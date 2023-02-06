ເມື່ອມໍ່ໆມານີ້ ລັດຖະບານໄດ້ມີຄຳສັ່ງໃຫ້ປິດຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາ 113 ແຫ່ງ ຊຶ່ງຖືວ່າເປັນການປິດຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນເກືອບທັງໝົດ ແລະໃຫ້ມີການແລກປ່ຽນເງິນໄດ້ແຕ່ຢູ່ທະນາຄານເທົ່ານັ້ນ ຊຶ່ງບາງຄົນກໍຄິດວ່າ ເປັນການດີເພາະມັນເຮັດໃຫ້ເງິນຕາຕ່າງປະເທດເຂົ້າໄປຢູ່ໃນທະນາຄານ ແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັນທາງການກໍບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດແກ່ປະຊາຊົນ ແລະນັກທຸລະກິດວ່າ ເຂົາເຈົ້າສາມາດເຂົ້າ ໄປຊື້ເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ຈາກທະນາຄານໄດ້ບໍ່ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ນັກທຸລະກິດ ເປັນຫ່ວງ ດັ່ງປະຊາຊົນທ່ານນຶ່ງ ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໃຫ້ຄຳເຫັນວ່າ:
ໃນ 1 ເດືອນຜ່ານມານີ້ ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນກີບຕໍ່ໂດລາສະຫະລັດມີທ່າອ່ຽງຫລຸດລົງ ຊຶ່ງກໍຄືຈາກ 17,125 ກີບຕໍ່ 1 ໂດລາໃນວັນທີ 7 ມັງກອນລົງມາເປັນ 16,998 ໃນວັນທີ 6 ກຸມພາ ຊຶ່ງບາງຄົນກໍຄິດວ່າ ເປັນຍ້ອນມີການປິດຮ້ານແລກປ່ຽນງິນຕາທີ່ວ່ານີ້ ແຕ່ວ່າມັນກໍຈະເປັນການຫລຸດລົງຊົ່ວຄາວເທົ່ານັ້ນແລ້ວມັນຈະເລີ້ມມີທ່າອ່ຽງສູງຂຶ້ນໄປເລື້ອຍໆ ນັບແຕ່ທ້າຍໄຕມາດນີ້ ຈົນເກືອບຮອດ 18,000 ກີບຕໍ່ໂດລາໃນໄຕມາດທີ 4 ຂອງປີນີ້, ອີງຕາມເວັບໄຊທ໌ Trading Economics Laos Forecast (tradingeconomics.com) ສ່ວນອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນບາດຂອງໄທ ຕໍ່ເງິນກີບນັ້ນຜັດເພີ້ມຂຶ້ນໃນໄລຍະ 1 ເດືອນຜ່ານມານີ້ ຊຶ່ງກໍຄືຈາກ 502 ກີບຕໍ່ 1 ບາດ ໃນວັນທີ 30 ທັນວາ 2022 ຂຶ້ນມາເປັນ 508.85 ໃນວັນທີ 6 ກຸມພາມື້ນີ້, ອີງຕາມເວັບໄຊທ໌ Forbs Advisor https://www.forbes.com/advisor/money-transfer/currency-converter/thb-lak/?amount=1
ປະຊາຊົນລາວທ່ານນີ້ບອກວ່າ ທັງນີ້ກໍເປັນຍ້ອນຟື້ນຕົວໄວ ຂອງເສດຖະກິດໄທ ເມື່ອມີນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາຢ່າງຫລວງຫລາຍໃນປີ 2022 ຜ່ານມາ ໃນຂະນະທີ່ເສດຖະກິດລາວ ຍັງບໍ່ທັນຟື້ນຕົວໄດ້ພໍປານໃດ