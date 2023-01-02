ປ່າເຢັງຊາ ລໍ, ນາງງາມຈັກກະວານຈາກລາວ ຮູ້ສຶກປະທັບໃຈ ທີ່ໄດ້ມາສະຫະລັດເປັນຄັ້ງທຳອິດ ແລະພູມໃຈຫລາຍທີ່ໄດ້ເປັນຜູ້ຕາງໜ້າປະເທດມາແຂ່ງຂັນໃນເວທີສາກົນ ຊຶ່ງນາງກ່າວຕໍ່ວີໂອເອຈາກນະຄອນມີເນອາໂປລິສ, ລັດເມນີໂຊຕາວ່າ:
ນາງເກີດຢູ່ບ້ານລອງຊັນ ແຂວງໄຊສົມບູນ ແລະເຕີບໃຫຍ່ທັງໄດ້ຮັບການສຶກສາ ແຕ່ປະຖົມຈົນຮອດມັດທະຍົມປາຍຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ. ຄອບຄົວນາງແມ່ນຢູ່ຊຽງຂວາງ ຊຶ່ງມີແຕ່ນາງ ແລະເອື້ອຍເທົ່ານັ້ນ ທີ່ຍ້າຍມາຮຽນຕໍ່ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. ພໍ່ຂອງນາງເປັນນັກວິສະວະກອນ ສ່ວນແມ່ເປັນແມ່ເຮືອນ.
ບ່ອນທຳອິດໃນ ສະຫະລັດ ທີ່ນາງມາເຖິງກໍແມ່ນນະຄອນ ລາສ ເວກັສ, ລັດເນວະດາ ຊຶ່ງເປັນນະຄອນທີ່ມີຊື່ສຽງດ້ານຄວາມບັນເທີງລະດັບໂລກ. ອາທິດຕໍ່ມານາງກໍໄດ້ບິນໄປຍັງລັດ ມິນເນໂຊຕ້າ ຊຶ່ງນາງຖືກຕ້ອນຮັບຢ່າງອົບອຸ່ນຈາກຊຸມຊົນອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍມົ້ງທີ່ມາຈາກລາວ ກ່ອນຈະກັບຄືນໄປເປັນກຽດແກ່ ງານສົ່ງທ້າຍປີເກົ່າຕ້ອນຮັບປີໃໝ່ຢູ່ນະຄອນລາສເວກັສ ອີກ.
ນາງຈະເຂົ້າປະກວດນາງງາມຈັກກະວານຄັ້ງທີ 71 ທີ່ເມືອງ ນິວ ອໍລີນສ໌, ລັດລຸຍເຊຍນາ ທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 14 ມັງກອນນີ້. ແມ່ນແຕ່ໄລຍະກະກຽມຢູ່ນີ້ນາງກໍໄດ້ສ້າງປະຫວັດສາດແລະຊື່ສຽງໃຫ້ແກ່ຊາວລາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຊາວເຜົ່າມົ້ງທັງຢູ່ໃນລາວ ແລະທົ່ວໂລກແລ້ວ ເພາະນັບແຕ່ມື້ມາຮອດສະຫະລັດ ນາງໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຈາກສື່ມວນຊົນອາເມຣິກັນທັງໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ, ລະດັບປະເທດອີກ ເຊັ່ນໂທລະພາບ NBC TV ຊ່ອງ 3 ແລະໃນຄ່ຳຄືນສົ່ງທ້າຍປີເກົ່ານັ້ນນາງກໍໄດ້ຖືກສຳພາດຈາກໂທລະພາບ Fox9 in USA.