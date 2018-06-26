ການຊອກຄົ້ນຫາພວກນັກກິລາເຕະບານໜຸ່ມນ້ອຍ 12 ຄົນ ແລະຄູເຝິກທີ່ເຊື່ອວ່າຕົກ
ຄ້າງຢູ່ໃນຖໍ້າ ບ່ອນທີ່ໄດ້ເກີດນໍ້າຖ້ວມຢູ່ໃນປະເທດໄທ ເລີ້ມຄືນອີກເປັນ ມື້ທີສີ່ ໃນວັນ
ອັງຄານມື້ນີ້.
ໃນຂະນະທີ່ນັກດຳນໍ້າຊັ້ນຍອດຂອງກອງທັບເຮືອ ໄດ້ພາກັນກັບຄືນເຂົ້າໄປໃນຖໍ້າຫຼວງ
ອີກ ຊຶ່ງຕັ້ງຢູ່່ໃນຈັງວັດຊຽງຣາຍ ທາງພາກເໜືອ ຂອງປະເທດໄທນັ້ນ ພໍ່ແມ່ຂອງພວກ
ເດັກນ້ອຍຜູ້ຊາຍກໍພາກັນໄປເຕົ້າໂຮມກັນດ້ວຍຄວາມເປັນຫ່ວງຢູ່ນອກທາງເຂົ້າ ແລະ
ໄດ້ພາກັນສູດມົນ ເພື່ອໃຫ້ພວກເດັກນ້ອຍເຫລົ່ານັ້ນ ກັບຄືນມາດ້ວຍຄວາມປອດໄພ.
ພວກເດັກນ້ອຍຜູ້ຊາຍ ແລະຄູເຝິກຂອງເຂົາເຈົ້າ ມີລາຍງານວ່າໄດ້ຫາຍສາບສູນໄປໃນ
ວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ ເວລາເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ກັບຄືນຈາກການເຝິກຊ້ອມ. ການຊອກຫາໄດ້ເລີ້ມ
ຂຶ້ນ ຫຼັງຈາກລົດຖີບເຂົາເຈົ້າ ແລະເກີບເຕະບານເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກພົບເປັນຢູ່ນອກປາກ
ທາງເຂົ້າຖໍ້າ. ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຊອກຫາເຊື່ອວ່າ ທີມເຕະບານ ຈຸນີ້ໄດ້ພາກັນຫລົບຢູ່ໃນຖໍ້າ
ທີ່ມີຫ້ອງໃຫຍ່ເລິກເຂົ້າໄປຂ້າງໃນ.
ນອກຈາກພວກນັກດໍານໍ້າຂອງກອງທັບເຮືອແລ້ວ ກໍຍັງມີການນຳໃຊ້ເຄື່ອງກວດໃຕ້ນໍ້າ
ໃນການຊອກຫາ.
ຖໍ້າດັ່ງກ່າວ ມັກຈະເກີດນໍ້າຖ້ວມຮ້າຍແຮງຢູ່ສະເໝີ ລະຫວ່າງລະດູຝົນຢູ່ປະເທດໄທ ແຕ່
ເດືອນມິຖຸນາ ຫາເດືອນຕຸລາ.
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