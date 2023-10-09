ວັນຈັນມື້ນີ້ແມ່ນວັນໂຄລຳບັສ ຢູ່ໃນສະຫະລັດ. ມັນຍັງເປັນວັນທີ່ຫລາຍໆຄົນ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ສະເຫຼີມສະຫລອງດັ່ງກັບວັນຄົນພື້ນເມືອງ.
ວັນໂຄລຳບັສ ໄດ້ເປັນວັນພັກລັດຖະບານກາງມາຕັ້ງແຕ່ປີ 1937, ເພື່ອໃຫ້ກຽດແກ່ທ່ານ ຄຣິສໂຕເຟີ ໂຄລຳບັສ, ຜູ້ທີ່ຖືກເອີ້ນວ່າໄດ້ຄົ້ນພົບອາເມຣິກາ.
ຫລາຍໆຄົນໂດຍສະເພາະຄົນພື້ນເມືອງອາເມຣິກັນ ໄດ້ຖືເປັນການດູໝິີ່ນທີ່ວ່າ ທ່ານ ໂຄລຳບັສ ໄດ້ຄົ້ນພົບອາເມຣິກາ, ໃນເມື່ອມັນໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນແລ້ວ ແລະ ມີປະຊາຊົນທີ່ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ ແລະ ສີວິໄລຢູ່ໃນທະວີບອາເມຣິການີ້.
ທ່ານ ລີໂອ ຄິວສແບັກ ສາສະດາ ກ່ຽວກັບ ການສຶກສາຊົນເຜົ່າ ອິນເດຍອາເມຣິກັນ ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລລັດອາຣີິໂຊນາ ກ່າວວ່າ “ວັນໂຄລຳບັສ ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນວັນພັກ, ມັນສະແດງເຖິງປະຫວັດສາດ ກ່ຽວກັບ ການຕັ້ງອານານິຄົມທີ່ຮຸນແຮງໃນຊີກໂລກຕາເວັນຕົກ” ຊຶ່ງຮວມມີທັງການເປັນຂ້າທາດ ແລະ ບັງຄັບຄົນພື້ນເມືອງໃຫ້ປ່່ຽນມານັບຖືສາສະໜາຄຣິສຕຽນ.