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200 ຄົນ ຫາຍ​ສາບ​ສູນ ຍ້ອນ​ເຂື່ອນ ​ຂອງບໍ່​ແຮ່ ​ແຫ່ງ​ນຶ່ງ ​ພັງ​ ຢູ່​ໃນ​ບ​ຣາ​ຊີ​ລ

ພາບ​ຖ່າຍ​ທາງ​ອາ​ກາດສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນພາບ​ນ້ຳ​ຂີ້​ຕົມ​ໄຫລ​ໄປ​ຖ້ວມ ​ເຂດ​ຢູ່​ອາ​ໄສ​ຂອງ​ຄົນ ຍ້ອນເຂື່ອນ​ຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຂຸດ​ຄົ້ນ​ບໍ່​ແຮ່ ຢູ່​ໃກ້​ກັບ​ເມືອງ ບ​ຣູ​ມາ​ດິນ​ໂຮ ​ຂອງບ​ຣາ​ຊີ​ລນັ້ນ ພັງລົງ ໃນວັນ​ທີ 25 ມັງກອນ, 2019.

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ເຂື່ອນ​ຂອງບໍ່​ແຮ່​ແຫ່ງ​ນຶ່ງ​ໄດ້​ພັງ​ລົງ​ຢູ່​ໃນ​ບ​ຣາ​ຊີ​ລ ຊຶ່ງ​ໄດ້​ຊຸ​ເອົາ​ຂີ້​ຕົມ​ຢ່າງ​ຫລວງ​ຫລາຍ​ໄປ​ຖົມ​ໃສ່​ປະ​ຊາ​ຄົມ​ທີ່​ຢູ່​ໃກ້​ຄຽງ​ນັ້ນ, ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ 7 ຄົນ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ ແລະ​ຄາດ​ວ່າຫຼາຍ​ກວ່າ 200 ຄົນ ຍັງຫາຍ​ສາບ​ສູນຢູ່.

ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ເວົ້າ​ວ່າ ຜູ້​ຄົນ​ພາ​ກັນ​ຕົກຄ້າງ​ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ທີ່​ຖືກຂີ້​ຕົມ​ທີ່​ເປັນ​ຄື​ສາຍ​ນ້ຳ ປ່ອຍ​ອອກ​ມາ​ຈາກ​ເຂື່ອນ ​ທີ່​ຢູ່​ໃກ້​ກັບ​ເມືອງ ບ​ຣູ​ມາ​ດິນ​ໂຮ (Brumadinho) ຢູ່ ​ລັດ ມີ​ນັ​ສ ຈີ​ເຣ​ສ໌ (Minas Gerais) ຢູ່​ທາງພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສຽງ​ໃຕ້​ຂອງ​ປະ​ເທດນັ້ນ.

ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ດັບ​ເພີງເວົ້າ​ວ່າ ໃນ​ຈຳ​ນວນ​ຄົນ​ທີ່ຫາຍ​ສາຍ​ສູນນັ້ນ 200 ຄົນ ແມ່ນເປັນ ພະ​ນັກ​ງານ ທີ່​ພາ​ກັນ​ກິນ​ເຂົ້າ​ທ່ຽງ ​ຢູ່​ໃນເຂດບໍ​ລິ​ຫານ​ ຂອງ​ເຂື່ອນ​ດັ່ງ​ກ່າວ ໃນ​ຕອນ​ທີ່​ເຂື່ອນ​ພັງ​ລົງນັ້ນ. ເຂື່ອນນັ້ນ ແມ່ນ​ຢູ່​ໃນ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດເ​ວ​ລ (Vale) ຊຶ່ງ​ເປັນ​ບໍ​ລິ​ສັດຂຸດ​ຄົ້ນ​ບໍ່​ແຮ່ຍັກ​ໃຫຍ່ຂອງ​ບ​ຣາ​ຊີ​ລ ທີ່​ໄດ້​ໃຫ້​ການ​ຢືນ​ຢັນ​ ກ່ຽວ​ກັບ​ເຂື່ອນ​ພັງ​ ໃນ​ວັນ​ສຸກວານນີ້ ແລະ​ເວົ້າ​ວ່າ "ບູ​ລິ​ມະ​ສິດ​ກ່ອນ​ອື່ນ​ໝົດ​ກໍ​ຄື​ໃຫ້​ການ​ປົກ​ປ້ອງ​ຊີ​ວິດ​ຂອງ​ພະ​ນັກ​ງານ ແລະ​ຜູ້​ຢູ່ອາ​ໄສ."

