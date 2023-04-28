ຣັດເຊຍຍິງຈະຫຼວດໂຈມຕີ ທົ່ວປະເທດຢູເຄຣນ ໃນຕອນເຊົ້າວັນສຸກມື້ນີ້ ຮວມທັງນະຄອນຫຼວງກີຢິບ.
ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຢ່າງໜ້ອຍ 5 ຄົນໃນການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ ຮວມທັງແມ່ແລະລູກອາຍຸ 3 ປີທີ່ເມືອງດະນິບໂປຣ ບວກໃສ່ກັບ 3 ຄົນ ທີ່ເມືອງອູມານ ໃນເຂດພາກກາງຂອງປະເທດ ບ່ອນທີ່ຍັງມີອີກ 8 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.
ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ນະຄອນຫຼວງກີຢິບ ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນເປັນທີ່ຈະແຈ້ງ ໃນເວລານີ້ເທື່ອ.
ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ສະພາຂອງຢູໂຣບໄດ້ຮັບຮອງເອົາມະຕິສະບັບນຶ່ງທີ່ຮັບຮູ້ວ່າ ການເນລະເທດພວກເດັກນ້ອຍຢູເຄຣນ ໄປຣັດເຊຍນັ້ນ ມີຫຼັກຖານຂອງການຂ້າລ້າງເຊື້ອຊາດເຜົ່າພັນ.
“ການຕັດສິນໃຈນີ້” ປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ທ່ານໂວໂລດີເມຍ ເຊເລນສກີກ່າວຢູ່ຄຳປາໄສປະຈຳວັນຂອງທ່ານ “ມີຄວາມສຳຄັນ ເພື່ອຊ່ວຍການດຳເນີນຄວາມພະຍາມຂອງພວກເຮົາໃນທົ່ວໂລກ ເພື່ອນຳເອົາຣັດເຊຍ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ ຮວມທັງຜູ້ນຳປະເທດກໍ່ການຮ້າຍ ມາຮັບຜິດຊອບ ໃນການຂ້າລ້າງເຊື້ອຊາດເຜົ່າພັນ ແລະນະໂຍບາຍຂ້າລ້າງເຊື້ອຊາດເຜົ່າພັນຊາວຢູເຄຣນ.”
ນອກນັ້ນ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຢູເຄຣນ ທ່ານເດນນິສ ຊມີຮອລ ກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ຮ້ອງຕໍ່ພະສັນຕະປາປາແຟຣນຊິສ ໃນລະຫວ່າງການເຂົ້າເຝົ້າ ເປັນການສ່ວນຕົວ ເພື່ອໃຫ້ຊ່ວຍ ໃນການນຳເອົາພວກເດັກນ້ອຍຊາວຢູເຄຣນ ກັບຄືນປະເທດ ຊຶ່ງຖືກ “ຄຸມຂັງ ຈັບກຸມ ແລະເນລະເທດໄປຍັງຣັດເຊຍ.”
ສານອາຍາສາກົນໄດ້ອອກໝາຍຈັບປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານວລາດີເມຍ ປູຕິນ ແລະກຳມາທິການຄຸ້ມຄອງສິດທິເດັກນ້ອຍຣັດເຊຍ ນາງມາຣີອາ ລໂວວາ-ບີໂລວາ ຍ້ອນມີການກ່າວຫາວ່າພົວພັນກັບການເນລະເທດ ພວກເດັກນ້ອຍໄປຣັດເຊຍ ຈາກເຂດຢຶດຄອງໃນຢູເຄຣນ.