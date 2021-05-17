ຄຣິສຕິນາ ລາດຊະສິມມາເກືອບໄດ້ເຂົ້າຮອບ 21 ຄົນສຸດທ້າຍ ໃນການປະກວດ ນາງງາມຈັກກະວານ ປີນີ້

ຄຣິສຕິນາ ລາດຊະສິມມາ, ນາງງາມຈັກກະວານລາວເກືອບໄດ້ເຂົ້າຮອບ 21 ຄົນສຸດທ້າຍເພາະນາງຂາດໄປ 2 ຄະແນນເທົ່ານັ້ນ ໃນການປະກວດນາງງາມຈັກກະວານໃນຂັ້ນທ້າຍສຸດທີ່ຈັດໃນຄໍ່າຄືນຂອງວັນອາທິດ, ວັນທີ 16 ວານນີ້ ຢູ່ທີ່ເມືອງຮອລລີວູດ, ລັດຟລໍຣິດາຂອງສະຫະລັດ. ຖ້າຈະເວົ້າແລ້ວນາງໄດ້ເປັນ ທີ 22 ໃນຈໍານວນນາງງາມທັງໝົດ 74 ຄົນ.
ທ່ານນາງ ເອມມີ ຈອມທະຄໍາ, ຜູ້ປະສານງານສໍາລັບນາງງາມຈັກກະວານລາວປີນີ້ ໃຫ້ລົມກັບວີໂອເອຟັງວ່າ:
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຕາມທັດສະນະຂອງທ່ານນາງເອມມີ ຜູ້ຊຶ່ງໄດ້ທໍາໜ້າທີ່ເປັນ ຜູ້ປະສານງານໃຫ້ນາງງາມຈັກກະວານລາວໃນການເຂົ້າຮ່ວມປະກາດນາງງາມ ຈັກ ກະວານຢູ່ທີ່ສະຫະລັດມາໄດ້ສອງຄັ້ງແລ້ວ ກໍເຫັນວ່າ ຄຣິສຕີນາ ເປັນນາງ ງາມ ທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ເຖິງຍັງຈະບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮອບ 21 ຄົນທີ່ວ່ານັ້ນກໍຕາມ ເພາະທ່ານນາງບອກວ່າ:
ເບິ່ງວີດິໂອໃນຕອນທີ່ຄຣິສຕີນາໃສ່ຊຸດປະຈໍາຊາດລາວ
ສປປ ລາວ ໄດ້ເລີ້ມສົ່ງນາງງາມຂຶ້ນປະກວດໃນເວທີສາກົນ ນັບແຕ່ປີ 2017 ເປັນຕົ້ນມາ ແລະເຄີຍໄດ້ຊະນະລາງວັນ ໃນການປະກວດຊຸດປະຈໍາຊາດຄັ້ງນຶ່ງໃນປີ 2018 ທີ່ຈັດຂຶ້ນຢູ່ໄທ. ສໍາລັບການປະກວດນາງງາມຈັກກະວານ ຄັ້ງນີ້ເປັນຄັ້ງທີ 4 ຂອງລາວ. ຜູ້ທີ່ໄດ້ສວມມຸງກຸດເປັນນາງຈັກກະວານໃນປີນີ້ໄດ້ແກ່ນາງງາມທີ່ມາຈາກເມັກຊິໂກ, ນາງງາມຜູ້ຮອງລົງມາແມ່ນມາຈາກເບຣຊິລ ແລະທີສາມໄດ້ແກ່ ນາງງາມມາຈາກປະເທດເປຣູ ຊຶ່ງທັງສາມນາງສາວ ລ້ວນແຕ່ມາຈາກທະວີບອາເມຣິກາໃຕ້ໝົດ.
ເບິ່ງວີດິໂອໃນຕອນທີ່ຄຣິສຕີນາເດີນຢູ່ໃນໂຮງແຮມບ່ອນຈັດການປະກວດ
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