ພວກ​ພະ​ນັກ​ງານ​ກູ້​ໄພ ທີ່ຢູ່​ເທິງ​ເຮ​ລີ​ຄອບ​ເຕີກຳ​ລັງ​ຊ່ວຍ​ຊີ​ວິດ​ຂອງ​ຜູ້ຄົນ​ທີ່ຖືກ​ຂີ້​ຕົມ​ໜາໆ​ທັບ​ໄວ້ ຢູ່​ໃນ​ບ​ຣາ​ຊີ​ລ ໃນ​ວັນ​ທີ 25 ມັງ​ກອນ, 2019
ພວກ​ພະ​ນັກ​ງານ​ກູ້​ໄພ ທີ່ຢູ່​ເທິງ​ເຮ​ລີ​ຄອບ​ເຕີກຳ​ລັງ​ຊ່ວຍ​ຊີ​ວິດ​ຂອງ​ຜູ້ຄົນ​ທີ່ຖືກ​ຂີ້​ຕົມ​ໜາໆ​ທັບ​ໄວ້ ຢູ່​ໃນ​ບ​ຣາ​ຊີ​ລ ໃນ​ວັນ​ທີ 25 ມັງ​ກອນ, 2019

ລາຍ​ງານ​ຂ່າວ​ທາງ​ໂທ​ລະ​ພາບ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນວ່າ​ພວກ​ພະ​ນັກ​ງານ​ກູ້​ໄພ ທີ່ຢູ່​ເທິງ​ເຮ​ລີ​ຄອບ​ເຕີກຳ​ລັງ​ຊ່ວຍ​ຊີ​ວິດ​ຂອງ​ຜູ້ຄົນ​ທີ່ຖືກ​ຂີ້​ຕົມ​ໜາໆ​ທັບ​ໄວ້. ພາບ​ດັ່ງ​ກ່າວສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຖິງ​ເຮືອນ, ພາ​ຫະ​ນະ ແລະ​ເນື້ອ​ທີ່​ປູກ​ຝັງ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ.

ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ໄດ້​ສັ່ງ​ໃຫ້​ບັນ​ດາ​ຄອບ​ຄົວ​ໃນ​ນັ້ນໜີ​ອອກ​ຈາກເຮືອນ​ຊານຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ທີ່​ນອນຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ທີ່​ຕ່ຳໆ ທັງ​ຫລາຍ.

ອຸ​ປະ​ຕິ​ເຫດ​ຄັ້ງ​ນີ້ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ຫວນ​ຄືນ​ໄປ​ຫາ​ໄພ​ພິ​ບັດ​ທີ່​ຄ້າຍໆກັນ​ນີ້ ໃນ​ປີ 2015 ເມື່ອ​ເຂື່ອນ​ຢູ່ບໍ່​ແຮ່​ອີກ​ແຫ່ງ​ນຶ່ງ​ພັງຢູ່​ໃນ​ລັດ ມີ​ນັ​ສ ຈີ​ເຣ​ສ໌ (Minas Gerais) ຄື​ກັນ​ນັ້ນ ຊຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄົນ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ 19 ຄົນ. ເຂື່​ອນນັ້ນ​ ກໍ​ຖືກບໍ​ລິ​ຫານ​ໂດຍ​ບໍ​ລິ​ສັດເ​ວ​ລ (Vale) ເຊັ່ນ​ກັນ ຮ່ວມ​ກັບບໍ​ລິ​ສັດ​ BHP Billiton ຊຶ່ງ​ເປັນ​ບໍ​ລິ​ສັດຂຸດ​ຄົ້ນ​ບໍ່ແຮ່ ຂອງອອ​ສ​ເຕ​ຣ​ເລຍ. ອຸ​ປະ​ຕິ​ເຫດ​ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ 2015 ໄດ້​ປ່ອຍ​ສິ່ງ​ເສດ​ເຫລືອ​ຂອງ​ເຫລັກ​ທີ່​ເປັນ​ພິດ​ອອກ​ມາ​ຫລາຍ​ລ້ານ​ໂຕນ​ໃຫ້​ໄຫລ​ໄປ​ເປັນ​ສາຍ​ຍາວ​ຫລາຍ​ຮ້ອຍ​ກິ​ໂລ​ແມັດ ຊຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ສິ່ງ​ທີ່​ຖື​ວ່າ ເປັນໄພ​ພິ​ບັດ​ທາງ​ດ້ານ​ສະ​ພາບ​ແວດ​ລ້ອມ​ທີ່​ຮ້າຍ​ແຮງ​ທີ່​ສຸດຂອງບ​ຣາ​ຊີ​ລ.

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