ບັນດາປະເທດ ເຂດປາຊີຟິກ ບັນລຸ ຂໍ້ຕົກລົງ ການຄ້າ ສະບັບໃໝ່ ປາສະຈາກ ສຫລ

ບັນດາລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຄ້າ ຂອງ 11 ປະເທດ ທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່ ໃນເຂດການຄ້າ
ຂ້າມມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ
ທຣຳ ໄດ້ປະຖິ້ມໄປນັ້ນ ໄດ້ບັນລຸການຕົກລົງ ໃນຕອນເຊົ້າວັນເສົາມື້ນີ້ ເພື່ອກອບກູ້ຂໍ້ ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ ໂດຍປາສະຈາກການເຂົ້າຮ່ວມຂອງສະຫະລັດ.
ຂໍ້ຕົກລົງຊຶ່ງກ່ອນໜ້ານີ້ຮູ້ກັນໃນຊື່ພາຄີຂ້າມມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກຫຼື TPP ບັດນີ້ມີ
ຊື່ວ່າ ຂໍ້ຕົກລົງຮອບດ້ານແລະກ້າວໜ້າ ສຳລັບພາຄີ ຂ້າມມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກທີ່
ເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ CPTPP.
11 ປະເທດ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມຢູ່ໃນຂໍ້ຕົກລົງນີ້ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ “ບັນ ດາລັດຖະມົນຕີແມ່ນມີຄວາມຍິນດີ ທີ່ຈະປະກາດວ່າ ພວກທ່ານໄດ້ຕົກລົງກັນກ່ຽວ ກັບອົງປະກອບແກນກາງ ຂອງຂໍ້ຕົກລົງຮອບດ້ານແລະກ້າວໜ້າ ສຳລັບພາຄີຂ້າມ ມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ.”
ທ່ານນາງ Deborah Elms ຜູ້ອຳນວຍການ ຂອງສູນກາງການຄ້າເອເຊຍ ທີ່ມີສຳ
ນັກງານຕັ້ງຢູ່ສິງກະໂປກ່າວວ່າ “ມັນເປັນການຖອຍຫຼັງຢ່າງໃຫຍ່ສຳລັບສະຫະລັດ. ຖ້າເຈົ້າເປັນປະເທດທີ່ສົ່ງອອກ ນີ້ແມ່ນເສຍຫາຍຢ່າງຮ້າຍແຮງ.”
ທ່ານນາງ Elms ກ່າວວ່າ ໃນຂະນະທີ່ ບໍລິສັດໃຫຍ່ໆ ຂອງສະຫະລັດບາງບໍລິສັດ
ອາດຈະພົບທາງເລືອກ ດ້ວຍຕາໜ່າງໃນທົ່ວໂລກຫຼືສາຂານ້ອຍໆຂອງຂອງພວກ
ເຂົາເຈົ້າ ສວຍໂອກາດໃຊ້ ຂໍ້ຕົກລົງ CPTPP ໂດຍຜ່ານຕາໜ່າງໃນທົ່ວໂລກນັ້ນ ບໍລິສັດກະເສດ ທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍລົງມາ ຂອງສະຫະລັດ ຈະໄດ້ຮັບ ຄວາມເສຍ
ຫາຍ ຮ້າຍແຮງກວ່າໝູ່ ໂດຍສະເພາະແລ້ວ ແມ່ນບໍລິສັດ ທີ່ເຮັດກິດຈະການກ່ຽວ
ກັບນົມ ຊີ້ນ ແລຊີ້ນໝູທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກຳໄລຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງໃນການເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດ
ຍີ່ປຸ່ນ.
ທ່ານນາງ Elms ທີ່ເດີນທາງໄປດານັງເພື່ອເຮັດວຽກກ່ຽວກັບອົງການເອເພັກແລະ
ການປະຊຸມເລື່ອງການຄ້ານັ້ນ ກ່າວວ່າ “ອອສເຕຣເລຍ ນິວຊີແລນແລະການາດາ ຈະເປັນຜູ້ເຂົ້າແທນທີ່ ໃນໂອກາດໃໝ່ດັ່ງກ່າວ.”
ທ່ານ Robert “Skipp” Orr ອະດີດເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດ ປະຈຳທະ ນາຄານພັດທະນາເອເຊຍ ກ່າວວ່າ “ເວລາທ່ານທຣຳ ຖອນຕົວອອກຈາກ TPP ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນກໍກ່າວຕໍ່ບັນດາປະເທດໃນຂົງເຂດວ່າ ໃຫ້ດຳເນີນການຕາມລຳ
ພັງ ດັ່ງດຽວກັບສະຫະລັດໄດ້ກະທຳມັນເປັນສິ່ງທີ່ຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ທີ່ການກໍ່ຕັ້ງ TPP
ໃໝ່ຈະມີຂຶ້ນບໍ່ພຽງແຕ່ປາສະຈາການນຳພາຂອງສະຫະລັດເທົ່ານັ້ນແຕ່ຍັງປາສະ ຈາກການເຂົ້າຮ່ວມຂອງສະຫະລັດນຳດ້ວຍ.”
ທ່ານ Orr ທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໂດຍທ່ານໂອບາມາຜູ້ຊຶ່ງກ່ອນໜ້ານີ້ແມ່ນປະທານຂອງ
ບໍລິສັດຜະລິດເຮືອບິນໂບອິ້ງທີ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ “ຜົນປະໂຫຍດ
ທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງສະຫະລັດ ຈະຕ້ອງໄດ້ປະເຊີນ ກັບຜົນທີ່ຕິດຕາມມາ
ຕໍ່ການມີສາຍຕາສັ້ນ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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