ອິນເດຍ ຢູ່ໃນສະພາບຕື່ນຕົກໃຈ ຍ້ອນການເພີ້ມສູງຂຶ້ນ ຂອງກໍລະນີຕິດໂຄວິດ ຊຶ່ງນາຍົກ ໂມດີ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສັກຢາວັກຊີນ

ພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ສັ່ນສະເທືອນອິນເດຍ ຊຶ່ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີອິນເດຍ ທ່ານນາເຣນດຣາ ໂມດີ ໄດ້ກ່າວຄຳປາໄສປະຈຳເດືອນຜ່ານທາງວິທະຍຸໃນວັນອາທິດວານນີ້ ໂດຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພົນລະເມືອງທັງຫຼາຍຈົ່ງສັກຢາວັກຊີນ ແລະຢ່າໄດ້ຫວັ່ນໄຫວ ໂດຍສິ່ງທີ່ທ່ານເອີ້ນວ່າ “ຂ່າວລືໃດໆກ່ຽວກັບຢາວັກຊີນ.”
ຄຳເຫັນດັ່ງກ່າວໄດ້ມີຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່ນະຄອນຫຼວງນິວເດລີ ໄດ້ຂະຫຍາຍມາດຕະການປິດເມືອງອອກໄປຕື່ມອີກນຶ່ງອາທິດ ຊຶ່ງມີກຳນົດຈະຖືກຍົກເລີກໃນວັນຈັນມື້ນີ້.
ກະຊວງສາທາລະນະສຸກຂອງອິນເດຍ ໄດ້ກ່າວວ່າ ມີກໍລະນີຕິດໂຄວິດໃໝ່ 349,691 ຄົນ ໄດ້ຖືກບັນທຶກຢູ່ໃນປະເທດເມື່ອໄລຍະເວລາ 24 ຊົ່ວໂມງກ່ອນໜ້ານີ້ ແລະຍັງສູງເປັນປະຫວັດການອີກນຶ່ງວັນ. ໂຄວິດ-19 ເປັນພະຍາດທີ່ເກີດຈາກໄວຣັສໂຄໂຣນາ.
ຈຳນວນການຕິດພະຍາດໃໝ່ນັ້ນ ເປັນໄປໄດ້ສູງວ່າແມ່ນນັບຕຳກວ່າຕົວຈິງ ອີງຕາມບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ກ່າວເຕືອນ. ລາຍງານຕ່າງໆຈາກກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ກ່ຽວກັບການຕິດເຊື້ອພະຍາດໃໝ່ ໃນແຕ່ລະວັນ ມີຫຼາຍກວ່າ 300,000 ຄົນ ຊຶ່ງເປັນຈຳນວນ “ພຽງສ່ວນນ້ອຍໆຂອງການແຜ່ລະບາດອອກໄປຕົວຈິງຂອງໄວຣັສເທົ່ານັ້ນ” ອີງຕາມລາຍງານຂອງໜັງສືພິມ New York Times.
ສະຫະລັດ ກຳລັງຢູ່ພາຍໃຕ້ການກົດດັນຈາກປະຊາຄົມນາໆຊາດເພື່ອໃຫ້ປ່ອຍຢາວັກຊີນບາງສ່ວນທີ່ຕົນເກັບໄວ້ໃນສາງໄປໃຫ້ອິນເດຍ ແລະປະເທດອື່ນໆ ທີ່ຕ້ອງການສັກຢາວັກຊີນນັ້ນ.
ອິນເດຍໄດ້ສັກຢາວັກຊີນເກືອບ 138 ລ້ານໂດສ ແຕ່ຄິດສະເລ່ຍແລ້ວ ເປັນພຽງແຕ່ 1.6 ເປີເຊັນຂອງປະຊາກອນທີ່ໄດ້ສັກຢາວັກຊີນຢ່າງຄົບຖ້ວນ ອີງຕາມສູນກາງແຫລ່ງຂໍ້ມູນໄວຣັສໂຄໂຣນາໄວຣັສຂອງຈອນສ໌ ຮັອບກິນສ໌.
ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ໂຈ ໄບເດັນ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ໄດ້ປະຕິຍານວ່າ ຈະຊ່ອຍເຫຼືອອິນເດຍ. ຈາກບັນຊີທວິດເຕີ້ຂອງທ່ານ ທານໄດ້ກ່າວວ່າ “ດັ່ງທີ່ອິນເດຍ ໄດ້ສົ່ງການຊ່ອຍເຫຼືອມາໃຫ້ສະຫະລັດ ໃນຂະນະທີ່ໂຮງໝໍຂອງພວກເຮົາຂາດເຂີນໃນຊ່ວງຕົ້ນໆຂອງໂຣກລະບາດຢູ່ນັ້ນ ພວກເຮົາມຸ້ງໝັ້ນທີ່ຈະຊ່ອຍເຫຼືອອິນເດຍ ໃນເວລາທີ່ອິນເດຍມີຄວາມຈຳເປັນ.”
ທ່ານເຈັກ ຊູລລີວັນ ທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ໄດ້ໂອ້ລົມກັບຄູ່ຕຳ ແໜ່ງຂອງທ່ານຈາກອິນເດຍ ທ່ານອາຈິຕ ໂດວາລ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ແລະໄດ້ສະແດງຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈກ່ຽວກັບກໍລະນີຕິດເຊື້ອໄວຣັສທີ່ສູງຂຶ້ນເມື່ອມໍ່ໆມານີ້ຢູ່ໃນອິນ ອີງຕາມໂຄສົກຍິງຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ.
ສະຫະລັດ ໄດ້ “ລະບຸແຫລ່ງວັດຖຸດິບທີ່ສະເພາະເຈາະຈົງຊຶ່ງອິນເດຍຕ້ອງການຢ່າງຮີບດ່ວນໃນການຜະລິດຢາວັກຊີນ Covishield ຂອງຕົນນັ້ນ ແລະຈະສະໜອງມັນ ໃຫ້ແກ່ອິນເດຍໃນທັນທີ” ອີງຕາມການກ່າວຂອງໂຄສົກຍິງ.
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