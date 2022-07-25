ລັດຖະມົນຕີຢືນຢັນວ່າແມ່ຍິງລາວເຂົ້າໄປກ່ຽວຂ້ອງໃນອາຊະຍາກຳທີ່ກ່ຽວກັບການຄ້າຢາເສບຕິດຫຼາຍຂຶ້ນ ຊຶ່ງເຫັນໄດ້ຈາກການຈັບກຸມຜູ້ຕ້ອງຫາ 5,818 ຄົນ, ໃນນີ້ເປັນຜູ້ຕ້ອງຫາເພດຍິງເຖິງ 618 ຄົນ.
ພົນເອກ ວິໄລ ຫຼ້າຄຳຟອງ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຖະແຫຼງວ່າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດລາວວ່າດ້ວຍການປາບປາມການຄ້າຢາເສບຕິດໃນຊ່ວງເດືອນກໍລະກົດ 2021 ເຖິງເດືອນພຶດສະພາ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ ກຳລັງເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດສາມາດສະກັດກັ້ນການຄ້າຢາເສບຕິດໄດ້ 4,094 ກໍລະນີ ແລະ ຈັບກຸມຜູ້ຕ້ອງຫາໄດ້ທັງໝົດ 5,818 ຄົນໃນນີ້ເປັນຜູ້ຕ້ອງຫາເພດຍິງ 618 ຄົນທີ່ຮ່ວມໃນການກະທຳຜິດດ້ວຍ ຊຶ່ງນອກຈາກຈະກວມເອົາເກີນກວ່າ 10 ເປີເຊັນຂອງຈຳນວນຜູ້ຕ້ອງຫາທັງໝົດແລ້ວ ກໍຍັງຖືເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ແມ່ຍິງລາວ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄ້າຢາເສບຕິດໃນສັດສ່ວນເກີນກວ່າ 10 ເປີເຊັນອີກດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ພົນເອກ ວິໄລ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ
“ກຳລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນໄດ້ຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວຕາມຫຼັກການ ແລະ ວິທີການວິຊາສະເພາະ ນັບແຕ່ເດືອນ 7, 2021 ຮອດວັນທີ 24 ເດືອນ 5, 2022 ສາມາດແກ້ໄຂ ແລະ ມ້າງຄະດີຢາເສບຕິດໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໄດ້ 4,094 ເລື່ອງ ຈັບຜູ້ຖືກຫາໄດ້ 5,818 ຄົນໃນນັ້ນມີຜູ້ຍິງ 618 ຄົນ.”
ສ່ວນທ່ານ ໄຊຊະນະ ໂຄດໂຍທາ ຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດໄດ້ຖະແຫຼງຍອມຮັບວ່າການກໍ່ອາຊະຍາກຳທີ່ມີທ່າອຽງເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍທີ່ສຸດກໍຄືອາຊະຍາກຳທີ່ກ່ຽວກັບການຄ້າຢາເສບຕິດທັງຍັງເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາແອອັດໃນສະຖານທີ່ກັກຂັງ ແລະ ສະຖານດັດສ້າງໃນທົ່ວປະເທດອີກດ້ວຍ ເພາະມີຈຳນວນຜູ້ຕ້ອງຫາ ແລະ ນັກໂທດເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໂດຍໃນປັດຈຸບັນສະຖານດັດສ້າງທັງ 23 ແຫ່ງໃນທົ່ວປະເທດຕ້ອງຮອງຮັບນັກໂທດຫຼາຍກວ່າ 15,000 ຄົນ ແລະ ໃນນີ້ເກີນກວ່າ 90 ເປີເຊັນຫຼືເກີນກວ່າ 12,000 ຄົນ ກໍຄືນັກໂທດທີ່ກະທຳຜິດກ່ຽວກັບຢາເສບຕິດໃນນີ້ເປັນນັກໂທດເພດຍິງລວມຢູ່ດ້ວຍເກືອບ 2,000 ຄົນໂດຍບໍ່ລວມເຖິງຜູ້ຕ້ອງຫາເພດຍິງທີ່ຖືກຈັບກຸມເພີ່ມຂຶ້ນອີກ 618 ຄົນແຕ່ຢ່າງໃດ.
ສະພາບບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້ກໍຍັງໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການບັນລຸເປົ້າໝາຍວາລະແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການປາບປາມການຄ້າຢາເສບຕິດໃຫ້ໄດ້ຢ່າງສິ້ນເຊີງໃນປີ 2023 ດ້ວຍໂດຍກົມໃຫຍ່ຕຳຫຼວດກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບໄດ້ຂຶ້ນບັນຊີລາຍຊື່ຂອງນັກຄ້າຢາເສບຕິດທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍໃນການຕິດຕາມຈັບກຸມ 2,299 ຄົນໃນນີ້ກໍມີເຖິງ 1,996 ຄົນເປັນເຄືອຂ່າຍຂະບວນການຄ້າຢາເສບຕິດຂ້າມຊາດ ສ່ວນ 196 ຄົນນັ້ນໄດ້ພົ້ນໂທດແລ້ວແຕ່ຍັງສືບຕໍ່ການຄ້າຢາເສບຕິດ ແລະ 7 ຄົນເປັນນັກໂທດທີ່ຫຼົບໜີຈາກສະຖານທີ່ຄຸມຂັງພ້ອມກັນນີ້ກໍຍັງໄດ້ອອກໝາຍຈັບຜູ້ຕ້ອງຫາໃນຄະດີຄ້າຢາເສບຕິດເພີ່ມຂຶ້ນ 100 ຄົນທີ່ເປັນຜົນຈາກການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານລະຫວ່າງລາວກັບປະເທດໃນເຂດລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງດ້ວຍກັນ ຊຶ່ງຈາກການຮ່ວມລາດຕະເວດໃນແນວແມ່ນ້ຳຂອງລະຫວ່າງທາງການຕຳຫຼວດຈີນ, ມຽນມາ, ລາວ, ໄທ ໃນຕະຫຼອດປີ 2021 ຜ່ານມາກໍສາມາດຈັບກຸມການລັກລອບຄ້າຢາເສບຕິດໄດ້ເຖິງ 8,325 ກໍລະນີຈັບກຸມຜູ້ຕ້ອງຫາ 8,043 ຄົນ, ຍຶດຢາເສບ
ຕິດກວ່າ 35 ໂຕນ, ຍຶດອາວຸດ ແລະ ອຸປະກອນສື່ສານທັນສະໄໝໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 2 ໝື່ນລາຍການ ສ່ວນສະເພາະເຂດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນນັ້ນສາມາດມ້າງເຄືອຂ່າຍຄ້າຢາເສບຕິດໄດ້ 1,909 ກໍລະນີ, ຈັບກຸມຜູ້ຖືກຫາ 2,982 ຄົນ ພ້ອມທັງຍຶດຢາບ້າໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 190 ລ້ານເມັດ, ຢາໄອຊ໌ກວ່າ 3 ໂຕນ, ສານເຄມີສ່ວນປະສົມໃນການຜະລິດຢາເສບຕິດເກີນກວ່າ 45 ໂຕນ ແລະ ຍຶດຊັບສິນຂອງຜູ້ຕ້ອງຫາໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 150 ລ້ານບາດ.
ທັງນີ້ປະເທດລາວຖືກໃຊ້ເປັນທາງຜ່ານຂອງການລັກລອບຂົນສົ່ງຢາເສບຕິດຈາກເຂດສາມຫຼ່ຽມຄຳໄປຕ່າງປະເທດເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຊຶ່ງເຫັນໄດ້ຈາກການຈັບກຸມນັກຄ້າຢາເສບຕິດໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນສ່ວນຢາເສບຕິດທີ່ຍຶດໄດ້ໃນແຕ່ລະຄັ້ງກໍມີປະລິມານເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຊຶ່ງກໍໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການລັກລອບຂົນສົ່ງຢາເສບຕິດຜ່ານລາວໄປຕ່າງປະເທດນັ້ນ ກໍຄືຂະບວນການຂ້າມຊາດຂະໜາດໃຫຍ່ມີເຄືອຂ່າຍຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນລາວ ແລະ ລຸ່ມນ້ຳຂອງ.
ສ່ວນທ່ານ ເຈເຣມີ ດັກກລາສ ຜູ້ແທນອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການຄວບຄຸມອາຊະຍາກຳ ແລະ ຢາເສບຕິດຖະແຫຼງວ່າການຮ່ວມມືເພື່ອປາບປາມການຄ້າຢາເສບຕິດໃນເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ໃນຕະຫຼອດປີ 2021 ສາມາດຍຶດຢາບ້າ ແລະ ຢາໄອຊ໌ໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 171.5 ໂຕນໂດຍໃນນີ້ເກີນກວ່າ 90 ເປີເຊັນເປັນຢາເສບຕິດທີ່ຍຶດໄດ້ໃນເຂດສາມຫຼ່ຽມຄຳ ທີ່ເປັນຊາຍແດນລະຫວ່າງ ມຽນມາ, ລາວ ແລະ ໄທນັ້ນທັງຍັງເປັນການຍຶດຢາເສບຕິດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນເກີນກວ່າ 7 ເທົ່າຕົວ ທຽບກັບປີ 2020 ສ່ວນກະຊວງຍຸຕິທຳຂອງໄທລາຍງານວ່າການຜະລິດຢາບ້າໃນລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງມີປະລິມານຫຼາຍກວ່າ 7 ພັນໂຕນຫາທີ່ມີມູນຄ່າເຖິງ 1 ແສນລ້ານໂດລາຕໍ່ປີ.
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