ປ່າເຢັງ ຊາ ລໍ ທີ່ຮຽນພາສາອັງກິດດ້ວຍຕົນເອງໂດຍໃຊ້ລາຍການພາສາອັງກິດພິເສດຂອງວີໂອເອ ເປັນນຶ່ງໃນແຫລ່ງໃຫ້ຄວາມຮູ້ດ້ານພາສາອັງກິດອັນມີຄຸນຄ່ານັ້ນ ໄດ້ສ້າງປະຫວັດສາດໃຫ້ແກ່ຄົນລາວຈາກທຸກຊົນເຜົ່າໃນຫລາຍດ້ານ. ດ້ານທີ 1 ກໍຄື ນາງເປັນນາງງາມຜູ້ທຳອິດຈາກລາວ ທີ່ໄດ້ຖືກຄັດເລືອກເຂົ້າໄປປະກວດໃນຮອບ 16 ຄົນສຸດທ້າຍ ໃນຈຳນວນນາງງາມທັງໝົດທີ່ມາຈາກ 80 ກວ່າປະເທດໃນເວທີປະກວດນາງງາມຈັກກະວານປີ 2022 ທີ່ຫາກໍຈົບລົງ 2 ວັນຜ່ານມານີ້ ຊຶ່ງມັນນຳເອົາຄວາມດີອົກ ດີໃຈ ແລະປຶ້ມປິຕິຍິນດີມາໃຫ້ຄົນເຊື້ອສາຍລາວທັງຢູ່ໃນລາວ ແລະຕ່າງປະເທດບໍ່ຫລາຍກໍໜ້ອຍ. ນາງພູທອນຈາກລັດ ລູຍເຊຍນາ ທີ່ໄດ້ໄປຮ່ວມຊົມການປະກວດນາງງາມຈັກກະວານພ້ອມກັບລູກສາວ ໃນຄ່ຳຄືນວັນເສົາຜ່ານມາທີ່ນະຄອນນີວໂອລີນສ໌ນັ້ນ ເວົ້າເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກຂອງນາງສູ່ວີໂອເອຟັງວ່າ:
ປ່າເຢັງ ຊາລໍ ເປັນນາງງາມລາວເຊື້ອສາຍມົ້ງຜູ້ທຳອິດ ແລະກໍເປັນນາງງາມຄົນ ທີ 6 ຈາກລາວ ທີ່ໄດ້ເຂົ້າປະກວດ ນາງງາມຈັກກະວານ ຊຶ່ງໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນແຕ່ ປີ 2017 ເປັນຕົ້ນມາ. ນອກຈາກ ໄດ້ເຂົ້າຮອບ 16 ຄົນສຸດທ້າຍແລ້ວ ນາງຍັງໄດ້ຮັບລາງວັນທີ 1 ສຳລັບຄວາມນິຍົມສູງສຸດຈາກແຟນທົ່ວໂລກ ຊຶ່ງກໍຄືໄດ້ 168 ພັນກວ່າຄະແນນໃນຈຳນວນນາງງາມ 80 ກວ່າຄົນ ແລະກໍເປັນນາງງາມທີ່ເດີນທາງມາດົນທີ່ສຸດໃນໂລກ ໂດຍໃຊ້ເວລາເດີນທາງ 48 ຊົ່ວໂມງ ລວມທັງເວລາລໍຖ້າເພື່ອຕໍ່ເຮືອບິນ 5 ຄັ້ງ ກວ່າຈະໄດ້ມາປະກວດນາງງາມຈັກກະວານໃນຄັ້ງ 71 ທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນສະຫະລັດນີ້ໄດ້.
ສ່ວນຜູ້ຄວ້າມົງກຸດນາງງານຈັກກະວານປີນີ້ ໄດ້ແກ່ນາງງາມຈາກສະຫະລັດ ຄືນາງ ອາ ບອນນີ ແກບບຣຽວ (R'Bonney Gabriel) ອາຍຸ 29 ປີ ມີເຊື້ອສາຍຟີລິບປິນ ແລະຜູ້ໄດ້ຮອງຊະນະເລີດແມ່ນນາງງາມຈາກ ສາທະລະນະລັດໂດມີນິກັນ.
ວີດິໂອກ່ຽວກັບບັນຍາກາດງານປະກວດນາງງາມຈັກກະວານ (ສະໜອງໃຫ້ໂດຍອາມອນລັດ ຊະນະມານ)