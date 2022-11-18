ເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູເຄຣນລາຍງານວ່າ ການຍິງໂຈມຕີດ້ວຍລູກສອນໄຟຮອບໃໝ່ ໃສ່ຫລາຍໆເຂດຂອງປະເທດ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ຊຶ່ງເປົ້າໝາຍໃນການໂຈມຕີແມ່ນຮວມທັງສະຖານທີ່ແຈກຈ່າຍແກັສທຳມະຊາດນຳດ້ວຍ.
ການໂຈມຕີ ດ້ວຍເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບຫຼືໂດຣນ ແລະລູກສອນໄຟ ຍັງດຳເນີນຢູ່ຕໍ່ມາ ໃສ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງທາງດ້ານພະລັງງານ ອີງຕາມຖະແຫຼງການຂອງກອງທັບຢູເຄຣນ ໂດຍກ່າວຕື່ມວ່າການໂຈມຕີເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນໄດ້ເນັ່ງແຕ່ນະຄອນຫຼວງກີຢິບ ໄປຫາເມືອງທ່າໂອແດັສຊາໃນພາກໃຕ້ຂອງປະເທດ.
ຢູເຄຣນກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ຍິງທຳລາຍລູກສອນໄຟນຳວິຖີຄຣູສ 2 ລູກ ລູກສອນໄຟທີ່ຍິງຈາກອາກາດ 5 ລູກ ແລະໂດຣນ Shahed-136 ທີ່ເຮັດໂດຍອີຣ່ານ 5 ລຳ ອີງຕາມອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້ ຊຶ່ງເວົ້າວ່າ ເປັນລາຍງານຂ່າວສະໜາມທີ່ຍັງບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບການຢືນຢັນຢ່າງເປັນອິດສະຫຼະເທື່ອ.
ໃນຂະນະທີ່ຫິມະໄດ້ຕົກລົງມາ ເປັນເທື່ອທຳອິດ ທີ່ນະຄອນຫຼວງກີຢິບ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ພວກຄົນງານດ້ານສາທາລະນຸປະໂພກພວມພະຍາຍາມສ້ອມແປງໄຟຟ້າໃນທົ່ວປະເທດ ຫຼັງຈາກການໂຈມຕີທາງອາກາດຂອງຣັດເຊຍໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນໃນຕົ້ນອາທິດນີ້.
ມີປະຊາຊົນປະມານ 10 ລ້ານຄົນບໍ່ມີໄຟຟ້າໃຊ້ ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ທ່ານໂວໂລດີເມຍ ເຊເລນສກີ ກ່າວໃນຄືນວັນພະຫັດ ໃນລາຍງານທາງວີດີໂອ ທີ່ມີຂຶ້ນເປັນປະຈຳນັ້ນ.
ພະແນກການຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດກ່າວວ່າ ຕົນຢ້ານວ່າຈະເກີດວີກິດການທາງດ້ານມະນຸດສະທຳໃນລະດູໜາວນີ້ ຖ້າຫາກໄຟຟ້າມອດຍັງດຳເນີນຢູ່ຕໍ່ໄປ.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຢູເຄຣນ ທ່ານດະມີໂຕຣ ຄູເລບາ ໄດ້ຂຽນລົງໃນທວີດເຕີ້ ໃນຕອນເຊົ້າວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ທ່ານໄດ້ໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບກັບລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເກັນ ໃນຂະນະທີ່ຣັດເຊຍ “ທຳການໂຈມຕີຢ່າງແຮງດ້ວຍລູກສອນໄຟຮອບໃໝ່ຕໍ່ຢູເຄຣນ.”
ທ່ານຄູເລບາ ກ່າວວ່າ ທ່ານຂໍຂອບອົກຂອບໃຈຕໍ່ສະຫະລັດ ທີ່ໄດ້ສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານທະຫານ ແລະໄດ້ກ່າວຢ້ຳເຖິງຄວາມຈຳເປັນໃນການຈັດສົ່ງລະບົບປ້ອງກັນໄພທາງອາກາດໄປໃຫ້ໂດຍໄວ້.
ທ່ານໄດ້ກ່າວອ້າງເຖິງຄວາມສຳເລັດຂອງລະບົບລູກສອນໄຟທີ່ຍິງຈາກພື້ນດິນສູ່ອາກາດ ທີ່ກອງກຳລັງຢູເຄຣນເລີ້ມໃຊ້ ໃນຕົ້ນເດືອນນີ້. ນອກນັ້ນ ທ່ານຄູເລບາ ຍັງເວົ້າວ່າ ທ່ານເຊື່ອໝັ້ນວ່າເວລາໄດ້ມາເຖິງແລ້ວ ສຳລັບຢູເຄຣນ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບລະບົບປ້ອງກັນໄພທາງອາກາດ Patriot ທີ່ກ້າວໜ້າທັນສະໄໝຂອງສະຫະລັດ.