ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ກະຊວງຍຸຕິທຳແຫ່ງ ມອນເຕເນໂກຣ, ຫຼັງຈາກຄຳຮ້ອງສຳລັບການສົ່ງຕົວສອງຄົນທີ່ວ່ານີ້ຖືກມອບໃຫ້ໂດຍ ສາທາລະນະລັດ ເກົາຫຼີ, ໃນຂະນະທີ່ການສົ່ງຕົວທ່ານ ໂດ ຄວອນ ກໍຖືກຮຽກຮ້ອງໂດຍ ສະຫະລັດ.”
ທ່ານ ໂຄແວັຈ ກ່າວວ່າ “ສະຫະລັດ ໄດ້ຂໍການສົ່ງຕົວທ່ານ ໂດ ຄວອນ ຜ່ານຊ່ອງທາງການທູດ, ໃນວິທີດຽວກັບທີ່ການຈັບກຸມຊົ່ວຄາວຖືກຮ້ອງຂໍ.” ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າທັງສອງປະເທດຍັງໄດ້ຂໍອຸປະກອນທີ່ຖືກພົບກັບຜູ້ຖືກຄວບຄຸມຕົວ.