ລັດຖະມົນຕີ ຕ່າງປະເທດ ຈະຫາລືກັນ ເລື່ອງ ເກົາຫຼີເໜືອ ຢູ່ສະຫະປະຊາຊາດ

ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ຈະເປັນປະທານກອງປະຊຸມສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະ
ຫະປະຊາຊາດ ໃນວັນທີ 15 ເດືອນທັນວານີ້ ເພື່ອສົນທະນາຫາລື ກ່ຽວກັບໂຄງການ
ນິວເຄລຍເກົາຫລີເໜືອ ອີງຕາມຕຳເວົ້າເອກອັກຄະລັດຖະທູດຍີປຸ່ນປະຈຳອົງການສະ
ຫະປະຊາຊາດ ໃນວັນສຸກວານນີ້.
ເອກອັກຄະລັດຖະທູດໂກໂຣ ເບັສໂສະ ກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມນັກຂ່າວ ໃນໂອກາດເລີ້ມ
ການເປັນປະທານສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງເປັນເວລານຶ່ງເດືອນຂອງຍີ່ປຸ່ນ ໂດຍເວົ້າວ່າ
“ນີ້ເປັນທີ່ແນ່ນອນວ່າ ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ຮ້າຍແຮງຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະຄວາມປອດໄພ
ຂອງຍີ່ປຸ່ນ.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ຄວາມລະມັດລະວັງເປັນຫ່ວງ
ຂອງປະຊາຄົມສາກົນ ກ່ຽກັບຄຳຖາມນີ້ແມ່ນໄດ້ເພີ້ມທະວີຂຶ້ນແລະພວກເຮົາໃນນາມ
ສະພາ ກໍຈະດຳເນີນງານໄປສູ່ການກົດດັນແບບສັນຕິ ໃຫ້ເກົາຫລີເໜືອ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາ
ເຈົ້າປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍຂອງເຂົາເຈົ້າ.”
ທ່ານກ່າວວ່າ ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດຕາໂຣ ໂກໂນະ ຈະເປັນປະທານ ຢູ່ກອງປະຊຸມ
ແລະລັດຖະມົນຕີຄົນອື່ນໆຫລາຍທ່ານ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ເຂົາເຈົ້າຈະເຂົ້າຮ່ວມ.
ຍັງບໍ່ເປັນທີ່ຈະແຈ້ງເທື່ອວ່າ ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານເຣັກສ໌ ທີລເລີສັນ
ຈະຮວມຢູ່ໃນພວກທີ່ໄປຮ່ວມປະຊຸມຫຼືບໍ່. ໃນອາທິດນີ້ ການຄາດຄະເນຂອງສື່ມວນຊົນ
ໄດ້ມີຂຶ້ນອີກວ່າ ໃນອີກບໍ່ຊ້ານີ້ທ່ານອາດຈະຖືກບັງຄັບໃຫ້ລາອອກຈາກໜ້າທີ່ຂອງທ່ານ
ເຖິງແມ່ນປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາ ໄດ້ປະຕິເສດຢູ່ໃນການສົ່ງຂໍ້ຄວາມທາງທວີດເຕີ້
ວ່າເປັນ “ຂ່າວຂີ້ຕົວະ.”
ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດປະຈຳສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານນາງ ນິກກີ ເຮລີ ເປັນ
ສະມາຊິກໃນຄະນະລັດຖະບານທ່ານທຣໍາ ໂດຍຖືວ່າ ຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານນາງຢູ່ໃນລະ
ດັບລັດຖະມົນຕີ.
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