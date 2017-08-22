ປະຊົນຫລາຍລ້ານຄົນ ຢູ່ທົ່ວສະຫະລັດ ພາກັນເບິ່ງກົບກິນຕາເວັນ

ປະຊາຊົນຫລາຍລ້ານຄົນຢູ່ທົ່ວສະຫະລັດ ໄດ້ພາກັນເບິ່ງກົບກິນຕາເວັນທີ່ບໍ່ຄ່ອຍມີຂຶ້ນ
ເຮັດໃຫ້ທ້ອງຟ້າມືດມົວຈາກຝັ່ງທະເລ Pacific ໄປຫາ Atlantic ເປັນເທື່ອທຳອິດໃນ
ຮອບ 99 ປີ.
ກົບກິນຕາເວັນ ໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນຈັນວານນີ້ ຢູ່ທາງພາກຕາເວັນຕົກຂອງລັດ Oregon ເຮັດໃຫ້ອຸນຫະພູມຕົກຕໍ່າລົງຢ່າງໃຫຽ່ ເວລາເດືອນບັງຕາເວັນ.
ເປັນທີ່ຄາດກັນວ່າປະມານ 200 ລ້ານຄົນ ໄດ້ພາກັນຂັບລົດຢູ່ຕາມທາງຜ່ານຄວາມມືດ
ມົວທັງໝົດໃນວັນຈັນວານນີ້ ທີ່ຍາວຢຽດຈາກຝັ່ງທະເລ Pacific ຂອງລັດ Oregon
ຂ້າມໃຈກາງສະຫະລັດຈົນເຖິງລັດ South Carolina ທີ່ຢູ່ແຄມຝັ່ງທະເລ Atlantic.
ບັນດາໂຕເມືອງໃຫຍ່ ແລະນ້ອຍ ແລະສວນສາທາລະນະຢູ່ທາງຜ່ານ ໄດ້ພາ ກັນຕຽມ
ພ້ອມສຳລັບການຫລັ່ງໄຫລຂອງຄົນ ພ້ອມດ້ວຍກ້ອງສ່ອງ ກ້ອງຖ່າຍຮູບ ແລະແວ່ນຕາ
ປ້ອງກັນແສງກ້າ ເພື່ອເບິ່ງອັນທີ່ອົງການ NASA ກ່າວວ່າຈະເປັນ ການເບິ່ງບັນທຶກກົບ
ກິນຕາເວັນໃນປະຫວັດສາດ.
ຫລາຍກວ່າ 100,000 ຄົນໄດ້ພາກັນເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ເມືອງ Madras ຊຶ່ງເປັນເມືອງຢູ່ໃນ
ລັດ Oregon ທີ່ມີພົນລະເມືອງ 7,000 ຄົນ ແລະເປັນແຫ່ງທຳອິດທີ່ເປັນພິຍານຂອງ
ເຫດການມະຫັດສະຈັນນີ້. ອີງຕາມໜັງສືພິມ Los Angeles Time ກຳລັງຮັກສາດິນ
ແດນ ໄດ້ຖືກຮຽກເຂົ້າມາໃຫ້ຊ່ວຍກ່ຽວກັບການສັນຈອນຕິດຂັດໃນເມືອງ Madras
ເພາະວ່າມີຫລາຍຄົນຢາກເບິ່ງກົບກິນຕາເວັນຢູ່ທີ່ນັ້ນ.
ກົບກິນຕາເວັນທີ່ໃຊ້ເວລານານສຸດເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃກ້ກັບເມືອງ Carbondale ລັດ Illinois
2 ນາທີ ກັບ 44 ວິນາທີ.
ທ່ານ Gregg Toland ຜູ້ທີ່ໄດ້ເດີນທາງຈາກເມືອງ Palatine ລັດ Illinois ໄປຫາເດີ່ນ
ເຮືອບິນຢູ່ເມືອງ Perryville ລັດ Missouri ເພື່ອເບິ່ງກົບກິນຕາເວັນ ຢູ່ໃນທາງຜ່ານ
ຂອງຄວາມມືດມົວທັງໝົດ ທີ່ຢູ່ໃນກ້ອງສ່ອງຂອງທ່ານ ກ່າວວ່າ ”ມັນໜາວ ມັນເຢັນ
ເປັນປະສົບການຊີວິດ.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວຕໍ່ ວີໂອເອ ວ່າ “ແມ່ນບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ທ່ານຈະລືມບໍ່ໄດ້.”
ທາງຜ່ານທີ່ມືດມົວທັງໝົດ ເປັນບ່ອນທີ່ເງົາຂອງເດືອນປົກຄຸມຕາເວັນທົງໝົດ ມີລັດສະ
ໝີກວ້າງປະມານ 100 ກິໂລແມັດ ເປັນເສັ້ນຍາວຂ້າມປະເທດ. ສ່ວນບັນດາທີ່ເສັ້ນແຄບໆ
ຍັງສາມາດເຫັນພາກສ່ວນຂອງກົບກິນຕາເວັນ ຍື່ນອອກໄປເຖິງປະເທດການາດາ ແລະ
ລົງໄປເຖິງອາເມຣິກາໃຕ້.
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