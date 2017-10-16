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276 ຄົນເສຍຊີວິດ ໃນເຫດລະເບີດແຕກ ທີ່ນະຄອນ Mogadishu ຂອງ​ໂຊ​ມາ​ເລຍ

ກໍາລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຂອງ​ໂຊ​ມາ​ເລຍ ແລະຄົນອື່ນໆ ພາກັນຊອກຫາຊາກສົບຂອງຜູ້ເສຍຊີວິດຢູ່ໃກ້ໆອາຄານ ທີ່ ຫັກພັງຢູ່​ສະຖານ​ທີ່​ ທີ່ມີລະເບີດ​ແຕກຂຶ້ນ ໃນວັນເສົາຜ່ານມາ ຢູ່ໃນນະຄອນຫລວງ Mogadishu ຂອງ Somalia ໃນວັນທີ 15 ຕຸລາ, 2017.

ຈໍານວນ​ຄົນທີ່​ເສຍ​ຊີວິດ​ຈາກເຫດ​ລະ​ເບີດ​ຄັ້ງ​ໃຫຍ່ທີ່​ວາງໃສ່​ລົດ​ບັນທຸກ ​ໃນ​ວັນ​ເສົາ
​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ຢູ່​ນະຄອນຫລວງ Mogadishu ຂອງ​ໂຊ​ມາ​ເລຍ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ການ​ໂຈມ​ຕີ
​ຂອງ​ພວກ​ກໍ່ການຮ້າຍ​ທີ່​ຮ້າຍ​ແຮງ​ທີ່​ສຸດໃນ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ດັ່ງກ່າວນັ້ນ
​ໄດ້​ເພີ້ມຂຶ້ນ ​ກາຍ 270 ຄົນ​ແລ້ວ.

ທ່ານ Abdirahman O. Osman, ລັດຖະມົນຕີ​ກະຊວງ​ຖະ​ແຫລງຂ່າວຂອງ​ໂຊ
​ມາ​ເລຍ ​ໄດ້​ຂຽນຂໍ້​ຄວາມ​ລົງ​ໃນ Twitter ວ່າ ຈໍານວນ​ຜູ້​ເສຍ​ຊີວິດ​ຈາກ​ເຫດ​ລະ​ເບີດ
​ດັ່ງກ່າວ​ດຽວນີ້ຮອດ 276 ຄົນ​ແລ້ວ ​ແລະ​ມີ 300 ຄົນ​ໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ.
[[https://twitter.com/engyarisow/status/919677917151580160]]
ຢູ່​ໃນ​ຂໍ້ຄວາມອັນ​ອື່ນອີກ​ທີ່​ຂຽນລົງ​ໃນ Twitter ​ເຊັ່ນ​ກັນ ​ທ່ານ Osman ​ໄດ້ສັນ
ລະ​ເສີນ Kenya, Ethiopia, ​ແລະ Turkey ທີ່​ໄດ້​ສົ່ງ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ທາງ​ດ້ານ​
ການ​ແພດ​ໄປ​ໃຫ້ ໂຊ​ມາ​ເລຍ.

ພວກ​ປະ​ທ້ວງ​ທີ່​ໂກດ​ແຄ້ນ​ ໄດ້​ພາກັນ​ເດີນ​ຂະ​ບວນປະນາມ​ກຸ່ມ al-Shabab. ກຸ່ມ
ກະບົດ​ດັ່ງກ່າວ ທີ່​ມັກ​ອ້າງ​ເອົາ​ຜົນງານ​ໃນ​ການ​ໂຈມ​ຕີນະຄອນ Mogadishu ຈົນ
​ຮອດ​ດຽວນີ້ ຍັງ​ບໍ່​ໄດ້​ເວົ້າຫຍັງ ​ກ່ຽວກັບ​ເຫດການ​ນີ້. ​ແຕ່​ວ່າ​ ລັດຖະບານໂຊ​ມາ​ເລຍ
​ແລະ ນັກ​ຊ່ຽວຊານ​ດ້ານ​ການກໍ່ການຮ້າຍ ພາ​ກັນ​ເຊື່ອ​ວ່າ ​ແມ່ນ​ກຸ່ມ​ດັ່ງກ່າວ​ເປັນ​ຜູ້​ເຮັດ.

