ມີຢ່າງນ້ອຍ 15 ຄົນ ເສຍຊີວິດ ຫຼັງຈາກທີ່ກຳແພງທີ່ອ່ອນແອຍ້ອນຝົນຕົກໜັກ ແລະພັງລົງ ໃສ່ເຮືອນຫ້ອງແຖວຂອງພວກຄົນທຸກໃນນະຄອນມຸມບາຍ ຊຶ່ງເປັນເມືອງຫຼວງທາງການເງິນນັ້ນ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ມີຫຼາຍກວ່າ 60 ຄົນ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ໃນເຊົ້າວັນອັງຄານມື້ນີ້ ຈາກໄພຫາຍະນະດັ່ງກ່າວ.
ໄພພິບັດຄັ້ງນີ້ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນທີ່ນະຄອນມຸມບາຍ ເປັນມື້ທີສອງຕິດຕໍ່ກັນ ຈາກການມີຝົນຕົກໜັກໃນລະດູມໍລະສຸຸມນີ້. ພວກພະຍາກອນອາກາດ ກ່າວວ່າ ບາງພາກສ່ວນຂອງເມືອງ ໄດ້ຮັບນ້ຳຝົນ ຫຼາຍກວ່າ 300 ມີລລີແມັດ ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງຜ່ານມາ, ໂດຍມີນ້ຳຖ້ວມຖະໜົນຫົນທາງແລະທາງລົດໄຟ ພາໃຫ້ພວກເຈົ້າ ໜ້າທີ່ທີ່ໄດ້ປະກາດ ໃນວັນອັງຄານ ມື້ນີ້ ເປັນວັນພັກລາດຊະການ.
ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ອິນເດຍ ຈະມີຝົນຕົກໜັກ ໃນຊ່ວງລະດູລົມມໍລະສຸຸມປະຈຳປີ ທີ່ໄດ້ຍືດເຍື້ອເຖິງເດືອນກັນຍາຈະມາເຖິງນີ້. ຕຶກອາຄານທີ່ພັງລົງ ແມ່ນເປັນເລື້ອງປົກກະຕິ ໃນລະດູມໍລະສຸຸມ ໃນຂະນະທີ່ຝົນໄດ້ເຮັດໃຫ້ໂຄງສ້າງຂອງຕຶກ ທີ່ກໍ່ສ້າງແບບບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານນັ້ນ ອ່ອນແອລົງ.
ໃກ້ໆເມືອງ Pune ທາງພາກຕາເວັນຕົກຂອງປະເທດ ມີ 15 ຄົນແມ່ນໄດ້ເສຍຊີວິດ
ໃນວັນເສົາຜ່ານມານີ້ ຕອນທີ່ກຳແພງ ໄດ້ພັງລົງໃສ່ຫ້ອງແຖວ ຊຶ່ງເປັນທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງ
ພວກແຮງງານເຄື່ອນທີ່ ແລະຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ໃນຄຸ້ມຄົນທຸກ.
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