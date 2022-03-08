ແຮງກົດດັນທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນຢູ່ໃນສະຫະລັດ ຕໍ່ການຫ້າມນໍາເຂົ້ານໍ້າມັນຈາກ ຣັດເຊຍ

ສະພາສະຫະລັດ ໄດ້ພາກັນຮຽກຮ້ອງເພີ້ມຂຶ້ນ ໃຫ້ມີຄໍາສັ່ງຫ້າມການນໍາເຂົ້ານໍ້າມັນຈາກຣັດເຊຍ, ໂດຍຕັດປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານວລາດີເມຍ ປູຕິນອອກ ຈາກແຫຼ່ງລາຍຮັບຫຼັກຂອງພວກເຂົາ ເພື່ອເປັນການຕອບໂຕ້ ຕໍ່ຣັດເຊຍໃນການຮຸກຮານຢູເຄຣນ ແບບບໍ່ມີການເກາະຜິດ.
ສະມາຊິກສະພາສູງ ຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານດິກ ເດີບິນ (Dick Durbin) ກ່າວຢູ່ໃນສະພາໃນມື້ວັນຈັນວານນີ້ວ່າ “ດ້ວຍເຫດໃດພວກເຮົາຈຶ່ງຈະຕ້ອງນໍາເຂົ້ານໍ້າມັນ ແລະອາຍແກັສເພື່ອໃຫ້ກໍາໄລ ແລະການດໍາເນີນທຸລະກິດ ໃຫ້ແກ່ ວລາດີເມຍ ປູຕິນ ໃນການຊື້ເຄື່ອງຈັກສົງຄາມຂອງລາວ?”
ທ່ານ ເດີບິນ ໄດ້ສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນຈາກສອງພັກ ໃນມື້ວັນພະຫັດແລ້ວນີ້ ພ້ອມດ້ວຍສະມາຊິກສະພາສູງອີກ 11 ຄົນ ທີ່ເຫັນດີໃນການຫ້າມນໍາເຂົ້ານໍ້າມັນຊົ່ວຄາວ ຈາກຣັດເຊຍ ລວມເຖິງການໂຈະການຄ້າ ລະ ຫວ່າງ ສະຫະລັດ ແລະ ຣັດເຊຍ ນໍາອີກດ້ວຍ.
ທ່ານກ່າວວ່າ ຖ້າຂໍ້ສະເໜີດັ່ງກ່າວຫາກໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ, ຜົນທີ່ອອກມາຂອງກົດໝາຍນັ້ນຈະເປັນໄປໄດ້ວ່າ “ທົ່ວໂລກ ລວມເຖິງສະຫະລັດ ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະຈ່າຍຄ່ານໍ້າມັນແພງຂຶ້ນ ໃນການໃສ່ນໍ້າມັນຢູ່ທີ່ປໍ້າ ຄ່າອາຍຮ້ອນ ຢູ່ເຮືອນກໍເຊັ່ນດຽວກັນ, ພວກເຮົາຕ້ອງກຽມພ້ອມສໍາລັບຄວາມເປັນຈິງ. ແຕ່ນັ້ນແມ່ນລາຄາໃນປັດຈຸບັນ ເພື່ອປົກປ້ອງອິດສະຫຼະພາບ ແລະປະຊາທິປະໄຕ. ປະຊາຊົນຢູເຄຣນກໍາລັງຈ່າຍດ້ວຍການໃຊ້ຊີວິດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ, ພວກເຮົາອາດຈະຈົບລົງດ້ວຍການຈ່າຍເງິນຫຼາຍກວ່າເກົ່າ ຢູ່ທີ່ປໍ້ານໍ້າມັນ.”
ໃນຈົດໝາຍໃນມື້ວັນອາທິດແລ້ວນີ້ ປະທານສະພາຕໍ່າ ທ່ານນາງແນນຊີ ເພໂລຊີ (Nancy Pelosi) ກ່າວຕໍ່ສະມາຊິກສະພາຕ່ຳວ່າ “ເພື່ອນຮ່ວມງານທີ່ຮັກ” ທາງສະພາຕໍ່າກຳລັງດໍາເນີນງານໃນຮ່າງກົດໝາຍຂອງຕົນເອງ ໃນການຫ້າມການນໍາເຂົ້າເຫຼົ່ານັ້ນ.
ດ້ວຍລາຄາພະລັງງານທີ່ເພີ້ມສູງຂຶ້ນຢູ່ໃນສະຫະລັດແລ້ວນັ້ນ ເນື່ອງຈາກການຮຸກຮານ, ບັນດາສະມາຊິກສະພາກຳລັງປະເຊີນໜ້າຄວາມເປັນຫ່ວງ ກ່ຽວກັບ
ການຫ້າມດັ່ງກ່າວ ອາດເພີ້ມຄວາມກົດດັນຕໍ່ຊາວອາເມຣິກັນ ທີ່ພວມປະເຊີນໜ້າກັບໄພເງິນເພີ້ມທີ່ກຳລັງສູງຂຶ້ນ.
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