ອະດີດເຈົ້າໜ້າທີ່​ສືບ​ລັບ​, ທ່ານ Abdi Hassan Hussein ກ່າວ​ຕໍ່ VOA ວ່າ "​ເຖິງ
​ແມ່ນ​ວ່າ​ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ອ້າງ​ເອົາ ຫລືບໍ່ກໍ​ຕາມ ບໍ່ມີ​ຫຍັງ​ຕ່າງ​ກັນ ພວກ​ເຮົາ​ຮູ້​ວ່າສິ່ງ​ທີ່
ເກີດ​ຂຶ້ນນັ້ນ ​ແມ່ນ​ພວກ al-Shabab ​ເປັນ​ຄົນເຮັດ". "ຕາມຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ເກັບ
​ກໍາມາ​ໄດ້ນັ້ນ ມັນສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ນີ້​ແມ່ນ​ຝີ​ມື​ຂອງ​ກຸ່ມ al-Shabab, ມັນ​ມີເຄື່ອງ
ໝາຍສະ​ແດງ​ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ​ແມ່ນການ​ກະທໍາຂອງພວກ​ເຂົາ."

ປະຊາຊົນ​ໃນ​ເມືອງ​ດັ່ງກ່າວຫລາຍ​ຮ້ອຍ​ຄົນ ​ພາກັນ​ເດີ​ນຂະ​ບວນ​ໄປ​ເຕົ້າ​ໂຮມກັນ​
ຢູ່​ສະຖານ​ທີ່​ ທີ່ມີ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ເກີດ​ຂຶ້ນນັ້ນ ​ເພື່ອ​ປະນາມ​ກຸ່ມກະບົດ​ດັ່ງກ່າວ ​ໃນ​ວັນ​
ອາທິດ​ວານ​ນີ້.

ຜູ້ຍິງ​ອາຍຸ​ແກ່ທີ່​ໂກດແຄ້ນ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ເວົ້າວ່າ "ລູກ​ຊາຍ​ຂ້ອຍ​ຢູ່​ໃສ ມາຕໍ່ສູ້​ກັບພວກ​ຊົ່ວ​ຊ້າ
​ສາມານ​ພວກ​ນີ້​ໄວ ​ໄລ່​ເຂົາ​ໄປ​ລົງ​ນາ​ລົກ ພະ​ເຈົ້າຂອງ​ຂ້ອຍ​ເອີຍ ຈົ່ງ​ປະນາມ​ພວກ
​ຊົ່ວ​ຊ້ານີ້​ເຖີດ.” ຄົນ​ເດີນ​ຂະ​ບວນປະ​ທ້ວງ​ຜູ້​ອື່ນໆພາກັນ​ຮ້ອງ​ຄໍາ​ຕໍ່ຕ້ານກຸ່ມ
al-Shabab ດ້ວຍ​ການ​ໃຊ້​ຖ້ອຍ​ຄໍາ​ເຊັ່ນ "ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່ຢາກມີ​ພວກ​ຫີ​ວກະຫາຍ​ເລືອດ
ພວກນີ້".

ພວກປະ​ທ້ວງບາງ​ຄົນ​ພາກັນ​ຟາຍ​ນໍ້າ​ຕາ ​ເມື່ອ​ໄປ​ເຖິງ​ສະຖານ​ທີ່​ເກີດ​ເຫດ ​ແລະ​ເຫັນ
ສະພາບທີ່​ຖືກ​ທໍາລາຍ ​ຫລັງ​ຈາກ​ມີ​ເຫດ​ລະ​ເບີດເກີດ​ຂຶ້ນ. ເຫດລະ​ເບີດລົດ​ບັນທຸກ​ຄັ້ງນີ້
ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄຸ້ມທາງ​ແຍກທີ່​ງາມ​ທີ່​ສຸດ​ເຂດ​ນຶ່ງຢູ່​ໃນນະຄອນ Mogadishu ກາຍ​ເປັນ​
ບ່ອນ​ທີ່​ມີ​ຄົນ​ຕາຍ ​ແລະ​ການ​ທໍາລາຍ​ໄປໝົດ.

ຢູ່​ທີ່​ນະຄອນ​ວໍ​ຊິງ​ຕັນ ກະຊວງ​ການ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ສະຫະລັດ​ໄດ້​ປະນາມ​ການ​ໂຈມ​ຕີ
​ດັ່ງກ່າວ "​ໂດຍ​ໃຊ້​ຖ້ອຍ​ຄໍາ​ທີ່ໜັກທີ່​ສຸດ."

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