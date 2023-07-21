ໃນປະເທດອິນເດຍ ວິດີໂອທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນແມ່ຍິງສອງຄົນຖືກຝູງຊົນນຳເອົາໄປແຫ່ຂະບວນແບບໃຫ້ເປືອຍກາຍ ຢູ່ໃນລັດມານີເພີ ໃນພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອ ຂອງປະເທດ ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ຍ້ອນການກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ກັນລະຫວ່າງ ຊົນ ເຜົ່ານັ້ນ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມໂກດແຄ້ນຢ່າງກວ້າງຂວາງ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີນາເຣນດາ ໂມດີ ໄດ້ເອີ້ນການເຮັດດູໝິ່ນທີ່ຖືກກ່າວຫານັ້ນວ່າ "ຫນ້າອັບອາຍ" ແລະສັນຍາວ່າຈະໃຫ້ມີການກະທຳແບບເດັດຂາດ. ນັ້ນຄືຄຳເຫັນ ເທື່ອທຳອິດຂອງທ່ານທີ່ກ່າວອອກມາ ນັບຕັ້ງແຕ່ມີການປະທະກັນ ໄດ້ພາໃຫ້ມີຜູ້ເສຍ ຊີວິດປະມານ 125 ຄົນ ແລະ ຫຼາຍພັນຄົນອົບພະຍົບໜີຈາກລັດ ທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກສອກ ຫຼີກແຫ່ງນັ້ນ ນັບຕັ້ງແຕ່ມັນໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນຫຼາຍກວ່າສອງເດືອນຜ່ານມາແລ້ວ.
"ຫົວໃຈຂອງຂ້ອຍເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມເຈັບປວດ, ມັນເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມໂກດແຄ້ນ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານໂມດີ ທີ່ກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ກ່ອນກອງປະຊຸມສະພາຈະ ເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນ ໃນນະຄອນຫລວງນິວເດລີ. "ມັນເປັນຄວາມອັບອາຍສໍາລັບສັງຄົມທີ່ສີວິໄລ."
"ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຮັບປະກັນຕໍ່ປະເທດຊາດວ່າ ກົດຫມາຍຈະດໍາເນີນການໂດຍໃຊ້ທຸກ ຄວາມສາມາດທີ່ມັນມີ. ສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບລູກສາວຂອງລັດມານີເພີ ບໍ່ສາມາດໃຫ້ ອະ ໄພໄດ້," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ.