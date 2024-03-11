ເມື່ອສອງປີທີ່ຜ່ານມາແມ່ນເປັນຊ່ວງເວລາທີ່ຫຍຸ່ງຍາກທີ່ສຸດ ແລະ ສັບສົນວຸ້ນວາຍທີ່ສຸດສຳລັບປະເທດ ໂມລໂດວາ ທີ່ເປັນຜູ້ຂໍສະໝັກເຂົ້າສະຫະພາບຢູໂຣບ ໃນຮອບດົນກວ່າສາມທົດສະວັດ ໃນຂະນະທີ່ເຂົາເຈົ້າປະເຊີນກັບໄພຂົ່ມຂູ່ຈາກ ຣັດເຊຍ ໃນຫຼາຍດ້ານຂອງຊີວິດໃນສັງຄົມ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງປະເທດ.
ນັບຕັ້ງແຕ່ ຣັດເຊຍ ໄດ້ບຸກລຸກ ຢູເຄຣນ ໃນປີ 2022, ປະເທດ ໂມລໂດວາ ທີ່ເປັນເພື່ອນບ້ານຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ປະເຊີນກັບວິກິດການຢ່າງຊ້ຳຊາກ ທີ່ຫຼາຍຄັ້ງໄດ້ສ້າງຄວາມຢ້ານກົວວ່າ ປະເທດດັ່ງກ່າວຈະເປັນເປົ້າໝາຍຂອງ ຣັດເຊຍ ເຊັ່ນກັນ. ສິ່ງທີ່ວ່ານີ້ ລວມມີລູກສອນໄຟຫຼາຍລູກຕົກລົງໃນດິນແດນຂອງເຂົາເຈົ້າ, ວິກິດການພະລັງງານທີ່ຮ້າຍແຮງຫຼັງຈາກ ມົສກູ ໄດ້ຫຼຸດການສະໜອງອາຍແກັສລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ໄຟເງິນເຟີ້ທີ່ຮຸນແຮງຂຶ້ນ ແລະ ການປະທ້ວງໂດຍຝ່າຍທີ່ສະໜັບສະໜູນ ຣັດເຊຍ ແລະ ລັດຖະບານທີ່ສະໜັບສະໜູນຕາເວັນຕົກ. ໂມລໂດວາ ກໍຍັງໄດ້ຮັບເອົາອົບພະຍົບ ຢູເຄຣນ ຈຳນວນຫຼາຍທີ່ສຸດຕໍ່ຫົວຄົນກວ່າປະເທດໃດໆ.
ທ່ານ ມິຮາຍ ປັອບຊອຍ, ຜູ້ທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງເປັນລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດໃນທ້າຍເດືອນມັງກອນໄດ້ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວ AP ວ່າ “ສອງປີທີ່ຜ່ານມານີ້ໂດຍປາສະຈາກການເວົ້າເກີນຈິງ ແມ່ນຫຍຸ່ງຍາກທີ່ສຸດໃນຮອບ 30 ປີທີ່ຜ່ານມາ.”
ໂມລໂດວາ ໄດ້ຮັບເອກະລາດຈາກສະຫະພາໂຊຫວຽດ ໃນປີ 1991, ແຕ່ ຣັດເຊຍ ໄດ້ສືບຕໍ່ພິຈະລະນາປະເທດດັ່ງກ່າວ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ລະຫວ່າງ ຢູເຄຣນ ແລະ ໂຣມາເນຍ ທີ່ເປັນສະຫະພາບຢູໂຣບ ນັ້ນ, ດັ່ງກັບປະເທດທີ່ຢູ່ໃນຂອບເຂດອິດທິພົນຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ໂມລໂດວາ ໄດ້ກ່າວຫາ ຣັດເຊຍ ຢ່າງຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກ ກ່ຽວກັບ ການດຳເນີນ “ສົງຄາມປະສົມ” ຕໍ່ປະເທດດັ່ງກ່າວ, ໂດຍໃຫ້ເງິນທຶນແກ່ການປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ, ແຊກແຊງໃນການເລືອກຕັ້ງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ທຳການໂຄສະນາບິດເບືອນຂໍ້ມູນຢ່າງກວ້າງຂວາງ ເພື່ອພະຍາຍາມໂຄ່ນລົ້ມລັດຖະບານ ແລະ ຂັດຂວາງ ໂມລໂດວາ ຈາກເສັ້ນທາງໄປສູ່ການເປັນສະມາຊິກສະຫະພາບຢູໂຣບຢ່າງເຕັມທີ່. ຣັດເຊຍ ໄດ້ປະຕິເສດການກ່າວຫານັ້ນ.
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