ພວກນັກຄົ້ນຄວ້າຊາວຈີນ ໄດ້ປະກາດໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າປະສົບຜົນ
ສຳເລັດໃນການໂຄລນ (Cloned) ພວກລີງນ້ອຍ 2 ໂຕ ທີ່ມີສຸຂະພາບ ແຂງແຮງດີ
ຊຶ່ງເປັນຂັ້ນຕອນການດຳເນີນງານຄັ້ງທຳອິດ ທີ່ນຳໃຊ້ໃນສັດຈຳພວກລີງ.
ວາລະສານ ແຊລ (Cell) ລາຍງານວ່າ ລີງ ທັງສອງ ຊື່ ຊົງໆ ແລະຮົ່ວໆ ແມ່ນໄດ້ເກີດ
ໃນສະຖາບັນວິທະຍາສາດນະຄອນຊຽງໄຮ້.
ລີງທັງສອງແມ່ນໄດ້ຮັບການພັດທະນາມາຈາກແຊລລູກອ່ອນ ໃນແຜ່ນທົດລອງ ຕາມ
ວິທີຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດງານ ທີ່ໃຊ້ໃນການໂຄລນ ຄັ້ງທຳອິດຂອງສັດທີ່ລ້ຽງລູກດ້ວຍ
ນົມໃນປີ 1996 ແກະທີ່ຊື່ວ່າ ດອລລີນັ້ນ.
ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ ໄດ້ມີສັດຫຼາຍກວ່າ 20 ຊະນິດ ໄດ້ຖືກໂຄລນ ທີ່ຮວມທັງ ພວກແມວ
ໝາ ກະຕ່າຍ ງົວ ແລະມ້າ.
ແຕ່ວ່າ ນີ້ແມ່ນພວກລີງຈຸທຳອິດ ທີ່ຖືກໂຄລນ ແລະພວກຊ່ຽວຊານກ່າວວ່າ ນີ້ແມ່ນເຮັດ
ໃຫ້ພວກນັກວິທະຍາສາດ ຫຍັບໃກ້ເຂົ້າໄປຕື່ມອີກ ໃນການທີ່ຈະສາມາດໂຄລນພວກ
ມະນຸດໄດ້ແລ້ວ.
ພວກນັກວິທະຍາສາດຈີນ ກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຄິດວ່າ ວິທີທີ່ນຳໃຊ້ໃນການໂຄລນ
ພວກລີງນີ້ ສາມາດນຳໄປໝູນໃຊ້ ເພື່ອທີ່ຈະໂຄລນພວກສັດທັງຫຼາຍ ເພື່ອການທົດລອງ
ໃນການຄົ້ນຄ້ວາທາງດ້ານການແພດ, ຊຶ່ງເປັນສິ່ງທີ່ໄດ້ຖືກປະນາມ ໂດຍພວກຜູ້ຄົນ ທີ່ມີການປະຕິບັດແບບມີສິນທຳຕໍ່ພວກສັດທັງຫຼາຍ ທີ່ເອີ້ນຫຍ້ໍວ່າ PETA ນັ້ນ.
“ການໂຄລນ ແມ່ນເປັນເລື່ອງທີ່ໜ້າຢ້ານ. ການສູນເສຍຊີວິດ, ເວລາ ແລະເງິນຄຳ...
ແລະການເຈັບປວດທໍລະມານໃນການທົດລອງ ທີ່ບໍ່ສາມາດວາດມະໂນພາບໄດ້,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າ ຂອງທ່ານນາງແຄັດຕີ ກິລເລີຣ໌ມໍ (Kathy Guillermo) ຮອງປະທານ
ອົງການ PETA.
ໃນກໍລະນີຂອງການໂຄລນມະນຸດນັ້ນ ບໍ່ມີຜູ້ໃດຈະກັ້ນໃຈໄວ້, ລະບຽບການຂອງລັດຖະ
ບານກາງສະຫະລັດ ໃນປະຈຸບັນນີ້ ແມ່ນໄດ້ເກືອດຫ້າມ ການປະຕິບັດວຽກງານທີ່ວ່ານີ້
ແລະພວກນັກວິທະຍາສາດຫຼາຍໆຄົນ ໃນທົ່ວໂລກ ໄດ້ຄັດຄ້ານທາງດ້ານຈັນຍາບັນ ຕໍ່ວີທີ
ກຳນີ້.
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