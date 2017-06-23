ທ່ານ Narendra Modi ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອິນເດຍ ກໍາລັງຈະມຸ້ງໜ້າມາຍັງສະຫະລັດ
ເພື່ອພົບປະກັບປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣໍາ ທ່າມກາງຄວາມກັງວົນໃຈຢູ່ໃນນະຄອນ
ນີວເດລີວ່າ ອິນເດຍຈະສາມາດສ້າງສາຍສໍາພັນຢູ່ບົນພື້ນຖານການໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ
ສອງຝ່າຍ ທີ່ມີໃນໄລຍະສາມປີທີ່ຜ່ານມານັ້ນຫລືບໍ່.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ອິນເດຍໄດ້ສະແດງຄວາມຫວັງໃນທາງດີອອກມາວ່າ ການຢ້ຽມຢາມ
ຂອງທ່ານ Modi ເປັນເວລາສອງວັນ ທີ່ຈະເລີ້ມຂຶ້ນໃນວັນອາທິດທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ຈະປູ
ພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການຂະຫຍາຍສາຍສໍາພັນຂອງສອງປະເທດ. ທ່ານ Gopal Baglay
ໂຄສົກປະຈໍາກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງອິນເດຍກ່າວວ່າ "ມັນເປັນການພົວພັນທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງວ່ອງໄວຫລາຍ, ມັນເປັນການພົວພັນທີ່ນັບມື້ນັບຂະຫຍາຍຕົວ.”
ແຕ່ວ່າ ມັນກໍມີຄໍາເຫັນທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັນປະກົດຂຶ້ນແລ້ວ ກ່ຽວກັບທ່ານທຣໍາ ທີ່ຢາກໃຫ້
ເຂັ້ມງວດຂຶ້ນ ໃນການອອກວີຊາແກ່ນັກວິຊາການອິນເດຍຫລາຍຄົນ ມາເຮັດວຽກຢູ່ໃນສະຫະລັດ ແລະເປັນຜູ້ເຮັດໃຫ້ນິວເດລີບໍ່ພໍໃຈ ໂດຍການກ່າວຫາລັດຖະບານດັ່ງກ່າວວ່າ ເຂົ້າຮ່ວມສົນທິ ສັນຍາດ້ານດິນຟ້າອາກາດປາຣີ “ຍ້ອນຢາກໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫລືອຈາກ
ຕ່າງປະເທດຫຼາຍໆ ຕື້ໂດລາ."
ທ່ານ Harsh Pant, ນັກຄົ້ນຄວ້າທີ່ມູນນິທິວ່າດ້ວຍການຄົ້ນຄວ້າຂອງຜູ້ສັງເກດການ
ຫລື Observer Research Foundation ທີ່ນະຄອນນິວເດລີເວົ້າວ່າ "ມີຮ່ອງຮອຍ
ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມສັບສົນປົນກັນ ກໍາລັງເກີດຂຶ້ນ. ມີບາງຢ່າງທີ່ເຮັດໃຫ້ອິນເດຍພໍໃຈ
ເປັນຢ່າງຍິ່ງ ແລະກໍມີບາງສິ່ງບາງຢ່າງ ທີ່ເຮັດໃຫ້ອິນເດຍຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍໃຈຫລາຍ.
ໄດ້ມີຄໍາເຫັນມາແຕ່ດົນນານແລ້ວວ່າ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງອິນເດຍແມ່ນເປັນການດີ
ສໍາລັບອາເມຣິກາ. ແຕ່ຄໍາຄິດເຫັນອັນນັ້ນ ຮູ້ສຶກວ່າບໍ່ມີອີກແລ້ວ ຍ້ອນວ່າລັດຖະບານນີ້,
ການປົກຄອງຂອງປະທານາທິບໍດີນີ້ ມີລັກສະນະປ່ຽນແປງໄປ ຕາມຜົນປະໂຫຍດທີ່ຕົນ
ຈະໄດ້ຮັບນັ້ນໄວຫລາຍ."
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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