ຄົນລາວ-ອາເມຣິກັນໃນ ມ. ມີລວອກກີ ເປັນຫ່ວງນໍາຄວາມປອດໄພ ພາຍຫລັງການປະທ້ວງ ຕ້ານການຈໍາແນກຜິວພັນ ແກ່ຍາວມາໄດ້ ເດືອນກວ່າແລ້ວ

ພາຍຫລັງທີ່ມີການປະທ້ວງ ຢູ່ຕາມຖະໜົນຫົນທາງ ໃນເມືອງມີລວອກກີ, ເມືອງໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນລັດວິສຄອນຊິນຫຼັງຈາກການເສຍຊີວິດຂອງທ້າວຈອຣ໌ຈ ຟລອຍດ໌ ທີ່ນະຄອນເມນິນອາໂປລິສ, ລັດເມນີໂຊຕາ ໃນທ້າຍເດືອນພຶດສະພາ ຜ່ານມາ ແລ້ວ ສະພາບການໃນເຂດຕາເວັນຕົກຂອງເມືອງດັ່ງກ່າວແມ່ນບໍ່ມີຄວາມສະຫງົບ ເໝືອນແຕ່ກ່ອນ, ອີງຕາມຍາເອື້ອຍສຸກັນ ແສງມະນີວົງ ຜູ້ທີ່ອາໄສຢູ່ຖະໜົນ ໃຫຍ່ສາຍນຶ່ງ ຢູ່ໃນຍ່ານທີ່ມີຮ້ານຄ້າຕ່າງໆ ນ້ອຍໃຫຍ່ ຕັ້ງຢູ່ເຕັມນັ້ນ.
ສະພາບ ການທີ່ເຄີຍມີຄົນເດີນຂະບວນປະທ້ວງຢ່າງສັນຕິໃນໄລຍະສອງສາມອາທິດກ່ອນ ໜ້ານີ້ ກັບປ່ຽນໄປ ແລະເມື່ອບວກກັບເຫດການຍິງກັນ ຢູ່ໂຮງໝໍຂອງພວກ ນັກ ລົບເກົ່າໃນວັນຈັນຜ່ານມາ ທີ່ຢູ່ບໍ່ໄກ ຈາກເຮືອນຂອງຍາເອື້ອຍ ປານໃດນັ້ນ ໄດ້ ເຮັດໃຫ້ຍາເອື້ອຍກໍບໍ່ກ້າລົງເຮືອນໄປໃສມາໃສປານໃດ ຄືກັບເມື່ອກ່ອນ ຊຶ່ງຍາ ເອື້ອຍເລົ່າສູ່ຟັ່ງດັ່ງນີ້:
ຍາເອື້ອຍບອກອີກວ່າ ການເດີນຂະບວນປະທ້ວງໃນທຸກໆແລງ ເພື່ອຮຽກຮ້ອງ ເອົາສິດສະເໝີພາບທາງດ້ານຊົນຊາດຊົນເຜົ່າ ແລະຕ້ານການກະທໍາຮຸນແຮງ ຂອງຕໍາຫລວດທີ່ສືບຕໍ່ມີມາໄດ້ເດືອນກວ່າແລ້ວນັ້ນຍັງບໍ່ໄດ້ຍຸຕິລົງງ່າຍໆ ແລະ ໄດ້ຍ້າຍຈຸດເຕົ້າໂຮມໄປຢູ່ເຂດເໜືອ ຂອງຕົວເມືອງດັ່ງກ່າວມາໄດ້ສອງສາມ ອາທິດແລ້ວ. ບັດນີ້ ມັນບໍ່ເໝືອນກັບການເດີນຢູ່ເຂດໜ້າບ້ານຂອງຍາເອື້ອຍ ໃນຊ່ວງ ທ້າຍເດືອນພຶດສະພາຫາກາງເດືອນມິຖຸນາຜ່ານມານັ້ນ. ມັນໄດ້ກັບກາຍ ມາເປັນການ ປະທ້ວງທີ່ມີຄວາມຮຸນແຮງຂຶ້ນຊຶ່ງບາງຄັ້ງພວກປະທ້ວງກໍມີປືນ ແລະ ກໍມີການຈູດເຜົາເຮືອນຊານທີ່ຮ້າງໃນເຂດເໜືອຂອງເມືອງ ຊຶ່ງເປັນເຂດທີ່ມີຊາວ ອາເມຣິກັນ ເຊື້ອສາຍອາຟຣິກາຢູ່ສ່ວນໃຫຍ່ນັ້ນ ເພື່ອສະແດງຄວາມໂກດແຄ້ນ ດັ່ງທີ່ຍາເອື້ອຍໃຫ້ລາຍລະອຽດສູ່ຟັງວ່າ:
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມຍາເອື້ອຍບອກອີກວ່າ ການປະທ້ວງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນເມື່ອກ່ອນ ທີ່ ຜູ້ຄົນພາກັນຍ່າງເລາະຕາມໜ້າບ້ານຂອງຍາເອື້ອຍໃນທຸກໆແລງນັ້ນ ກໍບໍ່ໄດ້ມີ ການທໍາລາຍຮ້ານຄ້າ ຫລືຈູດເຜົາບ້ານເຮືອນ ແລະກໍໂຊກດີທີ່ ບັນດາຮ້ານຄ້າຫລື ທຸລະກິດຂອງຄົນລາວກໍບໍ່ໄດ້ຖືກທໍາລາຍແຕ່ຢ່າງໃດ. ກົງກັນຂ້າມ ບັນດາຮ້ານຂາຍເຄື່ອງທົ່ວໄປ ແລະອາຫານຂອງຄົນລາວ ບາງແຫ່ງ ກໍຍິ່ງມີການຄ້າຂາຍດີຂຶ້ນ.
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