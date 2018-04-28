ຜູ້ນຳ ຂອງ ອິນເດຍ ແລະ ຈີນ ພົບປະກັນ ແບບບໍ່ເປັນ ທາງການ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອິນເດຍທ່ານນາເຣນດຣາ ໂມດີ ແລະ ປະທານປະເທດຈີນ ທ່ານສີ
ຈິ້ນຜິງ ໄດ້ຕົກລົງ ໃຫ້ສືບຕໍ່ຮັກສາສັນຕິພາບ ຢູ່ໃນບໍລິເວນຊາຍແດນທີ່ມີການຂັດແຍ້ງ
ລະຫວ່າງປະເທດທັງສອງ.
ຜູ້ນຳທັງສອງ ໄດ້ພົບປະກັນ ເພື່ອປຶກສາຫາລື ແບບບໍ່ເປັນທາງການ ຢູ່ທີ່ເມືອງວູຮານ
ໃນພາກກາງຂອງຈີນ ເປັນເວລາ 2 ມື້.
ອິນເດຍແລະຈີນ ໄດ້ຕົກລົງ ທີ່ຈະປັບປຸງ ການຕິດຕໍ່ສື່ສານ ລະຫວ່າງກອງທັບຂອງປະ
ເທດທັງສອງ ໃຫ້ສືບຕໍ່ຮັກສາສັນຕິພາບ ຢູ່ໃນບໍລິເວນຊາຍແດນ ທີ່ມີການຂັດແຍ້ງກັນ ເທິງພູຫິມະໄລ ອີງຕາມຖະແຫລງການ ຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດອິນເດຍ ໃນວັນ
ເສົາມື້ນີ້.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດອິນເດຍ ທ່ານວິເຈ ກອກເຮລ ກ່າວວ່າ ທ່ານໂມດີ ແລະ
ທ່ານສີ ໄດ້ຕົກລົງກັນວ່າ ປະເທດຂອງພວກທ່ານທັງສອງ ແມ່ນມີຄວາມເປັນຜູ້ໃຫຍ່
ແລະສະຫຼາດຮອບຮູ້ ພໍທີ່ຈະຮັບມືກັບການຜິດຂ້ອງຕ້ອງຖຽງແບບສັນຕິວິທີໂດຍຜ່ານ
ການເຈລະຈາ.
ບໍ່ມີການລົງນາມ ໃນຂໍ້ຕົກລົງ ຫຼືສົນທິສັນຍາໃດໆ ຢູ່ທີ່ເມືອງວູຮານ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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