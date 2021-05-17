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ຄຣິສຕິນາ ລາດຊະສິມມາເກືອບໄດ້ເຂົ້າຮອບ 21 ຄົນສຸດທ້າຍ ໃນການປະກວດ ນາງງາມຈັກກະວານ ປີນີ້

ຄຣິສຕີນາ ລາດຊະສິມມາ ເດີນໃນການປະກວດນາງງາມຈັກກະະວານຮອບປະຖົມມະເລີກ
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ຄຣິສຕີນາ ລາດຊະສິມມາ ເດີນໃນການປະກວດນາງງາມຈັກກະະວານຮອບປະຖົມມະເລີກ

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ຄຣິສຕີນາ ລາດຊະສິມມາ ເດີນໃນການປະກວດນາງງາມຈັກກະວານຮອບປະຖົມມະເລີກ.

ຄຣິສຕິນາ ລາດຊະສິມມາ, ນາງງາມຈັກກະວານລາວເກືອບໄດ້ເຂົ້າຮອບ 21 ຄົນສຸດທ້າຍເພາະນາງຂາດໄປ 2 ຄະແນນເທົ່ານັ້ນ ໃນການປະກວດນາງງາມຈັກກະວານໃນຂັ້ນທ້າຍສຸດທີ່ຈັດໃນຄໍ່າຄືນຂອງວັນອາທິດ, ວັນທີ 16 ວານນີ້ ຢູ່ທີ່ເມືອງຮອລລີວູດ, ລັດຟລໍຣິດາຂອງສະຫະລັດ. ຖ້າຈະເວົ້າແລ້ວນາງໄດ້ເປັນ ທີ 22 ໃນຈໍານວນນາງງາມທັງໝົດ 74 ຄົນ.

ທ.ນ. ເອມມີ ຈອມທະຄໍາ (ທີ3 ຈາກຊ້າຍ) ກັບພີ່ນ້ອງຄົນລາວຈໍານວນນຶ່ງທີ່ໄປໃຫ້ກໍາລັງໃຈແກ່ຄຣິສຕີນາໃນການປະກວດທີ່ຟລໍຣິດາ
ທ.ນ. ເອມມີ ຈອມທະຄໍາ (ທີ3 ຈາກຊ້າຍ) ກັບພີ່ນ້ອງຄົນລາວຈໍານວນນຶ່ງທີ່ໄປໃຫ້ກໍາລັງໃຈແກ່ຄຣິສຕີນາໃນການປະກວດທີ່ຟລໍຣິດາ

ທ່ານນາງ ເອມມີ ຈອມທະຄໍາ, ຜູ້ປະສານງານສໍາລັບນາງງາມຈັກກະວານລາວປີນີ້ ໃຫ້ລົມກັບວີໂອເອຟັງວ່າ:

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ສຽງ 1 ທ.ນ. ເອມມີກ່າວເຖິງຜົນການແຂ່ງຂັນຂອງຄຣິສຕີນາຊີງຕໍາແໜ່ງນາງງາມຈັກກະວານ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຕາມທັດສະນະຂອງທ່ານນາງເອມມີ ຜູ້ຊຶ່ງໄດ້ທໍາໜ້າທີ່ເປັນ ຜູ້ປະສານງານໃຫ້ນາງງາມຈັກກະວານລາວໃນການເຂົ້າຮ່ວມປະກາດນາງງາມ ຈັກ ກະວານຢູ່ທີ່ສະຫະລັດມາໄດ້ສອງຄັ້ງແລ້ວ ກໍເຫັນວ່າ ຄຣິສຕີນາ ເປັນນາງ ງາມ ທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ເຖິງຍັງຈະບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮອບ 21 ຄົນທີ່ວ່ານັ້ນກໍຕາມ ເພາະທ່ານນາງບອກວ່າ:

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ສຽງ 2 ທ.ນ. ເອມມີກ່າວວ່າຄຣິສຕີນາເຮັດໜ້າທີ່ນາງງາມຈາກລາວໄດ້ດີສົມຄວນໃນການປະກວດນາງງາມຈັກກະວານ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ເບິ່ງວີດິໂອໃນຕອນທີ່ຄຣິສຕີນາໃສ່ຊຸດປະຈໍາຊາດລາວ

Miss Universe Laos Prepare to Show Lao National Costume on May 13, 2021
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Miss Universe Laos Prepare to Show Lao National Costume on May 13, 2021

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ສປປ ລາວ ໄດ້ເລີ້ມສົ່ງນາງງາມຂຶ້ນປະກວດໃນເວທີສາກົນ ນັບແຕ່ປີ 2017 ເປັນຕົ້ນມາ ແລະເຄີຍໄດ້ຊະນະລາງວັນ ໃນການປະກວດຊຸດປະຈໍາຊາດຄັ້ງນຶ່ງໃນປີ 2018 ທີ່ຈັດຂຶ້ນຢູ່ໄທ. ສໍາລັບການປະກວດນາງງາມຈັກກະວານ ຄັ້ງນີ້ເປັນຄັ້ງທີ 4 ຂອງລາວ. ຜູ້ທີ່ໄດ້ສວມມຸງກຸດເປັນນາງຈັກກະວານໃນປີນີ້ໄດ້ແກ່ນາງງາມທີ່ມາຈາກເມັກຊິໂກ, ນາງງາມຜູ້ຮອງລົງມາແມ່ນມາຈາກເບຣຊິລ ແລະທີສາມໄດ້ແກ່ ນາງງາມມາຈາກປະເທດເປຣູ ຊຶ່ງທັງສາມນາງສາວ ລ້ວນແຕ່ມາຈາກທະວີບອາເມຣິກາໃຕ້ໝົດ.

ເບິ່ງວີດິໂອໃນຕອນທີ່ຄຣິສຕີນາເດີນຢູ່ໃນໂຮງແຮມບ່ອນຈັດການປະກວດ

Christina Lasasimma in Seminole Hard Rock Hotel & Casino
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Christina Lasasimma in Seminole Hard Rock Hotel & Casino

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