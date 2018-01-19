ຮອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ ໄມຄ໌ ເພັນສ໌ ຈະອອກເດີນທາງໄປຍັງພາກຕາ
ເວັນອອກກາງ ໃນວັນສຸກມື້ນີ້.
ທ່ານເປັນເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຈາກລັດຖະບານຜູ້ທໍາອິດ ທີ່ໄປຢ້ຽມຢາມຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ
ນັບແຕ່ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາໄດ້ປະກາດການຕັດສິນໃຈ ເພື່ອ
ຮັບຮູ້ນະຄອນ ເຈຣູຊາແລັມວ່າ ເປັນນະຄອນຫຼວງຂອງອິສຣາແອລ ຊຶ່ງເປັນການເຄື່ອນ
ໄຫວທີ່ຖືກປະນາມ ຈາກບັນດາຜູ້ນໍາຕ່າງໆໃນໂລກຢ່າງກວ້າງຂວາງ.
ທ່ານທຣໍາ ຍັງໄດ້ປະກາດອີກວ່າ ສະຫະລັດຈະຍ້າຍສະຖານທູດຂອງຕົນຈາກນະຄອນ
ແທລ ເອວິບ ໄປເຈຣູຊາແລັມ.
ການປະກາດດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຕາມມາດ້ວຍອັນທີ່ເອີ້ນວ່າ ວັນແຫ່ງຄວາມໂກດແຄ້ນ ທີ່ເຕັມ
ໄປດ້ວຍການເດີນຂະບວນຕໍ່ຕ້ານການຕັດສິນໃຈຂອງທ່ານທຣໍາ ແຜ່ລາມໄປທົ່ວໂລກ.
ການເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມຂົງເຂດດັ່ງກ່າວເປັນເວລາ 4 ວັນຂອງທ່ານເພັນສ໌ນັ້ນ ເລີ້ມທໍາ
ອິດ ຈະຢຸດແວ່ທີ່ປະເທດອີຈິບ ແລະຈໍແດັນ ກ່ອນຈະເດີນທາງຕໍ່ໄປອິສຣາແອລ.
ທ່ານເພັນສ໌ ເປັນຊາວຄຣິສຕຽນນິກາຍໂປຣແຕັສແຕນທ໌. ການເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມ
ຂົງເຂດດັ່ງກ່າວຂອງຮອງປະທານາທິບໍດີເພັນສ໌ ຄາດວ່າຈະເຮັດໃຫ້ພວກນັບຖືສາສະ
ໜາຄຣິສນິກາຍໂປຣແຕັສແຕນທ໌ ທີ່ຮັກຫອມອິສຣາແອລນັ້ນ ດີໃຈ.
ທ່ານເພັນສ໌ ບໍ່ຄາດວ່າ ຈະພົບປະກັບພວກຜູ້ນໍາປາແລັສໄຕນ໌.
ທໍາອິດທ່ານມີແຜນທີ່ຈະເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ ໃນເດືອນທັນວາຜ່ານມາ
ແຕ່ວ່າ ທ່ານກັບຕັດສິນໃຈບໍ່ໄປ ພາຍຫລັງທີ່ມີການຕໍ່ຕ້ານ ຕໍ່ການຕັດສິນຂອງທ່ານທຣໍາ
ໃນການຮັບຮູ້ນະຄອນເຈຣູຊາແລັມ ວ່າເປັນນະຄອນຫລວງຂອງອິສຣາແອລ ນັ້ນ.
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