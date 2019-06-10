ປະເທດ ມອລໂດວາ ໄດ້ຕົກເຂົ້າສູ່ວິກິດການດ້ານການເມືອງຍິ່ງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ຫຼັງຈາກ
ສານລັດຖະທຳມະນູນ ໄດ້ປົດປະທານາທິບໍດີທີ່ສະໜັບສະໜູນ ຣັດເຊຍ ທ່ານ ອີກໍ
ໂດດອນ ອອກຈາກອຳນາດ ກ່ຽວກັບ ການບໍ່ສາມາດທີ່ຈະຕັ້ງລັດຖະບານໃໝ່ຂອງ
ທ່ານ ຫຼັງຈາກການຢຸດຊະງັກທາງການເມືອງເປັນເວລາຫຼາຍເດືອນ.
ສານດັ່ງກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ ຍັງໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທ່ານ ພາ
ແວລ ຟີລິບ ເປັນປະທານາທິບໍດີຊົ່ວຄາວ.
ທ່ານ ຟີລິບ ໄດ້ຍຸບສະພາແຫ່ງຊາດໃນທັນທີ ແລະ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງຈັດການເລືອກຕັ້ງກະ
ທັນຫັນ ໃນວັນທີ 6 ກັນຍານີ້ ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ສະໜັບສະໜູນຂອງທ່ານ ຫຼາຍພັນຄົນໄດ້
ເຕົ້າໂຮມກັນໃນນະຄອນຫຼວງ ຈິຊິນາວ, ສຳລັບການຊຸມນຸມ.
ພັກສັງຄົມນິຍົມຂອງທ່ານ ໂດດອນ ໄດ້ກ່າວໃນວັນເສົາວານນີ້ວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຕັ້ງລັດຖະ
ບານພັນທະມິດ, ແຕ່ສານໄດ້ຕັດສິນວ່າ ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວຕ້ອງເກີດຂຶ້ນ ນຶ່ງວັນ
ຫຼັງຈາກຂີດເສັ້ນຕາຍ 90 ວັນສຳລັບການຕັ້ງລັດຖະບານໃໝ່ໄດ້ຜ່ານໄປ.
ພັນທະມິດດັ່ງກ່າວໄດ້ປະຕິເສດການຕັດສິນນັ້ນ, ໂດຍເວົ້າວ່າ ຂີດເສັ້ນຕາຍແມ່ນສາມ
ເດືອນ ແທນທີ່ຈະເປັນ 90 ວັນ.
ທ່ານ ໂດດອນ ໄດ້ກ່າວຫາສານ ກ່ຽວກັບ ການລຳອຽງ ເພື່ອເຂົ້າຂ້າງພັກປະຊາທິປະໄຕ
ຂອງທ່ານ ຟີລິບ ແລະ ໄດ້ຂໍໃຫ້ປະຊາຄົມນານາຊາດເຂົ້າແຊກແຊງ.
ທ່ານ ໂດດອນ ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ “ພວກເຮົາບໍ່ມີທາງເລືອກ ແຕ່ຂໍ
ຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຄົມນານາຊາດ ເພື່ອໄກ່ເກ່ຍຂັ້ນຕອນການສັບປ່ຽນອຳນາດທີ່ສັນຕິ ຫຼື
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຊົນ ມອລໂດວາ ສຳລັບການເຄື່ອນໄຫວແບບບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ
ແລະ ປະທ້ວງຢ່າງສະຫງົບ.”
ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານ ມໍແກນ ອໍຕາກັສ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ລັດ
ຖະບານ ວໍຊິງຕັນ “ຮຽກຮ້ອງທຸກພັກການເມືອງຂອງ ມອລໂດວາ ໃຫ້ຄວບຄຸມອາລົມ
ແລະ ຕົກລົງກັນ ກ່ຽວກັບ ການຫາທາງອອກ ຜ່ານການປຶກສາຫາລືທາງການເມືອງ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